Главное: лучшие роли Джона Кьюсака

Сегодня, 28 июня, исполняется 51 год Джону Кьюсаку — любимцу Америки и больших режиссеров, заокеанскому Хью Гранту и исполнителю роли Брайана Уилсона в его долгожданном байопике. Поздравляя одного из самых обаятельных актеров Голливуда, ELLE выбрал лучшие из его ролей.

«Скажи что-нибудь»

(Say Anything...), 1989

Прежде чем прославиться ролью Ллойда Доблера, выпускника сиэтлской школы со средними оценками, сомнительными перспективами и сердцем размером с бумбокс, Кьюсак успел сыграть у Джеймса Брукса, Роба Райнера и Джона Хьюза. Но разглядеть его бесспорный (пусть и специфический) талант позволила именно задыхающаяся от нежности подростковая мелодрама Кэмерона Кроу — та самая, с «In Your Eyes» Питера Гэбриела в качестве идеальной серенады поколения X.

«Пули над Бродвеем»

(Bullets Over Broadway), 1994

У Вуди Аллена Кьюсак снимался дважды, и если «Тени и туман» плохо помнят даже их поклонники, то «Пули над Бродвеем» — один из лучших фильмов, снятых Алленом в 1990-е, заработавший семь номинаций на «Оскар», а не так давно и вовсе воскресший в формате всамделишного бродвейского мюзикла. Сыграв молодого драматурга, влюбляющегося в звезду собственной пьесы (Дайэнн Уист), Кьюсак достиг совершенства в субжанре «сыграй Аллена лучше, чем сам Аллен».

«Убийство в Гросс-Пойнте»

(Grosse Pointe Blank), 1997

Черная комедия о наемном убийце, которого заставляют отправиться на встречу выпускников (что характерно, секретарша и психоаналитик), бодра и весела безотносительно контекста, но в рамках фильмографии Кьюсака совершенно незаменима: тут и трогательная романтическая линия, и памятный саундтрек, и обычные подозреваемые Джереми Пивен (одноклассник Джона) и Джоан Кьюсак (его сестра) в соседних ролях. Ах да, помимо прочего, это еще и дебют Кьюсака в амплуа сценариста.

«Быть Джоном Малковичем»

(Being John Malkovich), 1999

Продолжая набирать очки съемками у Иствуда («Полночь в саду добра и зла»), Малика («Тонкая красная линия») и в постели с Анджелиной Джоли («Управляя полетами»), пика признания Кьюсак достиг на рубеже веков, для начала сыграв в полюбившейся критикам трагикомедии Спайка Джонса. Привычному образу славного парня Джон изменил, исполнив неблагодарную роль безработного кукольника, нечаянно обнаруживающего вход в голову голливудской звезды.

«Фанатик»

(High Fidelity), 2000

Однако истинным призванием Кьюсака оказались роли прекрасных неудачников в романтических комедиях начала двухтысячных. Лучшая из них — это, понятно, «Интуиция», самая успешная — «Любимцы Америки», ну а началось все с «Фанатика» — неожиданно удачной экранизации романа англичанина Ника Хорнби с Джоном в номинированной на «Золотой глобус» роли владельца магазина грампластинок, коротающего будни за составлением Топ-5 всего на свете, от лучших песен о смерти до самых запоминающихся разрывов с подругами.

«Грейс больше нет с нами»

(Grace Is Gone), 2007

В ряду драматических ролей, которыми Кьюсак внезапно увлекся в последние годы, особняком стоит драма об отце двух дочерей, пытающемся найти в себе силы сообщить им страшную новость — что их мать, Грейс, погибла в Ираке. Дебютировав на «Сандэнсе» и прокатившись по полудюжине кинофестивалей, фильм заработал две номинации на «Золотой глобус» (обе достались Клинту Иствуду, впервые написавшему музыку к чужому фильму) и чуть больше миллиона долларов — иными словами, не видел его практически никто.

«Любовь и милосердие»

(Love & Mercy), 2015