Лучшие сериалы о любви

Рассказать о любви небанально, с использованием новых телевизионных средств — задача, которая под силу не каждому проекту. Илья Хеллерт-Розанов, директор канала Spike и эксперт в мире сериалов, рекомендует телевизионные саги с самыми лучшими любовными линиями.

«Хорошая жена»

Эта юридическая драма с Джулианной Маргулис (поклонники сериалов вспомнят ее по роли медсестры и подружки Джорджа Клуни в «Скорой помощи») начинается с крушения любви: главная героиня Алисия Флоррик, пожертвовавшая карьерой ради семейного счастья, а также мать двоих детей, узнает, что муж изменяет ей и засвечен в сексуальном скандале. Алисии приходится взять ответственность за благополучие семьи в свои руки и вернуться на юридическое поприще. Преодолевая снисходительные издевки мужчин, она проходит через все трудности и поднимается с самой первой ступеньки юридической лестницы на вершину, повергнув недоброжелателей. Ну, а за яркую любовную линию отвечают взаимоотношения Алисии и ее новоиспеченного коллеги Уилла Гарднера, который неравнодушен к главной героине еще со времен колледжа. А тем временем на заднем плане продолжает маячить главный муж героини, внося сумятицу в ее жизнь.

«Большая маленькая ложь»

Один из самых ярких сериалов 2017 года — еще бы, когда в главных ролях Николь Кидман и Риз Уизерспун! Действие происходит в фешенебельном пригороде калифорнийского городка, где героини Уизерспун и Кидман наслаждаются жизнью: они умны, красивы и успешны, у них обеспеченные мужья, налаженный быт, прекрасные дети, активная социальная жизнь и ежедневные пробежки вдоль океана. Однако за красивым фасадом кроются тайны и неприятные секреты. А тут еще происходит убийство — и это меняет привычный ход жизни, становясь центром сюжета. Что особенного в сериале? Во-первых, очень сильный актерский состав: интересно, что и Кидман, и Уизерспун не снимались для ТВ уже много лет, и потому их возвращение на телеэкран —событие. Во-вторых, красивейший визуальный ряд (моя слабость): утонченные наряды главных героинь, их красивые дома у океана и ухоженный городок невероятно приятны взгляду. В-третьих, сильная фабула: ведь сколько бы нам ни говорили, что богатые тоже плачут, убеждаться в этом еще и еще раз всегда приятно. Наконец, сериал идеально отвечает духу нашей эпохи сильных женщин: именно они в центре внимания, тогда как мужские персонажи — все как на подбор инфантильные, испорченные, уязвимые.

«Власть в ночном городе»

Один из моих любимых сериалов в обойме Spike: как только я посмотрел его, сразу понял, что он обязательно будет у нас на канале. Причина — это очень стильный, цельный и гурманский продукт, в котором сразу видно руку 50 Cent, который выступил в качестве продюсера и сам снялся в сериале. За любовную тему отвечает главная пара сериала — Джеймс Сейнт-Патрик по кличке Призрак, владелец ночного клуба и наркоторговец (его сыграл Омари Хардвик), и Таша (в ее роли певица и актриса Нэтари Наутон). Следить за ними приятно глазу: герои всегда очень хорошо одеты, соответственно своему высокому социальному статусу — тут и Tom Ford, и Versace, и Burberry, и много чего еще. Затем, это интересно – Таша идеальная спутница и опора для Призрака, но по мере развития сериала ее отношения с Джеймсом становятся все напряженнее из-за прошлого героя. Так переживет ли эта любовная история испытания или на ее обломках сложится другая? Ответы — в сериале.

«Анна Каренина»

Все-таки самые великие любовные истории пришли из классической литературы. «Анна Каренина» — в числе лучших из них и точно самая неоднозначная: тут не знаешь, на чью сторону встать. Одноименный сериал Карена Шахназарова встретили с такими же смешанными чувствами: многих смутило, что режиссер сильно отошел от оригинала, перенес действие в другой временной период, а от многих важных сюжетных линий (например, истории Левина и Кити) и вовсе отказался. Попытаюсь защитить сериал: на мой взгляд, он получился очень качественным, а перемещение действия в другую эпоху — право режиссера. В конце концов, сейчас создатели сериалов и не такие вещи вытворяют с классикой, и иногда получается очень даже неплохо. Из плюсов «Анны Карениной» —очень сильный актерский состав как на главных ролях (Максим Матвеев в роли Вронского и Елизавета Боярская в роли Карениной), так и на второстепенных (например, Стива, которого сыграл Иван Колесников). А перемещение во время Русско-японской войны позволило по-новому взглянуть на многие вопросы, например, на образ Сережи Каренина — ребенка распавшегося брака. Резюмируя, предлагаю посмотреть сериал и тогда уже сформировать свое мнение.

«Форс-мажоры»