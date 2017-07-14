Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    14 июля 2017

    Kiss me: актеры, первый поцелуй которых случился на съемочной площадке

    Звезды, которым впервые пришлось целоваться перед камерой

    Первый поцелуй в кадре — согласитесь, звучит романтично. Конечно, если вам повезло с партнером: вот, например, маленькая Кирстен Данст целовалась с Брэдом Питтом, а Селене Гомес повезло меньше — первый поцелуй с ней разделил мальчик вдвое ниже актрисы. ELLE рассказывает, кому из актеров пришлось повзрослеть на съемочной площадке.

    Мила Кунис

    14-летней Миле Кунис пришлось прибавить себе целых четыре года, чтобы принять участие в кастинге сериала «Шоу 70-х». Юную актрису утвердили на роль, согласно которой ей нужно было целоваться с Эштоном Катчером (да, спустя 14 лет они поженились). Одним поцелуем дело не обошлось — неудивительно, что между актерами проскочила искра, которая в итоге и привела их к браку.

    Кирстен Данст

    Кирстен Данст

    Кирстен Данст было 11, когда она играла юную вампиршу в фильме «Интервью с вампиром». По сюжету девочке пришлось целоваться с Брэдом Питтом. Но не спешите завидовать — Данст утверждает, что испытала такой стресс, что потом еще пять лет не могла ни с кем целоваться.

    Кэти Холмс

    Кэти Холмс

    Первый поцелуй Кэти Холмс случился на съемках популярного сериала «Бухта Доусона». И нет, чтобы сразу свести ее героиню с главным героем, по которому сходил с ума весь мир, Холмс пришлось целоваться с приглашенным актером. Этот эпизод своей жизни Кэти до сих пор называет «странным».

    Селена Гомес

    Селена Гомес

    В 14 лет Селена снималась в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Юная актриса была не против поцелуя по сценарию, да только достался ей мальчик вдвое ниже нее, поэтому съемки были нервные — Гомес пришлось буквально тянуться за первым поцелуем.

    Джесси Айзенберг

    Джесси Айзенберг

    На съемках фильма «Любимец женщин» Джесси Айзенбергу исполнилось 19 лет. По сценарию он должен был целоваться с актрисой вдвое старше себя — Дженнифер Билз. Правда, о том, что у молодого актера совсем не было опыта в поцелуях, она узнала спустя несколько лет: «О, правда? Странно, что он не сказал мне об этом. По-моему, он отлично справился», — похвалила партнера по сцене Дженнифер.

    Дакота Фаннинг

    Дакота Фаннинг

    В комедии «Стильная штучка» героиню Риз Уизерспун в детстве сыграла 8-летняя Дакота Фаннинг. По сюжету она обещает своему юному возлюбленному, что никогда с ним не расстанется, и целует его. На экране это выглядело очень мило, хотя Дакота очень нервничала, зато сыграла великолепно.

    Джош Хатчерсон

    Джош Хатчерсон

    В трогательном фильме про первую любовь «Маленький Манхэттен» 13-летний Джош Хатчерсон сыграл безумно влюбленного подростка. Ему было 13, когда случился первый поцелуй с партнершей по картине Чарли Рэй, — получилось правдоподобно.

    Сирша Ронан

    Сирша Ронан

    Героиня 11-летней Сирши Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» переживала первую влюбленность. И, к слову, из-за этой роли юная актриса переживала еще больше, чем из-за съемок в «Искуплении», за который была номинирована на «Оскар». Сцена первого поцелуя должна была длиться десять секунд, но Ронан удалось уговорить режиссера на пять.

    Маколей Калкин

    via GIPHY

    В перерыве между съемками «Один дома» Маколей Калкин снялся в абсолютно прекрасном семейном фильме «Моя девочка», в котором впервые поцеловался с Анной Кламски: сцена даже была номинирована на премию MTV в категории «Лучший поцелуй».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз