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    19 июля 2017Кузьмичев Игорь

    Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча

    Восемь фильмов с участием британского актера

    «Из-за того, что я вырос в высшем обществе и учился в одной из старейших школ мира, мне придется до конца своих дней играть асексуальных социопатов-интеллектуалов», — посетовал Камбербэтч в одном из интервью, которое дал на волне успеха «Шерлока». С тех пор прошло семь лет, и те опасения скромного актера (считающего, что его лицо похоже «на морду выдры») развеялись полностью — нынче в его активе не только «асексуальные социопаты-интеллектуалы». По случаю сегодняшнего дня рождения Камбербэтча ELLE выбрал несколько (но не все — их куда больше) лучших его ролей.

    «Немного за сорок»

    «Немного за сорок»

    В 2003 году Камбербетч снялся в «Немного за сорок», шестиэпизодном сериале, над которым работала команда чудесных людей. Хью Лори сыграл главную роль и срежиссировал это дело, Найджел Уильямс написал сценарий по мотивам своего же одноименного романа, в одной из важных ролей появился Питер Капальди, будущий «Доктор Кто». Сериал повествует о семье, живущей в Лондоне, — враче, который переживает кризис среднего возраста (Лори), его жене и трех сексуально озабоченных сыновьях. Одного из этих сыновей, Рори, изобразил Камбербетч. Вышло очень занятно.

    «Хокинг»

    «Хокинг»

    Год спустя актер появился в байопике Стивена Хокинга и очень убедительно сыграл юного ученого, его борьбу с прогрессирующей болезнью. Эта короткая — всего полтора часа — лента канала BBC была первой, посвященной Хокингу. Такого успеха, как недавний фильм с Эдди Редмэйном, она не снискала, но локальное признаение получила — тот же Камбербэтч был номинирован за свою работу на премию BAFTA.

    «Ван Гог: портрет, написанный словами»

    «Ван Гог: портрет, написанный словами»

    Буквально за несколько месяцев до выхода первых эпизодов «Шерлока» на том же самом BBC вышла полудокументальная лента о великом художнике. Камбербэтч сыграл Ван Гога и начитал за кадром его письма к брату Тео.

    «Шерлок»

    «Шерлок»

    «По телевидению уже показывали первые серии «Шерлока», я тем временем продолжал сниматься, работал в театре, ездил на общественном транспорте, сам стирал, выносил мусор, ходил за покупками, что делаю и по сей день. Как-то вечером зашел в супермаркет — купить курицу. Стоя у прилавка с охлажденной птицей, я поднял глаза и увидел трех совершенно ошеломленных мужчин. Они глазели на меня и толкали друг друга локтями. Я еще никогда не выбирал курицу так долго и с таким удовольствием», — позже скажет актер. Пройдет немного времени, и поход в магазин станет для Бенедикта опасным приключением —одержимые им фанатки могли порвать его на части.

    «Конец парада»

    «Конец парада»

    Истерия началась не сразу —маховик популярности раскручивался постепенно. В первый год после премьеры «Шерлока» Камбербэтч продолжил сниматься в британских проектах, правда, статусом покруче, чем раньше. Здесь стоит выделить изумительный пятиэпизодный сериал «Конец парада», в котором Бенедикт блистает на пару с Ребеккой Холл. Снятый по сценарию великого Тома Стоппарда, «Конец парада» рассказывает трагическую историю семьи в антураже викторианской эпохи. Однако это больше, чем просто костюмированный сериал BBC.

    «Стартрек: возмездие»

    «Стартрек: возмездие»

    В отличие от своих коллег, обычно заявляющих, что они были фанами и «Стартрека», и комиксов, Камбербэтч проявлял сдержанность.

    «Никогда не был увлечен этой вселенной. Смотрел, конечно, но так, без фанатизма», — признавал актер, смело уточняя, что взялся за роль не из-за пиетета перед культом, а потому что хотел сыграть «подонка». И это у него получилось отменно.

    «Август»

    «Август»

    Киноверсия нашумевшей пьесы американца Трейси Леттса захватывает несколько дней жизни большой семьи, собравшейся на похоронах. Секреты в шкафу, обиды и обманы — сложная конструкция отношений разыграна на экране Мерил Стрип, Джулией Робертс, Крисом Купером, Эваном Макгрегором, Камбербэтчем, и это тот случай, когда прием «соберем звезд вместе» оказывается уместен. Камбербэтчу досталась роль кузена Чарли, неловкость которого заставляет остальных относиться к нему с пренебрежением. А зря, потому что и в его шкафу тоже есть тайны.

    «Доктор Стрэндж»

    «Доктор Стрэндж»

    Комиксы Marvel, как уже говорилось выше, Камбербэтч в детстве до дыр не зачитывал, и кто такой этот Стефан Стрэндж, толком не знал. А когда получил роль, то стал изучать и, по его признаниям, втянулся. Тем более что Стрэндж сосредоточен на духовных практиках, а сам актер тоже этим увлечен — в юности он преподавал английский в Индии, где увлекся буддизмом и йогой. «Играть в этом фильме — большая честь», — говорит Бенедикт, утверждая, что в «Стрэндже» есть все, что его привлекает в кино — и юмор, и смысл, и экшн.

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