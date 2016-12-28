Сегодня, 28 декабря, исполняется 62 года Дензелу Вашингтону — одному из самых надежных, востребованных и титулованных актеров последних трех десятилетий. Поздравляя взявшего курс на третий «Оскар» Дензела, ELLE вспоминает некоторые из его лучших ролей.

«Доблесть»

(Glory), 1989

За роль бывшего раба, сражающегося под флагом северян в Гражданской войне, Вашингтон получил свой первый «Оскар», и хотя в его послужном списке полно фильмов лучше и перформансов ярче этого, решение академиков можно понять: все то, что впоследствии сделает Дензела суперзвездой, от бунтарского шарма до внезапной уязвимости, в «Доблести» уже налицо. Более того, бытует мнение, что со сцены, где Вашингтон веско пускает одинокую слезу, блестящая карьера актера по-настоящему взяла старт.

«Малкольм Икс»

(Malcolm X), 1992

В непотопляемом жанре «жизнь замечательных людей» Вашингтону найдется мало равных — за три декады в Голливуде актер успел прославиться ролями многих исторически важных личностей, от южноафриканского активиста Стива Бико в «Кличе свободы» до американского боксера Рубина «Урагана» Картера в «Урагане». Но имя Дензелу сделала вторая из его коллабораций со Спайком Ли — 200-минутный байопик Малкольма Икса, остающегося одним из самых влиятельных афроамериканцев всех времен.

«Багровый прилив»

(Crimson Tide), 1995

Многажды доказав свою драматическую состоятельность, большую часть 1990-х Вашингтон провел, снимаясь в добротных, коммерчески успешных триллерах в диапазоне от юридического («Дело о пеликанах») до криминального («Власть страха»). Лучший из них — это, пожалуй, «Багровый прилив», где Дензел, играющий старпома американской подводной лодки, сталкивается лбами с Джином Хекмэном и впервые сотрудничает с Тони Скоттом, для которого впоследствии станет штатной музой.

«Тренировочный день»

(Training Day), 2001

Одним из самых громких сюрпризов в карьере Вашингтона стало то, как убедительно он, привыкший играть сложных, но в целом положительных героев, вжился в роль хрестоматийного злодея — ветерана лос-анджелесской полиции, превращающего в ад один день из жизни своего нового напарника. Сыгравший последнего Итан Хоук удостоился оскаровской номинации, но в историю вошел Дензел, к удивлению многих обставивший Расселла Кроу («Игры разума») и ставший первым афроамериканцем, награжденным двумя «Оскарами».

«Гангстер»

(American Gangster), 2007

Пути Вашингтона и Кроу (уже снимавшихся вместе в проходном боевике «Виртуозность») пересеклись несколько лет спустя в криминальной драме Скотта-старшего, сэра Ридли, устроившего двум из лучших актеров их поколения совместный бенефис по образу и подобию очной ставки Роберта Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке». Очередной (и пока последний) байопик Дензела, сыгравшего всамделишного наркобарона Фрэнка Лукаса, принес ему шестую — и не последнюю — номинацию на «Золотой глобус».

«Экипаж»

(Flight), 2012

Шестую номинацию на «Оскар» — больше, чем у Сидни Пуатье, Уилла Смита и Сэмюэла Л. Джексона вместе взятых, — Вашингтон заработал самой убедительной из своих поздних ролей — многоопытного пилота, алкоголика и наркомана, чей героизм при аварийной посадке самолета не отменяет вопросов о том, почему, собственно, случилась авария. Голливудский король амбивалентности, Дензел делает конфликт своего героя настолько глубоким, насколько это в принципе возможно.

«Ограды»

(Fences), 2016