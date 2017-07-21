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    21 июля 2017Степанов Сергей

    Лучшие роли Робина Уильямса

    «Аладдин», «Бессонница», «Умница Уилл Хантинг» и другие карьерные вехи актера, которого нам не хватает

    Сегодня, 21 июля, исполнилось бы 66 лет Робину Уильямсу — великому комику и большому актеру, с чьим трехлетней давности самоубийством до сих пор невозможно смириться. Вспоминая Уильямса, ELLE освежает в памяти и самые яркие из его ролей.

    «Доброе утро, Вьетнам»

    (Good Morning, Vietnam), 1987

    «Доброе утро, Вьетнам»

    30 лет назад Робин Уильямс уже считался выдающимся стендап-комиком и заработал номинацию на «Золотой глобус» за роль советского саксофониста в «Москве на Гудзоне», но его голливудским прорывом стал именно ураганный перформанс в трагикомедии Барри Левинсона. По легенде, на месте монологов Эдриана Кронауэра, диск-жокея на военной радиостанции в Сайгоне, в сценарии «Доброго утра» красовались слова «Робин делает, что хочет». Показав, что бывает, когда его возможности совпадают с его желаниями, актер сделал фильм своим бенефисом — и наиграл на первую оскаровскую номинацию.

    «Общество мертвых поэтов»

    (Dead Poets Society), 1989

    «Общество мертвых поэтов»

    Вторая последовала двумя годами позже — за роль, продемонстрировавшую драматический полюс прославившего Уильямса диапазона: тот, где его герои занимаются терапией для чужой (как правило, молодой) души, тем самым зачастую маскируя собственную боль. Драма о буднях элитной подготовительной школы, которые перетряхивают неортодоксальные методы нового учителя, местами впадает в чрезмерную сентиментальность, но роль Робина заслуживает и памятного экранного салюта «О, капитан, мой капитан!», и выпавших на ее долю почестей.

    «Король-рыбак»

    (The Fisher King), 1991

    «Король-рыбак»

    Идеальный баланс между двумя его самыми востребованными амплуа — неотразимого шута и печального мудреца — Уильямс нашел под художественным руководством Терри Гиллиама в этой трагикомедии, остающейся одной из самых недоооцененных работ в резюме обоих (даром что Робину она принесла еще одну, третью за четыре года номинацию на «Оскар» лучшему актеру). Играя Пэрри, эксцентричного бездомного с трагической судьбой и твердым желанием найти Священного Грааля, Уильямс составил блестящую пару с Джеффом Бриджесом в роли депрессивного радиоведущего.

    «Аладдин»

    (Aladdin), 1992

    «Аладдин»

    Нехотя согласившись озвучить Джинна, Уильямс навсегда изменил правила игры, по которым создаются анимационные хиты: именно благодаря оказавшемуся самым кассовым фильмом 1992 года «Аладдину» игра одним голосом стала почетным занятием и, как следствие, уделом суперзвезд. Сымпровизировавшего большую часть своей вокальной акробатики Робина никто, впрочем, так и не превзошел — хотя разговоры о том, что тот или иной актер наговорил на оскаровскую номинацию, ведутся в последние годы исправно.

    «Миссис Даутфайр»

    (Mrs. Doubtfire), 1993

    «Миссис Даутфайр»

    Свой пятый «Золотой глобус» —через год после специального приза за работу в «Аладдине» и за декаду до шестого, за выдающийся вклад в индустрию развлечений —Уильямс заработал ролью в «Миссис Даутфайр», вроде бы непритязательной трагикомедии в духе «Тутси», оказавшейся в итоге одним из главных фильмов 1990-х. Само собой разумеется, что главный аргумент в пользу ныне классического статуса «Миссис Даутфайр» — его звезда, преуспевающая и в драматической роли непутевого отца, и в феерической — пожилой домработницы.

    «Умница Уилл Хантинг»

    (Good Will Hunting), 1997

    «Умница Уилл Хантинг»

    Венцом актерской карьеры Уильямса принято считать отмечающий в этом году 20-летие душеспасительный фильм Гаса Ван Сента, принесший по «Оскару» написавшим его дебютантам Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону и сыгравшему довольно редкую для себя второплановую роль Робину. Вернувшись к образу многоопытного ментора (здесь —тихого психиатра) для бунтующего подростка (здесь — титульного героя в исполнении Дэймона), Уильямс наделил фильм глубиной и украсил сценой, с эмоциональной мощью которой сравнится мало что.

    «Бессонница»

    (Insomnia), 2002

    «Бессонница»

    Последние роли Уильямса запомнились заметно меньше, чем череда великих, на которые была так щедра первая половина его голливудской карьеры, но 2002 год стал в этом смысле исключением. Его отталкивающий выход в «Фото на час» удостоился особых комплиментов, но еще больше впечатлила работа, проделанная актером в психологическом триллере Кристофера Нолана. Появляясь на экране в предпоследний момент, Уильямс преподает мастер-класс в драматической сдержанности и крадет фильм из-под носа у его номинальной звезды Аль Пачино.

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