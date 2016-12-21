Пока кинокритики и иные академики чешут затылки, выбирая лучшие фильмы уходящего года, самое время вспомнить о кино, которому — за редкими исключениями — не светят ни упоминания в статусных Топ-10, ни номинации на «Оскар». В фокусе ELLE — дюжина самых обсуждаемых, самых нашумевших, самых громких блокбастеров последних 12 месяцев.

«Выживший»

Январь

Какой месяц, такой и хит: год назад, когда всех занимало исключительно то, получит ли Леонардо ДиКаприо свой «Оскар», в лидеры мирового проката выбился (с 500-миллионными сборами!) мрачный 156-минутный вестерн, где одного из самых завидных холостяков планеты вдохновенно дерет медведь.

«Дэдпул»

Февраль

Триумф сделанного за копейки и вызывающе отвязного (и то и другое — по меркам супергеройского жанра) фильма - одна из главных историй голливудского года. В активе довольно пустяковой остросюжетной комедии — две номинации на «Золотой глобус», а Райан Рейнольдс вновь слывет суперзвездой.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Март

Поразительно, но именно «Дэдпул» оказался в итоге лучшим блокбастером года, тогда как номинальные тяжеловесы — вроде широко разрекламированной схватки комиксовых титанов — собрали свою кассу, но оказались более или менее пустой тратой времени. Беспомощность нового «Бэтмена» удивила в особенности.

«Книга джунглей»

Апрель

Как обычно, отлично шли дела Walt Disney и Джона Фавро, променявшего Железного человека на Маугли и остановившегося в шаге от рубежа в миллиард долларов в мировом прокате. Козыряющая великим ансамблем озвучки «Книга джунглей» — фаворит «Оскара» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

«Первый мститель: Противостояние»

Май

Самым кассовым фильмом года остается третий «Капитан Америка» — куда больше, справедливости ради, напоминавший перезагрузку «Мстителей». Формула успеха кинематографической вселенной Marvel — актерская команда-мечта, «пасхальные яйца», океан иронии — начинает надоедать, но менять ее, понятно, глупо.

«В поисках Дори»

Июнь

Чемпионом американского проката, судя по всему, окажется многажды рекордсмен студии Pixar — не выдающийся, но очень крепкий сиквел «В поисках Немо», в числе прочего гарантировавший, что узнаваемый голос неотразимого Идриса Эльбы звучит в трех (!) из четырех самых успешных фильмов уходящего года.

«Охотники за привидениями»

Июль

Мало какой летний блокбастер гнобили так необъяснимо и безжалостно, как новых «Охотников за привидениями». Блестящая на бумаге идея — доверить главные роли самым смешным женщинам Америки — действительно не сработала (сухой из воды вышла разве что Кейт МакКиннон), но не до такой же степени.

«Отряд самоубийц»

Август

Попытка реабилитироваться за провал «Бэтмена против Супермена» DC Comics, прямо скажем, не удалась, но общая бестолковость «Отряда самоубийц» меркнет на фоне броского, без страха, упрека и тормозов, перформанса Марго Робби, чья героиня возглавила рейтинг самых популярных костюмов недавнего Хэллоуина.

«Джейсон Борн»

Сентябрь

Новый «Борн» был по сути последней надеждой сезона блокбастеров, но и всегда надежный Мэтт Деймон в роли, которую он не играл без малого декаду, в целом не впечатлил — хотя денег фильм собрал немало. Зато Алисия Викандер вновь доказала, что способна выжечь экран, читая телефонный справочник.

«Доктор Стрэндж»

Октябрь

Дежурная победа Marvel — чья собственность в десятке самых кассовых фильмов года фигурирует трижды — дала понять, что от ролей в супергеройском кино отныне не застрахован никто (даже Бенедикт Камбербэтч и Тильда Суинтон), и выпендрилась спецэффектами уровня «Матрицы» или «Начала».

«Девушка в поезде»

Ноябрь

Адаптация одного из главных пляжных бестселлеров последних лет не добавила ничего нового к книге, но позволила вдоволь полюбоваться на трех интереснейших актрис: недавних дебютанток Хейли Беннетт и Ребекку Фергюсон и заработавшую вполне сенсационную номинацию на приз актерской гильдии Эмили Блант.

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

Декабрь