Обсуждения по поводу того, кто сыграет главных персонажей в следующей серии киносаги об «агенте 007», продолжаются. В частности, на днях стало известно, что одной из главных претенденток на исполнение роли девушки Бонда является Кара Делевинь. «Продюсеры решили, что Кара отлично подойдет на эту роль — она молода, хороша собой и у нее отличная физическая подготовка. Сценаристы даже подумывают немного переделать сюжет новой серии, чтобы добавить несколько экшн-сцен, в которых Кара могла бы реализовать все свои возможности», — отметил инсайдер.

В свою очередь, один из близких друзей актрисы также подтвердил, что Делевинь ведет переговоры с режиссером будущей картины: «Кара хочет, чтобы ее персонаж выступил с героем Джеймса Бонда на равных. Ей не нравится образ соблазнительной красотки, который характерен для главных женских персонажей киноистории. Она мечтает сыграть секретного агента, который ничем не уступает самому Бонду».

Напомним, до сих пор неясно, кто сыграет самого «агента 007». По признанию инсайдеров, Дэниел Крэйг все еще не подписал контракт об участии в новом фильме, несмотря на то, что продюсеры предложили ему $100 миллионов в качестве гонорара. В данный момент на эту роль также претендуют Том Харди, Генри Кавилл, Том Хиддлстон.