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07 января 2017Степанов Сергей

Лучшие роли Джоэла Эдгертона

Самые яркие экранные образы номинированного на «Золотой глобус» австралийского актера

Работая с середины 1990-х, в Голливуде австралиец Джоэл Эдгертон стал своим сравнительно недавно. Доигравшись до первой номинации на «Золотой глобус», всерьез претендует Джоэл и на внимании Киноакадемии, а ELLE тем временем выбрал самые запоминающиеся из его ролей.

«По волчьим законам»

(Animal Kingdom), 2010

«По волчьим законам»

К 2010 году фильмография Эдгертона насчитывала десятки ролей, однако то, что не получилось у двух эпизодов «Звездных войн», удалось маленькому, но гордому инди режиссера-дебютанта Дэвида Мишо. Мощная криминальная драма о ведомом матриархом из преисподней (Джеки Уивер в номинированной на «Оскар» роли) семейном бизнесе стала моментом истины для целого ряда доселе малоизвестных австралийских актеров во главе с Беном Мендельсоном и Эдгертоном - появившимся в кадре на пять или шесть минут, но успевшим наиграть на австралийский «Оскар».

«Воин»

(Warrior), 2011

«Воин»

Куда более заметную роль Джоэл сыграл в еще одной семейной (а также спортивной и, если что, снова блестящей) драме об оказывающихся на одном ринге братьях и их никчемном отце. Львиная доля доставшихся «Воину» комплиментов разделили феноменальный Том Харди и номинированный на «Оскар» Ник Нолти, на фоне которых игра Эдгертона и впрямь не особенно бросается в глаза. Но так, разумеется, и задумывалось: подобно Марку Уолбергу в «Бойце», тихий австралиец - не MVP, но душа, сердце и моральный компас фильма.

«Цель номер один»

(Zero Dark Thirty), 2012

«Цель номер один»

Не поспешив с трансформацией в суперзвезду (хитами не стали ни «Воин», ни послуживший приквелом к одноименной классике хоррор «Нечто», ни диснеевская мелодрама «Странная жизнь Тимоти Грина»), Эдгертон не брезговал ролями второго плана - вроде посильного вклада в выдающийся актерский ансамбль триллера Кэтрин Бигелоу. Еще не очень узнаваемый Джоэл составил компанию еще одной восходящей звезде Крису Пратту - именно им достались ключевые роли участвующих в операции по ликвидации Усамы бен Ладена «морских котиков» в головокружительной концовке фильма.

«Великий Гэтсби»

(The Great Gatsby), 2013

«Великий Гэтсби»

Главным, не считая «Звездных войн», кассовым хитом Эдгертона остается заработавшая пару «Оскаров» и противоречивые отзывы нарядная и пронзительная адаптация великого романа Фицджеральда. Ее режиссер, эпатажный австралиец Баз Лурманн, ожидаемо сделал ставку на голливудскую суперзвезду в лице Леонардо ДиКаприо, но не обидел и соотечественников: в «Гэтсби» сыграли Джейсон Кларк и дебютантка Элизабет Дебики, ну а Джоэлу досталась роль Тома Бьюкенена - богатого и высокомерного выпускника Йеля и мужа Дейзи.

«Подарок»

(The Gift ), 2015

«Подарок»

Писать сценарии Джоэл начал довольно давно, уже пригодившись в этом качестве и своему брату Нэшу («Квадрат»), и тому же Мишо («Ровер»), и постановщику «Воина» Гэвину О'Коннору («Джейн берет ружье»). Но полноценным дебютом Эдгертона-кинематографиста стал написанный, снятый и спродюсированный им (причем, кажется, по мотивам «трилогии мести» корейца Пака) психологический триллер о скелете (сам Джоэл) в шкафу молодой, симпатичной и внешне благополучной пары (Джейсон Бейтман и Ребекка Холл).

«Черная месса»

(Black Mass), 2015

«Черная месса»

Потенциального соискателя «Оскаров» в Эдгертоне впервые признали с выходом криминальной драмы о странном сотрудничестве одиозного бостонского гангстера Уайти Балджера (это с него был списан герой Джека Николсона в «Отступниках») и агента ФБР. Став бенефисом Джонни Деппа, фильм запомнился и доброй полудюжиной ярких второплановых выходов - во главе с играющим фэбээровца Джоэлом. Академики «Черную мессу» проигнорировали, но Эдгертон не сдается, вторую зиму подряд фигурируя в каждом уважающем себя оскаровском шорт-листе.

«Лавинг»

(Loving), 2016

«Лавинг»

Свою бесспорно лучшую роль австралиец сыграл в минувшем году, украсив историческую драму Джеффа Николса о преступном для американского Юга 1950-х межрасовом браке. Не преуспевший в прокате, но собравший отличную прессу «Лавинг» заработал номинации на «Золотой глобус» обоим своим звездам: роль Рут Негги стала ее широкоэкранным прорывом, а Эдгертон достигает абсолютного совершенства в драматической сдержанности (что гарантирует ему дальнейшее трудоустройство, но не благосклонность привыкших к несколько более огненным перформансам академиков).

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