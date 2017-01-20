«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»

17 января кинотеатр «Москва» представил премьеру фильма-события Каннского фестиваля «Иллюзия любви» — рассказ о страстной, свободной духом женщине, живущей в мечтах о настоящей любви, хоть окружающие и считают это безумием. Главные роли исполнили обладательница «Оскара» Марион Котийяр и Луи Гаррель.

«Иллюзия любви»

«Иллюзия любви» — это вторая картина после «Танцовщицы», где кинотеатр «Москва» выступил в качестве сопрокатчика. Премьеру поддержали российские звезды: Ксения Собчак, Игорь и Вадим Верники, Александра Бортич, Александр Рогов, Елена Темникова, Артем Королев, Ксения Чилингарова и другие.

Гости собирались в ресторане «Прекрасное общество» под DJ-сет Саши Федоровой с коктейлями от Remy Martin.

«Иллюзия любви» выходит в широкий прокат 19 января.

Ксения Собчак

Елена Темникова

Игорь Верник и Алеся Кафельникова

Александр Рогов

Ксения Чилингарова

Артем Королев

Александра Бортич