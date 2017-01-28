Фильм "Рай" получил три "Золотых орла"

Полная версия
Абсолютный триумф картины Андрея Кончаловского на национальной кинопремии
Накануне в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состолось вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Главным триумфатором юбилейной 15-й церемонии, подводящей итоги Года кино, стал фильм «Рай» Андрея Кончаловского, получивший награды во всех основных номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса», которой была названа исполнительница главной роли в картине и супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.
«Я хочу поблагодарить Юлию Высоцкую, без нее бы картина не состоялась, - сказал Кончаловский в своей победной речи. - После 54 лет работы в кино что-то случилось, я открыл дверь и провалился в космос, понял, что не знал ничего о киноязыке».
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
«Орла» в другой престижной номинации за лучшую мужскую роль получил внук Олега Янковского Иван Янковский за работу в картине Павла Лунгина «Дама пик». Лидером по количество номинаций стал лидер отечественного бокс-офиса прошлого года «Экипаж», получивший пять статуэток, в том числе за визуальные эффекты, музыку, звук, монтаж. Актер Сергей Шакуров был отмечен «орлом» за роль второго плана в ленте «Экипаж».
Лучшим иностранным фильмом, вышедшим на российские экраны, жюри «Золотого орла» признало оскароносную драму «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Светлана Устинова
Александра Новикова и Иван Янковский
Светлана Иванова
Виктория Исакова
Светлана Иванова и Джаник Файзиев
Екатерина Шпица
Петр Федоров и Юлия Пересильд
Марина Зудина
Елена Исинбаева
Анна Снаткина
Татьяна Михалкова
Антон и Дарья Златопольские
Лучшее на Elle