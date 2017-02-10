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10 февраля 2017Степанов Сергей

Легенды «Оскара»: Джек Леммон

Один из величайших актеров XX века и его «Оскары»

Джек Леммон - одинаково грандиозный и в комическом, и в драматическом амплуа актер, первым в истории выигравший по «Оскару» за главную и второплановую роли. Вспоминая Леммона, ELLE посвящает ему очередной выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.

Номинации: 8

«Оскары»: 2

«Оскар» №1: «Лучший актер второго плана» («Мистер Робертс»), 1956

«Мистер Робертс»

«Мистер Робертс»

Прежде чем стать любимцем Билли Уайлдера, Леммон блеснул своим исключительным комическим даром в фильме по мотивам одноименного романа и успешной бродвейской пьесы о благородном офицере и тиране капитане транспортного судна на закате Второй мировой. Играя даже не вторую, а в лучшем случае четвертую скрипку (главные роли разделили именитые Генри Фонда, Джеймс Кэгни и Уильям Пауэлл), Джек был признан MVP актерского ансамбля «Мистера Робертса» (номинированного и в категории «Фильм года») и награжден своим первым «Оскаром» уже на третьем году карьеры. (Прежде чем податься в актеры, Леммон окончил Гарвард и служил в армии - причем в том же офицерском звании энсина, что и в фильме.) Одолев соперников вроде Джо Мэнтелла («Марти») и Сэла Минео («Бунтарь без причины») и получив статуэтку из рук Евы Мари Сейнт («В порту»), будущий голливудский титан произнес одну из самых лаконичных победных речей в истории оскаровских церемоний - и приготовился к новым свершениям.

«Оскар» №2: «Лучший актер» («Спасите тигра»), 1974

«Спасите тигра»

«Спасите тигра»

Поочередно угодив под Чарльза Хестона (один из 11 «Оскаров» «Бен-Гура») и Берта Ланкастер («Элмер Гантри»), Леммон остался без статуэток лучшему актеру за свои самые прославленные роли, в романтических комедиях великого Уайлдера «В джазе только девушки» и «Квартира». Но, выбившись в фавориты Академии, Джек в этом статусе задержался, и четвертая из семи номинаций в категории «Лучшая мужская роль» (больше - только у Лоуренса Оливье, Спенсера Трейси, Питера О'Тула, Пола Ньюмана и Джека Николсона) стала для актера победной. «Я приготовил речь... в 1959 году, - выдержал гроссмейстерскую паузу вышедший за «Оскаром» Леммон. - Я ее забыл». Куда сложнее забыть его орденоносный перформанс в «Спасите тигра» - скромной, но могучей драме о 24 часах из жизни владельца швейной фабрики в переживающей тектонические сдвиги Америке 1970-х. Поборов свою замеченную Уайлдером привычку переигрывать, Леммон оказался лучшим в Топ-5 номинантов на века (он, Брандо, Николсон, Пачино и Редфорд) и первым мужчиной, награжденным «Оскарами» в обеих актерских категориях.

Поражения: Чтобы понять, какой была голливудская эпоха, сделавшая Леммона дважды лауреатом «Оскара», достаточно взглянуть на список актеров, которым он проигрывал. Вслед за Хестоном (вероятно, наименее грозным из его соперников - особенно на фоне комического бенефиса не обомлевшего в компании Мэрилин Монро и выигравшего «Золотой глобус» Джека) и Ланкастером подобной чести удостоились Грегори Пек («Убить пересмешника»), Дастин Хоффман («Крамер против Крамера»), Роберт Де Ниро («Бешеный бык») и Бен Кингсли («Ганди»).

«В джазе только девушки»

«В джазе только девушки»

Роль, достойная номинации: Из поздних ролей Леммона (умершего в 2001 году и похороненного по соседству со своим любимым экранным партнером Уолтером Мэттау) призовым калибром всерьез козыряла одна - в голливудской адаптации награжденной «Тони» и Пулитцером пьесы «Гленгарри Глен Росс». Возглавив один из самых феерических актерских ансамблей всех времен (рядом старались его близкий друг Кевин Спейси, а также Аль Пачино, Алан Аркин, Эд Харрис, Алек Болдуин и Джонатан Прайс), Леммон наиграл на венецианский Кубок Вольпи - но не на девятую оскаровскую номинацию.

«Гленгарри Глен Росс»

«Гленгарри Глен Росс»

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