«КиноПоиск» назвал самые кассовые российские фильмы за 15 лет

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Главный портал о кино подвел итоги того, что происходило с отечественным кинопрокатом с начала нулевых
Главный российский портал о кино «КиноПоиск» отмечает 15-летие, подводя итоги любопытной статистикой об отечественном кинематографе за этот промежуток времени. Авторы проекта выяснили, что по сравнению с 90-ми в 2010-х количество фильмов, снимаемых в год, выросло почти в три раза, а собрали российские фильмы в прокате за 15 лет $1,78 миллиардов. Лидером отечественного бокс-офиса стал фильм Федора Бондарчука «Сталинград»: сборы картины окупили бюджет, потраченный на ее создание, более чем в 2 раза и составили $68 миллионов. Далее по списку в рейтинге кассовых кинохитов идут «Ирония судьбы. Продолжение» ($55 миллионов), «Вий 3D» ($39 миллионов), «Адмиралъ» ($38 миллионов), а замыкают пятерку лидеров «Елки 3» ($38 миллионов).
Петр Федоров в к/ф «Сталинград»
Самый высокий рейтинг на портале получили спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17» и «О чем говорят мужчины», а наиболее дорогим проектом стала картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — на ее создание ушло $45 миллионов при собранной кассе всего в $1,5 миллиона.
Кадр из к/ф «Легенда №17»
К слову, в списке главных лиц российского кино (с учетом популярности их работ) уверенно лидирует Константин Хабенский. Немного уступают ему Алексей Чадов, Владимир Вдовиченков, Федор Бондарчук, Евгений Цыганов, Гоша Куценко, Данила Козловский и Владимир Меньшов.
Константин Хабенский в к/ф «Адмиралъ»
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