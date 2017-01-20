«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»

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Фильм-событие Каннского фестиваля в российской столице
17 января кинотеатр «Москва» представил премьеру фильма-события Каннского фестиваля «Иллюзия любви» — рассказ о страстной, свободной духом женщине, живущей в мечтах о настоящей любви, хоть окружающие и считают это безумием. Главные роли исполнили обладательница «Оскара» Марион Котийяр и Луи Гаррель.
«Иллюзия любви»
«Иллюзия любви» — это вторая картина после «Танцовщицы», где кинотеатр «Москва» выступил в качестве сопрокатчика.
Премьеру поддержали российские звезды: Ксения Собчак, Игорь и Вадим Верники, Александра Бортич, Александр Рогов, Елена Темникова, Артем Королев, Ксения Чилингарова и другие.
Гости собирались в ресторане «Прекрасное общество» под DJ-сет Саши Федоровой с коктейлями от Remy Martin.
«Иллюзия любви» выходит в широкий прокат 19 января.
Ксения Собчак
Елена Темникова
Игорь Верник и Алеся Кафельникова
Александр Рогов
Ксения Чилингарова
Артем Королев
Александра Бортич
Саша Федорова
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