Сегодня, 21 декабря, день рождения отмечает Сэмюэл Л. Джексон — любимец Квентина Тарантино и звезда сразу двух франшиз, входящих в пятерку самых кассовых в истории (тогда как в списке самых успешных актеров всех времен выше него только Харрисон Форд). Поздравляя Джексона с 68-летием, ELLE вспомнил его ярчайшие роли.

«Криминальное чтиво»

(Pulp Fiction), 1994

Дебютировав в кино в начале 1970-х, к 1994 году Джексон успел запомниться камео в хитах калибра «Славных парней» и «Парка Юрского периода» и заработать реноме многообещающего актера ролью наркомана Гейтора в «Лихорадке джунглей» Спайка Ли. Но было бы глупо делать вид, что тот Сэмюэл Л. Джексон, которого знают все, кто был в кино хотя бы раз в жизни, начался не с «Криминального чтива». Роль Джулса — харизматичного, красноречивого и дальновидного киллера — принесла Джексону его все еще единственную номинацию на «Оскар» и место в истории поп-культуры.

«Время убивать»

(A Time to Kill), 1996

На полярном конце драматического диапазона Джексона — его номинированная на «Золотой глобус» роль в одной из самых нашумевших экранизаций юридических триллеров Джона Гришэма. Играя еще одного убийцу (на сей раз — поневоле), актер практически не прибегает к патентованным «great vengeance and furious anger», осваивая вместо этого эмоциональный спектр (отчаяние, безропотность, тихий надрыв), который принято ассоциировать с его коллегами по актерскому ансамблю «Времени убивать» (Мэттью МакКонахи, Сандрой Буллок или Кевином Спейси).

«Джеки Браун»

(Jackie Brown), 1997

Третий фильм Квентина Тарантино не мог похвастаться ни репутацией «Бешеных псов», ни славой «Криминального чтива», но со временем заработал все причитавшиеся ему комплименты и теперь считается одной из лучших работ режиссера. Справедливости ради, украсившие «Джеки Браун» актерские перформансы были оценены сразу и много где: Роберт Форстер номинировался на «Оскар», Пэм Гриер — на «Золотой глобус», а угрожающе убедительный в роли преступника широкого профиля Джексон и вовсе наиграл на актерский приз Берлинского кинофестиваля.

«Неуязвимый»

(Unbreakable), 2000

Ударную для себя декаду Сэм увенчал дебютом в «Звездных войнах», а нулевые начал с, может статься, лучшего в голливудской истории фильма о супергероях — переигравшей адаптации комиксов на чужом поле драмы М. Найта Шьямалана. В отличие от «Криминального чтива», где герои Джексона и Брюса Уиллиса знают о существовании друг друга, но в кадре не встречаются, «Неуязвимый» - история, где один (не подозревающий о своих истинных способностях супергерой в исполнении Уиллиса) немыслим без другого (хрупкого, но грозного Джексона).

«Добро пожаловать в Лэйквью!»

(Lakeview Terrace), 2008

Способность Джексона вселять в окружающих ужас и трепет одним своим видом эксплуатируется на протяжении последних 20 лет всеми и вся, причем очень часто — на пустом месте. Если учесть, что фильмография Сэма насчитывает уже 140 (!) пунктов, это понятно: в одном только 2008 году актер появился в семи картинах, включая одну из лучших («Железный человек») и одну из худших («Мститель») в своем резюме. Но его истинное украшение — вышедший тогда же дешевый и сердитый триллер, где играющий копа Джексон живописно терроризирует своих соседей в исполнении Патрика Уилсона и Керри Вашингтон.

«Джанго освобожденный»

(Django Unchained), 2012