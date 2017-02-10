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10 февраля 2017Степанов Сергей

Лучшие роли Эммы Стоун

Из «Zомбилэнда» в «Ла-Ла Ленд»: карьерные вехи без пяти минут обладательницы «Оскара»

Всего через пару недель Эмма Стоун — спасительница жанра романтической комедии и серийная зазноба Райана Гослинга — должна выиграть свой первый «Оскар». Поздравляя девушку, которая нравится всем, ELLE выбрал самые запоминающиеся эпизоды ее пока недолгой, но уже вполне ослепительной карьеры.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

(Zombieland), 2009

«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Успев запомниться второстепенными ролями в чепухе вроде «SuperПерцев» и «Мальчикам это нравится», на первый план Стоун вышла именно в этой неглупой и необыкновенно смешной комедии о роуд-трипе по кишащей зомби Америке. Разделив экран с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и — внимание, спойлер! — Биллом Мюрреем, перекрасившаяся в брюнетку и вошедшая в образ постапокалиптической femme fatale Эмма не отдала инициативу никому из них, в итоге удостоившись лаконичного, но бесценного благословения Мюррея: «Эта девчонка — золото».

«Отличница легкого поведения»

(Easy A), 2010

«Отличница легкого поведения»

Крупнокалиберным прорывом Стоун принято считать главную роль во вдохновленной ни много ни мало «Алой буквой» подростковой комедии, в которой она притворяется, в числе прочего, разносчицей хламидиоза, но все равно выходит сухой из воды. В целом незатейливая картина не только стала умеренным хитом, убедив в том, что Эмме по плечу тащить на себе целый фильм, но и заработала ей номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедийная актриса» — через запятую с Анджелиной Джоли, Аннетт Бенинг и Джулианной Мур.

«Эта дурацкая любовь»

(Crazy, Stupid, Love), 2011

«Эта дурацкая любовь»

Тем же летом Мур и Стоун оказались в одном фильме — романтической комедии с сенсационными по меркам жанра сценарием и кастингом, которую все запомнили не столько благодаря абдоминальным мышцам Райана Гослинга, сколько стараниями остроумно прокомментировавшей их Эммы. Романтический тандем Гослинга и Стоун оказался настолько жарким, что их экранные романы вошли в традицию, и если бестолковых «Охотников на гангстеров» стоит поскорее забыть, то их повторный реюнион произвел этой зимой настоящий фурор.

«Прислуга»

(The Help), 2011

«Прислуга»

Первой драматической ролью Стоун стала несколько противоречивая и очень успешная экранизация романа «Прислуга», где героиня Эммы, белая девушка с американского Юга, решает написать книгу о черных служанках. Октавия Спенсер за свою роль выиграла «Оскар», победе Виолы Дэвис в соседней категории смогла помешать только Мерил Стрип, ныне вездесущая Джессика Честейн стала открытием фильма — немудрено, что компетентной, но не выжигавшей экран Стоун пришлось ограничиться призом за посильный вклад в актерский ансамбль «Прислуги», которым его наградила соответствующая гильдия.

«Бердмэн»

(Birdman), 2014

«Бердмэн»

В этой же категории SAG Awards Эмма первенствовала и три года спустя, на правах одной из звезд засыпанного призами мета-шедевра Алехандро Гонсалеса Иньярриту — только на сей раз работу Стоун нигде не забыли отметить отдельно (в том числе, первой оскаровской номинацией). И правильно сделали: на такие вершины актерского мастерства, как в ревностной отповеди, адресованной обескураженному Майклу Китону, играющая в «Бердмэне» его дочь Эмма доселе не забиралась. (Смерть Гвен Стейси в последнем «Человеке-пауке» на этом фоне — проходной эпизод.)

«Иррациональный человек»

(Irrational Man), 2015

«Иррациональный человек»

Не менее важной, чем номинация на «Оскар», творческой победой Стоун стал ее временный статус очередной музы Вуди Аллена, абы кого два раза подряд не снимающего (незадолго до Эммы подобной чести удостаивались Пенелопа Крус и Скарлетт Йоханссон). Из двух коллабораций живого классика и его новой любимицы убедительнее, конечно, вторая — глубоко вторичная, но все равно симпатичная трагикомедия о поступках и их последствиях, где Хоакин Финикс отчаянно делает вид, что снимается не у Вуди, а Стоун исправно возвращает его в исходную систему координат.

«Ла-Ла Ленд»

(La La Land), 2016

«Ла-Ла Ленд»

Но с самой лучшей ролью Эммы повезло именно «Ла-Ла Ленду» (справедливости ради, как и ей с ним) — отчасти мюзиклу, местами комедии, а в основном драме о любви и мечтах джазового пианиста (Райан Гослинг) и начинающей актрисы (Стоун). Гениальный фильм Дэмиена Шазелла выбился в лидеры оскаровской гонки так рано, что в последние недели его отчаянно пытаются уличить хоть в каком-нибудь грехе. Ну и пожалуйста: 26 февраля «Ла-Ла Ленд» обновит, повторит или остановится в шаге от рекорда Киноакадемии, и на один из «Оскаров» уверенно наиграла (и напела — в центральной для сюжета «Audition») Эмма.

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