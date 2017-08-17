Легенды «Оскара»: Роберт Де Ниро

Сегодня, 17 августа, день рождения отмечает Роберт Де Ниро - актер, от одного взгляда на фильмографию которого у всякого уважающего себя синефила кружится голова. Поздравляя титана актерской профессии с 74-летием, ELLE посвящает ему очередной выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.

Номинации: 7

«Оскары»: 2

«Оскар» №1: «Лучший актер второго плана»

(«Крестный отец 2»), 1975

Первый сиквел (и единственный приквел), награжденный «Оскаром» лучшему фильму года, «Крестный отец 2» вдвое превзошел оригинал по сумме золотых истуканов (шесть против трех) и повторил его довольно редкое достижение - три упоминания в одной актерской категории последними зарабатывали именно гангстерские саги Фрэнсиса Форда Копполы. Речь в обоих случаях о категории «Лучшая мужская роль второго плана», и если номинировавшиеся за «Крестного отца» Джеймс Каан, Роберт Дювалл и Аль Пачино остались двумя годами ранее ни с чем, то звезды сиквела Майкл В. Гаццо и Ли Страсберг могли найти утешение в том, что проиграли они своему соседу по титрам - и, как покажут дальнейшие события, величайшему актеру XX века. Сам Де Ниро на церемонию, что характерно, не явился - дав Копполе возможность выйти за «Оскаром» в первый из четырех за этот вечер раз и высказаться в том духе, что хоть кого-то из его парней, наконец, наградили. Таким образом, по стопам своего кумира Марлона Брандо молодой актер последовал дважды - сначала сыграв Вито Корлеоне (для чего Де Ниро провел четыре месяца в Сицилии, скрупулезно изучая местный диалект), а затем получив за это «Оскар» (Марлон и Бобби - единственная в истории Киноакадемии актерская пара, озолоченная за одну и ту же роль).

«Оскар» №2: «Лучший актер»

(«Бешеный бык»), 1981

Не обошлась без косвенного вклада Брандо и вторая оскароносная роль Де Ниро, в «Бешеном быке» Мартина Скорсезе не только преподающего актерский мастер-класс, равных которому в истории кино найдется всего ничего, но и успевающего исполнить оммаж каноническому (и опять-таки нарвавшемуся на «Оскар») монологу Марлона в драме «В порту». Чтобы сыграть титульного героя Джейка ЛаМотту, известного неповторимой техникой и неукротимым нравом экс-чемпиона мира по боксу, актер набрал 27 килограмм лишнего веса (в эпоху до Кристиана Бейла это потянуло на строчку в книге рекордов Гиннесса) и освоил просто-таки угрожающий драматический диапазон (ни ярость, ни ревность никто так не играл ни до, ни после него). И хотя «Бешеный бык» проиграл в большинстве ключевых категорий редфордовским «Обыкновенным людям», Де Ниро было не остановить. На сей раз он вышел за своей статуэткой - заметно нервничая и не забыв посетовать на смутное время, в которое проходила церемония (перенесенная на день из-за покушения на тогдашнего президента США Рональда Рейгана - по иронии судьбы, стрелял в него психически больной поклонник «Таксиста» и лично Джоди Фостер).

Поражения: На «Оскар» лучшему актеру Де Ниро претендовал на пике формы (между 1977 и 1992 годом) еще четырежды, поочередно уступив Питеру Финчу (с «Таксистом»), Джону Войту (с «Охотником на оленей»), Джереми Айронсу (с «Пробуждением») и Энтони Хопкинсу (с «Мысом страха»). Заработав седьмую номинацию через 21 год после шестой, второплановым выходом в трагикомедии «Мой парень - псих», актер проиграл еще раз - непостижимым образом сравнявшемуся с ним по количеству «Оскаров» Кристофу Вальцу.

«Мой парень — псих»

Роль, достойная номинации: Проведя свою первую четверть века в Голливуде на совершенно заоблачном уровне, Де Ниро мог - и должен был - сделать сумму своих номинаций двузначной еще в начале 1990-х («Злые улицы», «Однажды в Америке», «Схватка», «Казино» - все это роли призового калибра), но особенно возмущает невнимание к его выдающемуся перформансу в «Короле комедии», где трагического ничуть не меньше, чем комического.

«Король комедии»