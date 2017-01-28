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28 января 2017

Фильм "Рай" получил три "Золотых орла"

Абсолютный триумф картины Андрея Кончаловского на национальной кинопремии

Накануне в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состолось вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Главным триумфатором юбилейной 15-й церемонии, подводящей итоги Года кино, стал фильм «Рай» Андрея Кончаловского, получивший награды во всех основных номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса», которой была названа исполнительница главной роли в картине и супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

«Я хочу поблагодарить Юлию Высоцкую, без нее бы картина не состоялась, - сказал Кончаловский в своей победной речи. - После 54 лет работы в кино что-то случилось, я открыл дверь и провалился в космос, понял, что не знал ничего о киноязыке».

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

«Орла» в другой престижной номинации за лучшую мужскую роль получил внук Олега Янковского Иван Янковский за работу в картине Павла Лунгина «Дама пик». Лидером по количество номинаций стал лидер отечественного бокс-офиса прошлого года «Экипаж», получивший пять статуэток, в том числе за визуальные эффекты, музыку, звук, монтаж. Актер Сергей Шакуров был отмечен «орлом» за роль второго плана в ленте «Экипаж».

Лучшим иностранным фильмом, вышедшим на российские экраны, жюри «Золотого орла» признало оскароносную драму «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая

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Александра Новикова и Иван Янковский

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