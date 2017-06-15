Фильмы, в которых девушки уходят в отрыв

В прокат выходят «Очень плохие девчонки» — черная комедия о пяти подругах во главе с собравшейся под венец Скарлетт Йоханссон, чей девичник идет немного не так, как было задумано. Готовясь к одной из самых интригующих премьер лета (и начиная предвкушать выход «Восьми подруг Оушена»), ELLE вспомнил другие фильмы, героини которых позволяют себе не меньше (если не больше), чем традиционно не нуждающиеся в экранных тормозах мужчины.

«Тельма и Луиза»

(Thelma & Louise), 1991

Ни один разговор о взломе голливудских гендерных стереотипов не может обойтись без упоминания сэра Ридли Скотта, сначала подарившего миру Рипли (Сигурни Уивер) — отважную и смышленую героиню «Чужого», — а затем снявшего один из главных феминистских фильмов всех времен. Невозмутимо покусившись на сразу два вызывающе маскулинных жанра, роуд-муви и бадди-муви, и дальновидно доверив молодому Брэду Питту роль eye candy, «Тельма и Луиза» дала поначалу зависимым от мужчин титульным героиням (Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис) абсолютную свободу — как от «сильного» пола, так и выбора.

«Девичник в Вегасе»

(Bridesmaids), 2011

Инициативу Скотта поддержали немногие, и следующего громкого высказывания в духе «чем мы хуже» пришлось ждать аж двадцать лет — зато спродюсированный Джаддом Апатоу и заработавший без малого 300 миллионов долларов «Девичник в Вегасе» проложил лыжню, промахнуться мимо которой было сложно. Доказав, что женщинам не чуждо ничто человеческое (в том числе, связанное с телесными жидкостями), и организовав комические бенефисы целому ряду актрис (во главе с номинированной на «Оскар» Мелиссой МакКарти), фильм породил так называемый «эффект «Девичника в Вегасе», плоды которого Голливуд пожинает и по сей день.

«Бедная богатая девочка»

(Young Adult), 2011

Там, где «Девичнику в Вегасе» потребовалась комедийная команда-мечта, написанный Диабло Коуди («Джуно») и снятый Джейсоном Райтманом («Мне бы в небо») фильм обошелся одной Шарлиз Терон — вероятно, единственной на свете актрисой, одинаково убедительной в драматических ролях, экшн-сценах и комических эпизодах, на которые так щедра «Бедная богатая девочка». Титульный монстр, возвращающаяся в родную глушь разведенная алкоголичка, ведет себя в лучших и худших традициях необыкновенно востребованных в последние годы антигероев — как широкоэкранных, так и телевизионных.

«Отвязные каникулы»

(Spring Breakers), 2012

Крайне противоречивую реакцию вызвал пять лет назад вдохновленный не столько «Девичником в Вегасе», сколько Pussy Riot эффектный и безрассудный (совсем как его героини) фильм Хармони Корина. Вчерашние диснеевские принцессы в нем ходят в балаклавах, бикини и с автоматическим оружием, скоропалительно взрослея на наших с вами глазах, а когда кажется, что все это слегка чересчур, в кадр заходит золотозубый гангста-рэпер по прозвищу — привет сэру Ридли — Чужой (Джеймс Франко), и «Отвязные каникулы» становятся совсем уж галлюциногенными.

«Копы в юбках»

(The Heat), 2013

Заезженный жанр полицейской бадди-комедии взялись оживить ответственные за успех «Девичника в Вегасе» режиссер Пол Фиг и Мелисса МакКарти. Новая королева голливудской комедии составила пару с переживавшей персональный ренессанс иконой жанра Сандрой Буллок, и одного этого оказалось достаточно, чтобы «Копы в юбках» преуспели в прокате и, в общем, не разочаровали. МакКарти за последнюю пятилетку выросла в совершеннейшего Билла Мюррея — какими бы скверными ни были фильмы с ее участием, от ее экранных выходок не оторваться.

«Девушка без комплексов»

(Trainwreck), 2015

Стал хитом и голливудский дебют прославившейся телевизионными скетчами Эми Шумер, по случаю которого в режиссерское кресло вернулся нечасто находящий на это время Апатоу. «Девушка без комплексов» — не знающий стеснения ромком, выворачивающий наизнанку многие жанровые клише, а над всеми остальными вдохновенно глумящийся. И, конечно, написавшая сценарий Шумер в роли нью-йоркской журналистки, которая демонстративно не верит в моногамию, но по уши влюбляется в личного врача ЛеБрона Джеймса, покорила примерно всех.

«Охотники за привидениями»

(Ghostbusters), 2016