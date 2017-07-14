Kiss me: актеры, первый поцелуй которых случился на съемочной площадке

Первый поцелуй в кадре — согласитесь, звучит романтично. Конечно, если вам повезло с партнером: вот, например, маленькая Кирстен Данст целовалась с Брэдом Питтом, а Селене Гомес повезло меньше — первый поцелуй с ней разделил мальчик вдвое ниже актрисы. ELLE рассказывает, кому из актеров пришлось повзрослеть на съемочной площадке.

Мила Кунис

14-летней Миле Кунис пришлось прибавить себе целых четыре года, чтобы принять участие в кастинге сериала «Шоу 70-х». Юную актрису утвердили на роль, согласно которой ей нужно было целоваться с Эштоном Катчером (да, спустя 14 лет они поженились). Одним поцелуем дело не обошлось — неудивительно, что между актерами проскочила искра, которая в итоге и привела их к браку.

Кирстен Данст

Кирстен Данст было 11, когда она играла юную вампиршу в фильме «Интервью с вампиром». По сюжету девочке пришлось целоваться с Брэдом Питтом. Но не спешите завидовать — Данст утверждает, что испытала такой стресс, что потом еще пять лет не могла ни с кем целоваться.

Кэти Холмс

Первый поцелуй Кэти Холмс случился на съемках популярного сериала «Бухта Доусона». И нет, чтобы сразу свести ее героиню с главным героем, по которому сходил с ума весь мир, Холмс пришлось целоваться с приглашенным актером. Этот эпизод своей жизни Кэти до сих пор называет «странным».

Селена Гомес

В 14 лет Селена снималась в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Юная актриса была не против поцелуя по сценарию, да только достался ей мальчик вдвое ниже нее, поэтому съемки были нервные — Гомес пришлось буквально тянуться за первым поцелуем.

Джесси Айзенберг

На съемках фильма «Любимец женщин» Джесси Айзенбергу исполнилось 19 лет. По сценарию он должен был целоваться с актрисой вдвое старше себя — Дженнифер Билз. Правда, о том, что у молодого актера совсем не было опыта в поцелуях, она узнала спустя несколько лет: «О, правда? Странно, что он не сказал мне об этом. По-моему, он отлично справился», — похвалила партнера по сцене Дженнифер.

Дакота Фаннинг

В комедии «Стильная штучка» героиню Риз Уизерспун в детстве сыграла 8-летняя Дакота Фаннинг. По сюжету она обещает своему юному возлюбленному, что никогда с ним не расстанется, и целует его. На экране это выглядело очень мило, хотя Дакота очень нервничала, зато сыграла великолепно.

Джош Хатчерсон

В трогательном фильме про первую любовь «Маленький Манхэттен» 13-летний Джош Хатчерсон сыграл безумно влюбленного подростка. Ему было 13, когда случился первый поцелуй с партнершей по картине Чарли Рэй, — получилось правдоподобно.

Сирша Ронан

Героиня 11-летней Сирши Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» переживала первую влюбленность. И, к слову, из-за этой роли юная актриса переживала еще больше, чем из-за съемок в «Искуплении», за который была номинирована на «Оскар». Сцена первого поцелуя должна была длиться десять секунд, но Ронан удалось уговорить режиссера на пять.

Маколей Калкин