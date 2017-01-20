Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

20 января 2017

«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»

Фильм-событие Каннского фестиваля в российской столице

17 января кинотеатр «Москва» представил премьеру фильма-события Каннского фестиваля «Иллюзия любви» — рассказ о страстной, свободной духом женщине, живущей в мечтах о настоящей любви, хоть окружающие и считают это безумием. Главные роли исполнили обладательница «Оскара» Марион Котийяр и Луи Гаррель.

«Иллюзия любви»

«Иллюзия любви»

«Иллюзия любви» — это вторая картина после «Танцовщицы», где кинотеатр «Москва» выступил в качестве сопрокатчика.

Премьеру поддержали российские звезды: Ксения Собчак, Игорь и Вадим Верники, Александра Бортич, Александр Рогов, Елена Темникова, Артем Королев, Ксения Чилингарова и другие.

Гости собирались в ресторане «Прекрасное общество» под DJ-сет Саши Федоровой с коктейлями от Remy Martin.

«Иллюзия любви» выходит в широкий прокат 19 января.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Елена Темникова

Елена Темникова

Игорь Верник и Алеся Кафельникова

Игорь Верник и Алеся Кафельникова

Александр Рогов

Александр Рогов

Ксения Чилингарова

Ксения Чилингарова

Артем Королев

Артем Королев

Александра Бортич

Александра Бортич

Саша Федорова

Саша Федорова

«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»

Материалы по темам

5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»Селин Дион запишет саундтрек к новому фильму «Красавица и чудовище»

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиГолливуд против Трампа: первые звездные митинги
НовостиЗвезды на показе Louis Vuitton в Париже
НовостиНечего скрывать: Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото
НовостиСтаршая дочь Валерия Меладзе вышла замуж

ELLE рекомендует

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин

Лучшее на Elle

ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.