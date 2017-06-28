Главное: лучшие роли Джона Кьюсака

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Самые яркие экранные образы сегодняшнего именинника, от Ллойда Доблера до Брайана Уилсона
Сегодня, 28 июня, исполняется 51 год Джону Кьюсаку — любимцу Америки и больших режиссеров, заокеанскому Хью Гранту и исполнителю роли Брайана Уилсона в его долгожданном байопике. Поздравляя одного из самых обаятельных актеров Голливуда, ELLE выбрал лучшие из его ролей.
(Say Anything...), 1989
Прежде чем прославиться ролью Ллойда Доблера, выпускника сиэтлской школы со средними оценками, сомнительными перспективами и сердцем размером с бумбокс, Кьюсак успел сыграть у Джеймса Брукса, Роба Райнера и Джона Хьюза. Но разглядеть его бесспорный (пусть и специфический) талант позволила именно задыхающаяся от нежности подростковая мелодрама Кэмерона Кроу — та самая, с «In Your Eyes» Питера Гэбриела в качестве идеальной серенады поколения X.
(Bullets Over Broadway), 1994
У Вуди Аллена Кьюсак снимался дважды, и если «Тени и туман» плохо помнят даже их поклонники, то «Пули над Бродвеем» — один из лучших фильмов, снятых Алленом в 1990-е, заработавший семь номинаций на «Оскар», а не так давно и вовсе воскресший в формате всамделишного бродвейского мюзикла. Сыграв молодого драматурга, влюбляющегося в звезду собственной пьесы (Дайэнн Уист), Кьюсак достиг совершенства в субжанре «сыграй Аллена лучше, чем сам Аллен».
(Grosse Pointe Blank), 1997
Черная комедия о наемном убийце, которого заставляют отправиться на встречу выпускников (что характерно, секретарша и психоаналитик), бодра и весела безотносительно контекста, но в рамках фильмографии Кьюсака совершенно незаменима: тут и трогательная романтическая линия, и памятный саундтрек, и обычные подозреваемые Джереми Пивен (одноклассник Джона) и Джоан Кьюсак (его сестра) в соседних ролях. Ах да, помимо прочего, это еще и дебют Кьюсака в амплуа сценариста.
(Being John Malkovich), 1999
Продолжая набирать очки съемками у Иствуда («Полночь в саду добра и зла»), Малика («Тонкая красная линия») и в постели с Анджелиной Джоли («Управляя полетами»), пика признания Кьюсак достиг на рубеже веков, для начала сыграв в полюбившейся критикам трагикомедии Спайка Джонса. Привычному образу славного парня Джон изменил, исполнив неблагодарную роль безработного кукольника, нечаянно обнаруживающего вход в голову голливудской звезды.
(High Fidelity), 2000
Однако истинным призванием Кьюсака оказались роли прекрасных неудачников в романтических комедиях начала двухтысячных. Лучшая из них — это, понятно, «Интуиция», самая успешная — «Любимцы Америки», ну а началось все с «Фанатика» — неожиданно удачной экранизации романа англичанина Ника Хорнби с Джоном в номинированной на «Золотой глобус» роли владельца магазина грампластинок, коротающего будни за составлением Топ-5 всего на свете, от лучших песен о смерти до самых запоминающихся разрывов с подругами.
(Grace Is Gone), 2007
В ряду драматических ролей, которыми Кьюсак внезапно увлекся в последние годы, особняком стоит драма об отце двух дочерей, пытающемся найти в себе силы сообщить им страшную новость — что их мать, Грейс, погибла в Ираке. Дебютировав на «Сандэнсе» и прокатившись по полудюжине кинофестивалей, фильм заработал две номинации на «Золотой глобус» (обе достались Клинту Иствуду, впервые написавшему музыку к чужому фильму) и чуть больше миллиона долларов — иными словами, не видел его практически никто.
(Love & Mercy), 2015
«Газетчик», «Мерзлая земля» и «Звездная карта» сделали все, чтобы самые верные поклонники Кьюсака его, трижды поморщившись, разлюбили, но в самый ответственный момент подоспел амбициозный байопик лидера The Beach Boys Брайана Уилсона, с теперешними карьерными устремлениями Джона в целом примиривший: его последний герой — еще один фрик, но отчасти поневоле и к тому же гений. Ну а если совсем вкратце, то это лучшая роль Кьюсака из последних 15.
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