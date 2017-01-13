Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

13 января 2017

«КиноПоиск» назвал самые кассовые российские фильмы за 15 лет

Главный портал о кино подвел итоги того, что происходило с отечественным кинопрокатом с начала нулевых

Главный российский портал о кино «КиноПоиск» отмечает 15-летие, подводя итоги любопытной статистикой об отечественном кинематографе за этот промежуток времени. Авторы проекта выяснили, что по сравнению с 90-ми в 2010-х количество фильмов, снимаемых в год, выросло почти в три раза, а собрали российские фильмы в прокате за 15 лет $1,78 миллиардов. Лидером отечественного бокс-офиса стал фильм Федора Бондарчука «Сталинград»: сборы картины окупили бюджет, потраченный на ее создание, более чем в 2 раза и составили $68 миллионов. Далее по списку в рейтинге кассовых кинохитов идут «Ирония судьбы. Продолжение» ($55 миллионов), «Вий 3D» ($39 миллионов), «Адмиралъ» ($38 миллионов), а замыкают пятерку лидеров «Елки 3» ($38 миллионов).

Петр Федоров в к/ф «Сталинград»

Петр Федоров в к/ф «Сталинград»

Самый высокий рейтинг на портале получили спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17» и «О чем говорят мужчины», а наиболее дорогим проектом стала картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — на ее создание ушло $45 миллионов при собранной кассе всего в $1,5 миллиона.

Кадр из к/ф «Легенда №17»

Кадр из к/ф «Легенда №17»

К слову, в списке главных лиц российского кино (с учетом популярности их работ) уверенно лидирует Константин Хабенский. Немного уступают ему Алексей Чадов, Владимир Вдовиченков, Федор Бондарчук, Евгений Цыганов, Гоша Куценко, Данила Козловский и Владимир Меньшов.

Константин Хабенский в к/ф «Адмиралъ»

Константин Хабенский в к/ф «Адмиралъ»

Фильм недели: «Ла-Ла Ленд»И все такие разные: 10 отличных музыкальных групп из России и стран СНГ

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Стиль жизниНевозможно пропустить: 15 главных культурных событий 2017 года по версии ELLE
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
КиноФедор Бондарчук выступит с лекцией «Притяжение: Под знаком строгой секретности»
КиноВ сети появился новый трейлер «Спасателей Малибу»

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Фильм недели: «Ла-Ла Ленд»

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.