Фильм "Рай" получил три "Золотых орла"

Накануне в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состолось вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Главным триумфатором юбилейной 15-й церемонии, подводящей итоги Года кино, стал фильм «Рай» Андрея Кончаловского, получивший награды во всех основных номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса», которой была названа исполнительница главной роли в картине и супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

«Я хочу поблагодарить Юлию Высоцкую, без нее бы картина не состоялась, - сказал Кончаловский в своей победной речи. - После 54 лет работы в кино что-то случилось, я открыл дверь и провалился в космос, понял, что не знал ничего о киноязыке».