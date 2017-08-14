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    14 августа 2017

    Роль мечты: Леонардо Ди Каприо сыграет великого художника

    Американские СМИ сообщают, что актер появится на экране в образе Леонардо Да Винчи

    На днях стало известно, что Леонардо Ди Каприо дал согласие на съемки в биографической картине о жизни великого художника, своего тезки, Да Винчи. Фильм будет снят по книге экс-редактора журнала Time Уолтера Айзексона, который стал автором бестселлера про Стива Джобса.

    Леонардо Ди Каприо сыграет великого художника фото [3]ФОТОGettyImages

    По сообщениям таблоидов, Ди Каприо не просто сыграет главную роль в картине, но и спродюсирует ее. За право заниматься фильмом сейчас сражаются два корпоративных гиганта — студии Universal и Paramount. Правда, у вторых есть преимущество, так как они подписали трехлетний контракт с производственной компанией Ди Каприо Appian Way, которая финансово помогает новым проектам.

    Леонардо Ди Каприо сыграет великого художника фото [2]

    Кстати, для самого актера роль Да Винчи очень символична. Все дело в том, что мама Леонардо Имерлин назвала его в честь великого художника. Так что поклонники актера уверены - эта роль несомненно принесет Лео второй «Оскар».

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