Итоги 2016 главные события уходящего года
Какая вы первая леди? тест ELLE
Новый год 2017 готовимся к празднику
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

21 декабря 2016Степанов Сергей

Лучшие роли Сэмюэла Л. Джексона

Несколько памятных ролей сегодняшнего именинника

Сэмюэл Л. Джексон

Сегодня, 21 декабря, день рождения отмечает Сэмюэл Л. Джексон — любимец Квентина Тарантино и звезда сразу двух франшиз, входящих в пятерку самых кассовых в истории (тогда как в списке самых успешных актеров всех времен выше него только Харрисон Форд). Поздравляя Джексона с 68-летием, ELLE вспомнил его ярчайшие роли.

«Криминальное чтиво»

(Pulp Fiction), 1994

«Криминальное чтиво»

Дебютировав в кино в начале 1970-х, к 1994 году Джексон успел запомниться камео в хитах калибра «Славных парней» и «Парка Юрского периода» и заработать реноме многообещающего актера ролью наркомана Гейтора в «Лихорадке джунглей» Спайка Ли. Но было бы глупо делать вид, что тот Сэмюэл Л. Джексон, которого знают все, кто был в кино хотя бы раз в жизни, начался не с «Криминального чтива». Роль Джулса — харизматичного, красноречивого и дальновидного киллера — принесла Джексону его все еще единственную номинацию на «Оскар» и место в истории поп-культуры.

«Время убивать»

(A Time to Kill), 1996

«Время убивать»

На полярном конце драматического диапазона Джексона — его номинированная на «Золотой глобус» роль в одной из самых нашумевших экранизаций юридических триллеров Джона Гришэма. Играя еще одного убийцу (на сей раз — поневоле), актер практически не прибегает к патентованным «great vengeance and furious anger», осваивая вместо этого эмоциональный спектр (отчаяние, безропотность, тихий надрыв), который принято ассоциировать с его коллегами по актерскому ансамблю «Времени убивать» (Мэттью МакКонахи, Сандрой Буллок или Кевином Спейси).

«Джеки Браун»

(Jackie Brown), 1997

«Джеки Браун»

Третий фильм Квентина Тарантино не мог похвастаться ни репутацией «Бешеных псов», ни славой «Криминального чтива», но со временем заработал все причитавшиеся ему комплименты и теперь считается одной из лучших работ режиссера. Справедливости ради, украсившие «Джеки Браун» актерские перформансы были оценены сразу и много где: Роберт Форстер номинировался на «Оскар», Пэм Гриер — на «Золотой глобус», а угрожающе убедительный в роли преступника широкого профиля Джексон и вовсе наиграл на актерский приз Берлинского кинофестиваля.

«Неуязвимый»

(Unbreakable), 2000

«Неуязвимый»

Ударную для себя декаду Сэм увенчал дебютом в «Звездных войнах», а нулевые начал с, может статься, лучшего в голливудской истории фильма о супергероях — переигравшей адаптации комиксов на чужом поле драмы М. Найта Шьямалана. В отличие от «Криминального чтива», где герои Джексона и Брюса Уиллиса знают о существовании друг друга, но в кадре не встречаются, «Неуязвимый» - история, где один (не подозревающий о своих истинных способностях супергерой в исполнении Уиллиса) немыслим без другого (хрупкого, но грозного Джексона).

«Добро пожаловать в Лэйквью!»

(Lakeview Terrace), 2008

«Добро пожаловать в Лэйквью!»

Способность Джексона вселять в окружающих ужас и трепет одним своим видом эксплуатируется на протяжении последних 20 лет всеми и вся, причем очень часто — на пустом месте. Если учесть, что фильмография Сэма насчитывает уже 140 (!) пунктов, это понятно: в одном только 2008 году актер появился в семи картинах, включая одну из лучших («Железный человек») и одну из худших («Мститель») в своем резюме. Но его истинное украшение — вышедший тогда же дешевый и сердитый триллер, где играющий копа Джексон живописно терроризирует своих соседей в исполнении Патрика Уилсона и Керри Вашингтон.

«Джанго освобожденный»

(Django Unchained), 2012

«Джанго освобожденный»

Но важнейший человек в карьере Джексона — это все же, как ни крути, Тарантино. Год назад вышел их шестой совместный фильм, вестерн «Омерзительная восьмерка» с Сэмом в главной роли, но еще больше Джексон преуспел в пятом. «Джанго освобожденного» внезапно расщедрившаяся по адресу Квентина Академия наградила двумя «Оскарами» — правда, упустив при этом шанс отметить Сэма, оказавшегося откровением в небольшой, но незабываемой роли «самого отвратительного негра в истории кинематографа» (так своего «дядю Тома» разрекламировал сам Джексон).

Лучшие роли Джейка ДжилленхолаВ Disney объявили о съемках фильма «Мэри Поппинс возвращается»

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

КиноТоп-10: лучшие фильмы 2016 года
КиноФильм недели: «Пассажиры»
КиноХит за хитом: самые обсуждаемые фильмы 2016 года
КиноЛучшие роли Джейка Джилленхола

ELLE рекомендует

ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.