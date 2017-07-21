Лучшие роли Робина Уильямса

Сегодня, 21 июля, исполнилось бы 66 лет Робину Уильямсу — великому комику и большому актеру, с чьим трехлетней давности самоубийством до сих пор невозможно смириться. Вспоминая Уильямса, ELLE освежает в памяти и самые яркие из его ролей.

«Доброе утро, Вьетнам»

(Good Morning, Vietnam), 1987

30 лет назад Робин Уильямс уже считался выдающимся стендап-комиком и заработал номинацию на «Золотой глобус» за роль советского саксофониста в «Москве на Гудзоне», но его голливудским прорывом стал именно ураганный перформанс в трагикомедии Барри Левинсона. По легенде, на месте монологов Эдриана Кронауэра, диск-жокея на военной радиостанции в Сайгоне, в сценарии «Доброго утра» красовались слова «Робин делает, что хочет». Показав, что бывает, когда его возможности совпадают с его желаниями, актер сделал фильм своим бенефисом — и наиграл на первую оскаровскую номинацию.

«Общество мертвых поэтов»

(Dead Poets Society), 1989

Вторая последовала двумя годами позже — за роль, продемонстрировавшую драматический полюс прославившего Уильямса диапазона: тот, где его герои занимаются терапией для чужой (как правило, молодой) души, тем самым зачастую маскируя собственную боль. Драма о буднях элитной подготовительной школы, которые перетряхивают неортодоксальные методы нового учителя, местами впадает в чрезмерную сентиментальность, но роль Робина заслуживает и памятного экранного салюта «О, капитан, мой капитан!», и выпавших на ее долю почестей.

«Король-рыбак»

(The Fisher King), 1991

Идеальный баланс между двумя его самыми востребованными амплуа — неотразимого шута и печального мудреца — Уильямс нашел под художественным руководством Терри Гиллиама в этой трагикомедии, остающейся одной из самых недоооцененных работ в резюме обоих (даром что Робину она принесла еще одну, третью за четыре года номинацию на «Оскар» лучшему актеру). Играя Пэрри, эксцентричного бездомного с трагической судьбой и твердым желанием найти Священного Грааля, Уильямс составил блестящую пару с Джеффом Бриджесом в роли депрессивного радиоведущего.

«Аладдин»

(Aladdin), 1992

Нехотя согласившись озвучить Джинна, Уильямс навсегда изменил правила игры, по которым создаются анимационные хиты: именно благодаря оказавшемуся самым кассовым фильмом 1992 года «Аладдину» игра одним голосом стала почетным занятием и, как следствие, уделом суперзвезд. Сымпровизировавшего большую часть своей вокальной акробатики Робина никто, впрочем, так и не превзошел — хотя разговоры о том, что тот или иной актер наговорил на оскаровскую номинацию, ведутся в последние годы исправно.

«Миссис Даутфайр»

(Mrs. Doubtfire), 1993

Свой пятый «Золотой глобус» —через год после специального приза за работу в «Аладдине» и за декаду до шестого, за выдающийся вклад в индустрию развлечений —Уильямс заработал ролью в «Миссис Даутфайр», вроде бы непритязательной трагикомедии в духе «Тутси», оказавшейся в итоге одним из главных фильмов 1990-х. Само собой разумеется, что главный аргумент в пользу ныне классического статуса «Миссис Даутфайр» — его звезда, преуспевающая и в драматической роли непутевого отца, и в феерической — пожилой домработницы.

«Умница Уилл Хантинг»

(Good Will Hunting), 1997

Венцом актерской карьеры Уильямса принято считать отмечающий в этом году 20-летие душеспасительный фильм Гаса Ван Сента, принесший по «Оскару» написавшим его дебютантам Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону и сыгравшему довольно редкую для себя второплановую роль Робину. Вернувшись к образу многоопытного ментора (здесь —тихого психиатра) для бунтующего подростка (здесь — титульного героя в исполнении Дэймона), Уильямс наделил фильм глубиной и украсил сценой, с эмоциональной мощью которой сравнится мало что.

«Бессонница»

(Insomnia), 2002