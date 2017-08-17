Легенды «Оскара»: Роберт Де Ниро

Полная версия
Отмечающий день рождения величайший актер XX века и его «Оскары»
Сегодня, 17 августа, день рождения отмечает Роберт Де Ниро - актер, от одного взгляда на фильмографию которого у всякого уважающего себя синефила кружится голова. Поздравляя титана актерской профессии с 74-летием, ELLE посвящает ему очередной выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.
Номинации: 7
«Оскары»: 2
(«Крестный отец 2»), 1975
Первый сиквел (и единственный приквел), награжденный «Оскаром» лучшему фильму года, «Крестный отец 2» вдвое превзошел оригинал по сумме золотых истуканов (шесть против трех) и повторил его довольно редкое достижение - три упоминания в одной актерской категории последними зарабатывали именно гангстерские саги Фрэнсиса Форда Копполы. Речь в обоих случаях о категории «Лучшая мужская роль второго плана», и если номинировавшиеся за «Крестного отца» Джеймс Каан, Роберт Дювалл и Аль Пачино остались двумя годами ранее ни с чем, то звезды сиквела Майкл В. Гаццо и Ли Страсберг могли найти утешение в том, что проиграли они своему соседу по титрам - и, как покажут дальнейшие события, величайшему актеру XX века. Сам Де Ниро на церемонию, что характерно, не явился - дав Копполе возможность выйти за «Оскаром» в первый из четырех за этот вечер раз и высказаться в том духе, что хоть кого-то из его парней, наконец, наградили. Таким образом, по стопам своего кумира Марлона Брандо молодой актер последовал дважды - сначала сыграв Вито Корлеоне (для чего Де Ниро провел четыре месяца в Сицилии, скрупулезно изучая местный диалект), а затем получив за это «Оскар» (Марлон и Бобби - единственная в истории Киноакадемии актерская пара, озолоченная за одну и ту же роль).
(«Бешеный бык»), 1981
Не обошлась без косвенного вклада Брандо и вторая оскароносная роль Де Ниро, в «Бешеном быке» Мартина Скорсезе не только преподающего актерский мастер-класс, равных которому в истории кино найдется всего ничего, но и успевающего исполнить оммаж каноническому (и опять-таки нарвавшемуся на «Оскар») монологу Марлона в драме «В порту». Чтобы сыграть титульного героя Джейка ЛаМотту, известного неповторимой техникой и неукротимым нравом экс-чемпиона мира по боксу, актер набрал 27 килограмм лишнего веса (в эпоху до Кристиана Бейла это потянуло на строчку в книге рекордов Гиннесса) и освоил просто-таки угрожающий драматический диапазон (ни ярость, ни ревность никто так не играл ни до, ни после него). И хотя «Бешеный бык» проиграл в большинстве ключевых категорий редфордовским «Обыкновенным людям», Де Ниро было не остановить. На сей раз он вышел за своей статуэткой - заметно нервничая и не забыв посетовать на смутное время, в которое проходила церемония (перенесенная на день из-за покушения на тогдашнего президента США Рональда Рейгана - по иронии судьбы, стрелял в него психически больной поклонник «Таксиста» и лично Джоди Фостер).
Поражения: На «Оскар» лучшему актеру Де Ниро претендовал на пике формы (между 1977 и 1992 годом) еще четырежды, поочередно уступив Питеру Финчу (с «Таксистом»), Джону Войту (с «Охотником на оленей»), Джереми Айронсу (с «Пробуждением») и Энтони Хопкинсу (с «Мысом страха»). Заработав седьмую номинацию через 21 год после шестой, второплановым выходом в трагикомедии «Мой парень - псих», актер проиграл еще раз - непостижимым образом сравнявшемуся с ним по количеству «Оскаров» Кристофу Вальцу.
«Мой парень — псих»
Роль, достойная номинации: Проведя свою первую четверть века в Голливуде на совершенно заоблачном уровне, Де Ниро мог - и должен был - сделать сумму своих номинаций двузначной еще в начале 1990-х («Злые улицы», «Однажды в Америке», «Схватка», «Казино» - все это роли призового калибра), но особенно возмущает невнимание к его выдающемуся перформансу в «Короле комедии», где трагического ничуть не меньше, чем комического.
«Король комедии»
Перспективы: Пока живая легенда продолжает размениваться по мелочам, лучшим шансом Де Ниро на восьмую номинацию видится его долгожданный реюнион с Мартином Скорсезе - финансируемый Netflix «Ирландец», где также сыграют Пачино, Джо Пеши и Харви Кайтел, должен увидеть свет в 2018 году.