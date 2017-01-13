«КиноПоиск» назвал самые кассовые российские фильмы за 15 лет

Главный российский портал о кино «КиноПоиск» отмечает 15-летие, подводя итоги любопытной статистикой об отечественном кинематографе за этот промежуток времени. Авторы проекта выяснили, что по сравнению с 90-ми в 2010-х количество фильмов, снимаемых в год, выросло почти в три раза, а собрали российские фильмы в прокате за 15 лет $1,78 миллиардов. Лидером отечественного бокс-офиса стал фильм Федора Бондарчука «Сталинград»: сборы картины окупили бюджет, потраченный на ее создание, более чем в 2 раза и составили $68 миллионов. Далее по списку в рейтинге кассовых кинохитов идут «Ирония судьбы. Продолжение» ($55 миллионов), «Вий 3D» ($39 миллионов), «Адмиралъ» ($38 миллионов), а замыкают пятерку лидеров «Елки 3» ($38 миллионов).