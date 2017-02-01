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01 февраля 2017

Леонардо Ди Каприо сыграет борца с мафией

Действие фильма развернется в Нью-Йорке в начале XX века

Леонардо Ди Каприо снимется в фильме, рассказывающем о борьбе с мафией в начале прошлого века. Точное название будущей картины пока не оглашается, однако известно, что в ее основу ляжет роман «Черная рука» Стефана Тэлти. Автор книги известен по документальному бестселлеру «Долг капитана», который уже был экранизирован (лента «Капитан Филлипс» с Томом Хэнксом).

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо

Главный герой «Черной руки», основанной на реальных событиях, — детектив Джо Петрозино, носивший прозвище «итальянского Шерлока Холмса». В 1900 годах Петрозино объявил войну бандам, созданным мигрантами, прибывшими в Нью-Йорк из Италии. В ленте Ди Каприо выступит не только как исполнитель главной роли, но и как один из продюсеров. Фильм будет производиться продюсерской компанией Appian Way, которой управляет актер совместно со своим деловым партнером Натаниэлем Поузи. Имена режиссера, других актеров, а также дата премьеры пока неизвестны.

К слову, в октябре также сообщалось о другом проекте Леонардо Ди Каприо — байопике легендарного продюсера Сэма Филлипса, который открыл двери в мир шоу-бизнеса Элвису Пресли, Джонни Кэшу и Джерри Ли Льюису.

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