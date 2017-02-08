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08 февраля 2017

Стоп! Снято! Фильмы с горячими сценами

Ожидая премьеры новой части «Пятидесяти оттенков серого», смотрим фильмы не менее откровенного содержания

Уже на этой неделе в прокат выходит вторая часть нашумевшего бестселлера Э.Л. Джеймс «На 50 оттенков темнее». А это значит, что самое время начать готовиться к просмотру одного из самых интригующих и противоречивых экранизаций года. В связи с этим ELLE собрал список фильмов, которые изобилуют горячими сценами не меньше «Пятидесяти оттенков».

«Представление»

1970

Кадр из фильма «Представление»

Кадр из фильма «Представление»

Пожалуй, этот фильм стоит смотреть исключительно из-за сцены «под простынями» с Миком Джаггером и Анитой Палленберг в главных ролях. Только не думайте, что присутствие рок-звезды подразумевает наличие в эпизоде «жесткого ритма и ярких аккордов», совсем наоборот: только чувственные прикосновения и почти пуританские поцелуи. А вот настоящая страсть этого эпизода осталась за кадром. Дело в том, что на момент съемок «Представления» Анита была замужем за гитаристом группы The Rolling Stones Китом Ричардсом. И законный муж был, прямо сказать, не в восторге от присутствия жены в одной постели с коллегой по команде, который ко всему прочему носил титул секс-символа поколения. Легко догадаться, что после выхода фильма семейная лодка дала трещину.

«Барбарелла»

1968

Кадр из фильма «Барбарелла»

Кадр из фильма «Барбарелла»

Cамой незаурядной эротической сценой можно назвать эпизод, в котором злой гений, доктор Дюран-Дюран, пытается убить героиню Джейн Фонды с помощью «Машины удовольствий». Представляет из себя этот агрегат не что иное, как кровать с вмонтированным в нее органом. По задумке создателя звуки, извлекаемые из инструмента, должны сначала возбудить Барбареллу, а затем довести ее до «убийственного оргазма». Но, как известно, зритель любит сказки со счастливым концом. Так что наша героиня достигает наивысшего пика наслаждения, да такой силы, что «орудие пыток» ломается.

«Последнее танго в Париже»

1972

Кадр из фильма «Последнее танго в Париже»

Кадр из фильма «Последнее танго в Париже»

Кинокритики считают, что именно с этой работы режиссера Бернардо Бертолуччи тема эротики начала проникать в артхаусное кино. И это утверждение вполне оправдывает первая сцена фильма, где главные герои в исполнении Марлона Брандо и начинающей тогда еще актрисы Марии Шнайдер случайно встречаются в арендованной квартире. Нельзя сказать, что эпизоду взаимно обуявшей героев страсти предшествуют длительные диалоги и прелюдии. По мнению режиссера, именно так должно выглядеть «животное желание» — стоя, без слов, не снимая даже верхней одежды.

«Мечтатели»

2003

Кадр из фильма «Мечтатели»

Кадр из фильма «Мечтатели»

Еще одна лента итальянского режиссера, попавшая в наш список. Стоит признать, весь фильм изобилует эротическими моментами, но безусловным фаворитом стала сцена первого секса персонажей Майкла Питта и Евы Грин. Их нагота, чувственность и страсть заражает зрителей вуайеризмом. И в этом они подражают герою Луи Гарреля, который также присутствует в кадре и наблюдает за происходящим.

«Особо опасны»

2012

Кадр из фильма «Особо опасны»

Кадр из фильма «Особо опасны»

Еще один «любовный треугольник» с острыми углами можно наблюдать в фильме Оливера Стоуна «Особо опасны». Главная героиня в исполнении Блейк Лайвли делит свою любовь между жестким и брутальным Чоном (Тейлор Китч) и нежным и трогательным Беном (Аарон Тейлор-Джонсон). С первым связан будоражащий сознание эпизод на кожаном диване — для тех, кто любит погорячее. Со вторым — чувственный секс на шелковых простынях, мечта романтичных натур.

«Настоящий детектив»

2014

Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Еще одним примером всепоглощающей страсти стала сцена из первого сезона нашумевшего сериала. В ней жена детектива Марти Харта Мэгги в исполнении Мишель Монахэн соблазняет напарника своего мужа Раста Коула. Эпизод длится чуть больше минуты, но даже за такое короткое время герою Мэттью Макконахи удается показать, как желание может одержать верх над здравым смыслом.

«Высокие каблуки»

Кадр из фильма «Высокие каблуки»

Кадр из фильма «Высокие каблуки»

Говоря о соблазнении, нельзя не упомянуть эпизод из картины режиссера Педро Альмодовара «Высокие каблуки». В нем главная героиня Ребека Гинер (Виктория Абриль) становится «жертвой» актера травести-шоу Леталя (Мигель Бозе). Сцена происходит в гримерке в окружении ярких костюмов и париков. Особенно эффектно выглядит момент, когда героиня оказывается висящей на трубе почти под потолком, а в это время герой страстно целует ее под юбкой. Нужно отметить, что это не единственный экстравагантный сюжет, снятый режиссером. В его фильмах можно найти массу вдохновляющих фантазий.

«Убей меня нежно»

2001

Кадр из фильма «Убей меня нежно»

Кадр из фильма «Убей меня нежно»

Начав разговор о фантазиях, хотелось бы сказать о фильме «Убей меня нежно». Его вряд ли можно отнести к шедеврам кинематографа, но нельзя не упомянуть в этом списке из-за сцены первой брачной ночи между главными героями (их играют Хэзер Грэм и Джозеф Файнс). Действие происходит в небольшом загородном доме. В качестве свадебного подарка герой дарит своей новоиспеченной жене шелковый шарф, и его же он использует как «подручное средство» для доставления удовольствия. Это сцена иллюстрирует контроль и подчинение, безграничное доверие и власть мужчины над женщиной.

«Связь»

1996

Кадр из фильма «Связь»

Кадр из фильма «Связь»

Мало кто помнит, что режиссерским дебютом Лилли и Ланы Вачовски была отнюдь не «Матрица», а детектив под названием «Связь». Хотя после просмотра первых 15 минут может показаться, что этот фильм скорее эротического жанра. Особенно запоминается эпизод, где роковая красотка Вайолет (Дженнифер Тилли) соблазняет только что вышедшую из тюрьмы Корки (Джина Гершон). На экране показаны их губы, слышно сбивающееся дыхание, они шепчут друг другу признания, а затем встречаются в страстном поцелуе.

«Жизнь Адель»

2013

Кадр из фильма «Жизнь Адель»

Кадр из фильма «Жизнь Адель»

Что может быть более возбуждающим, чем молодая девушка, открывающая в себе сексуальность? Именно этот сюжет стал самым интригующим в картине режиссера тунисского происхождения Абделатифа Кешиша. Без сомнения, эпизод, в котором героиня актрисы Адель Экзаркопулос пускается в исследование своей чувственности, мечтая о встрече с синеволосой Эммой (Леа Сейду), стал одним из самых ярких эротических моментов современного кинематографа.

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Автор «На 50 оттенков темнее»: «Я не способна никого соблазнить»

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