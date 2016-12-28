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28 декабря 2016Степанов Сергей

Лучшие роли Дензела Вашингтона

Несколько выдающихся ролей сегодняшнего именинника — без пяти минут семикратного оскаровского номинанта

Сегодня, 28 декабря, исполняется 62 года Дензелу Вашингтону — одному из самых надежных, востребованных и титулованных актеров последних трех десятилетий. Поздравляя взявшего курс на третий «Оскар» Дензела, ELLE вспоминает некоторые из его лучших ролей.

«Доблесть»

(Glory), 1989

«Доблесть» (Glory), 1989

За роль бывшего раба, сражающегося под флагом северян в Гражданской войне, Вашингтон получил свой первый «Оскар», и хотя в его послужном списке полно фильмов лучше и перформансов ярче этого, решение академиков можно понять: все то, что впоследствии сделает Дензела суперзвездой, от бунтарского шарма до внезапной уязвимости, в «Доблести» уже налицо. Более того, бытует мнение, что со сцены, где Вашингтон веско пускает одинокую слезу, блестящая карьера актера по-настоящему взяла старт.

«Малкольм Икс»

(Malcolm X), 1992

«Малкольм Икс» (Malcolm X), 1992

В непотопляемом жанре «жизнь замечательных людей» Вашингтону найдется мало равных — за три декады в Голливуде актер успел прославиться ролями многих исторически важных личностей, от южноафриканского активиста Стива Бико в «Кличе свободы» до американского боксера Рубина «Урагана» Картера в «Урагане». Но имя Дензелу сделала вторая из его коллабораций со Спайком Ли — 200-минутный байопик Малкольма Икса, остающегося одним из самых влиятельных афроамериканцев всех времен.

«Багровый прилив»

(Crimson Tide), 1995

«Багровый прилив» (Crimson Tide), 1995

Многажды доказав свою драматическую состоятельность, большую часть 1990-х Вашингтон провел, снимаясь в добротных, коммерчески успешных триллерах в диапазоне от юридического («Дело о пеликанах») до криминального («Власть страха»). Лучший из них — это, пожалуй, «Багровый прилив», где Дензел, играющий старпома американской подводной лодки, сталкивается лбами с Джином Хекмэном и впервые сотрудничает с Тони Скоттом, для которого впоследствии станет штатной музой.

«Тренировочный день»

(Training Day), 2001

«Тренировочный день» (Training Day), 2001

Одним из самых громких сюрпризов в карьере Вашингтона стало то, как убедительно он, привыкший играть сложных, но в целом положительных героев, вжился в роль хрестоматийного злодея — ветерана лос-анджелесской полиции, превращающего в ад один день из жизни своего нового напарника. Сыгравший последнего Итан Хоук удостоился оскаровской номинации, но в историю вошел Дензел, к удивлению многих обставивший Расселла Кроу («Игры разума») и ставший первым афроамериканцем, награжденным двумя «Оскарами».

«Гангстер»

(American Gangster), 2007

«Гангстер» (American Gangster), 2007

Пути Вашингтона и Кроу (уже снимавшихся вместе в проходном боевике «Виртуозность») пересеклись несколько лет спустя в криминальной драме Скотта-старшего, сэра Ридли, устроившего двум из лучших актеров их поколения совместный бенефис по образу и подобию очной ставки Роберта Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке». Очередной (и пока последний) байопик Дензела, сыгравшего всамделишного наркобарона Фрэнка Лукаса, принес ему шестую — и не последнюю — номинацию на «Золотой глобус».

«Экипаж»

(Flight), 2012

«Экипаж» (Flight), 2012

Шестую номинацию на «Оскар» — больше, чем у Сидни Пуатье, Уилла Смита и Сэмюэла Л. Джексона вместе взятых, — Вашингтон заработал самой убедительной из своих поздних ролей — многоопытного пилота, алкоголика и наркомана, чей героизм при аварийной посадке самолета не отменяет вопросов о том, почему, собственно, случилась авария. Голливудский король амбивалентности, Дензел делает конфликт своего героя настолько глубоким, насколько это в принципе возможно.

«Ограды»

(Fences), 2016

«Ограды» (Fences), 2016

Режиссерская карьера Вашингтона складывается пока не так успешно, как актерская: ни «История Антуана Фишера», ни «Великие спорщики» с Дензелом по обе стороны камеры сенсациями не стали. Его лучший шанс на признание в качестве постановщика — рассказывающие о черной семье в Питтсбурге 1950-х «Ограды», блестяще сыгранная адаптация классической пьесы Огаста Уилсона, недавняя бродвейская версия которой принесла Вашингтону и Виоле Дэвис премии «Тони», а совсем новая голливудская может заработать по «Оскару».

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