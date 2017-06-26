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26 июня 2017

Лучшие исторические сериалы

Киноэксперт выбрал главные сериалы, которые станут экскурсом в прошлое

21 июня на канале Spike ТВ-премьера – впервые в России на экраны вышел сериал «Медичи: правители Флоренции» с Дастином Хоффманом, Ричардом Мэдденом («Игра престолов») и Стюартом Мартином («Робин Гуд», «Вавилон»). По этому случаю директор канала, Илья Хеллерт-Розанов, рассказал о своих любимых исторических сериалах.

«Рим»

«Рим»

«Рим» - один из самых масштабных исторических сериалов, которые мне приходят на ум. Его снимали для каналов BBC, HBO и итальянского RAI. Изначально «Рим» задумывали как мини-сериал, но после ознакомления со сценарием боссы HBO решили выпустить полный сезон на 12 серий и бюджетом больше 100 млн долларов. В сериале показан поворотный момент истории древнего Рима – Цезарь триумфально заканчивает войну в Галлии, он – кумир народа и готовится вступить в столицу. Но в Риме против него созрел заговор, а в стране начинается гражданская война. Закончится сезон на не менее драматической ноте – убийством Цезаря. Маленькая мистическая деталь – масштабные декорации сериала, выстроенные в павильоне на киностудии Cinecittа в Риме, сгорели в страшном пожаре летом 2007 года.

Актерский состав без громких имен, зато действительно сильный – большинство актеров из Британии с солидным театральным бэкграундом. Цезаря играет ирландский актер Киаран Хайндс («Джейн Эйр» и «Призрак Оперы»), а Клеопатру – Линдси Маршал (сериалы «Пуаро Агаты Кристи» и «Безмолвный свидетель»).

«Викинг»

«Викинг»

«Викинг» - канадско-ирландский сериал на основе средневековых саг о набегах викингов на северную Европу. В центре сериала – история молодого вождя племени по имени Рагнар, который бросает вызов местному правителю и отправляется завоевывать земли на Западе – в Англии и Франции. Роль Рагнара сыграл харизматичный и брутальный австралиец Трэвис Фиммел – вы могли видеть его в фильме «Варкрафт». А сценарий написал Майкл Хёрст – он создал многие отличные исторические сериалы, например, «Тюдоры», «Елизавета» и «Золотой век». Снимали «Викинг» в Ирландии – в те же местах, что и «Игру престолов». Забавный факт – в самом сериале слово «викинг» не произносят ни разу.

«Медичи: правители Флоренции»

«Медичи: правители Флоренции»

«Медичи: правители Флоренции» – история о знаменитой семье, сыгравшей важнейшую роль не только в истории Флоренции, но и всей западной цивилизации. Будучи изначально династией банкиров, Медичи сумели встать во главе Флоренции и править ею в общей сложностью около трех столетий. Кроме того, герцоги Медичи известны как патроны искусства и меценаты. Именно они основали один из самых знаменитых мировых музеев – Галерею Уффици, а также покровительствовали многим знаменитым художникам и архитекторам, в числе которых Микеланджело, Рафаэль, Тициан и Боттичелли. Главные герои «Медичи: правители Флоренции» – это два брата, Козимо (его сыграл Ричард Мэдден) и Лоренцо Медичи (эту роль исполнил Стюарт Мартин). Дастин Хоффман появился в роли их отца, Джованни ди Биччи, основоположника могущества династии. По сюжету сериала, он был коварно отравлен, и братьям предстоит найти загадочного убийцу. Действие «Медичи: правители Флоренции» разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях: в 1434 году, когда Козимо триумфально вернулся из изгнания, куда его отправила городская аристократия, и встал во главе Флорентийской республики, а также двадцатью годами ранее. В это время Джованни ди Биччи развивает свое банковское дело, превращаясь в одного из самых могущественных людей Италии и прокладывая путь для своих сыновей к власти.

«Черные паруса»

«Черные паруса»

«Черные паруса» - один из лучших образчиков пиратских сериалов, причем далеко не сказка в духе «Пиратов Карибского моря». Это – полноценный остросюжетный триллер о борьбе пиратов 18 века за власть на острове Нью-Провиденс, ставшем базой для разбойников всех мастей. Капитан Джеймс Флинт, самый грозный корсар Западного полушария, вместе с Элеонорой Гатри, дочерью местного чиновника, разрабатывает план по обретению островом независимости от Британской империи. Для этого нужно преодолеть множество препятствий, но самое главное – капитану Флинту предстоит захватить испанский галеон «Урка де Лима», перевозящий золото.

Главные роли в сериале исполнили британские актеры Тоби Стивенс («Умри, но не сейчас», «Одержимость») и Ханна Нью («Малефисента»), также он отличается впечатляющей работой мастеров по спецэффектам – не зря «Черные паруса» наградили двумя премиями «Эмми» в 2014 году – за выдающиеся визуальные эффекты второго плана и выдающийся монтаж звука в телесериале. Кстати, я сам был на месте съемок в Южной Африке и видел все эти корабли, выстроенные для съемок – впечатляет!

«Острые козырьки»

«Острые козырьки»

«Острые козырьки» – и вот мы вплотную подошли к нашему времени. Эта криминальная сага с Киллианом Мерфи – о банде братьев Шелби в Бирмингеме, которая борется за расширение своего влияния. Здесь есть все, чтобы заинтересовать самого разного зрителя: отличный саундтрек (от Боуи до Radiohead) для аудиофилов, Киллиан Мерфи – для любителей харизматичных героев и, наконец, совершенно невероятные костюмы главных героев, воссозданные с исторической достоверностью для любителей высокого стиля. Кстати, интересно, что фанаты так и не пришли к общему мнению, откуда взялось название «Острые козырьки»,: кто-то говорит, что в козырьки действительно вшивались лезвия, а кто-то считает, что дело исключительно в их заостренной форме.

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