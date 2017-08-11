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    11 августа 2017Степанов Сергей

    Фильм недели: «Валериан и город тысячи планет»

    Автор «Пятого элемента» верен себе и другие сюжеты уик-энда

    Выбор ELLE - атональная, но по-своему выдающаяся космическая опера Люка Бессона, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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    «Валериан и город тысячи планет»

    «Валериан и город тысячи планет»

    В XXVIII веке на космической станции «Альфа» (экс-МКС) мирно сосуществуют миллионы существ со всех уголков галактики - включая на удивление живучих землян. Двое из них, похожий на подростка майор Валериан (Дейн ДеХан) и похожая на богиню сержант Лорелин (Кара Делевинь), работают в связке и живучи в особенности - несмотря на экзистенциальные проблемы, поминутно подкидываемые то вредным начальством, то вражескими расами, то - преимущественно - друг другом.

    «Валериан и город тысячи планет»

    Люк Бессон давно известен своим, мягко говоря, наплевательским отношением к голливудским стандартам и правилам игры, но «Валериан» - самый дорогой фильм в истории как европейского, так и независимого (в роли главного инвестора выступил сам режиссер) кинематографа - впечатляет даже по меркам, к которым успел приучить автор «Пятого элемента» и «Люси». Это бестолковое и упоительное зрелище - нонконформистский хит-парад лучших из плохих фильмов последних лет, вслед за недавними блокбастерами Вачовски доказывающий, что визионеры бывшими не бывают.

    «Валериан и город тысячи планет»

    При этом «Валериан» - это именно что guilty pleasure; скверное кино, от которого можно получить неописуемое удовольствие. Сценарист из Бессона куда менее убедительный, чем режиссер, и рассказанную им по мотивам серии французских комиксов историю мы слышали тысячи раз - без бессоновских дыр в сюжетной логике и дубовых диалогов. (Единственная хоть сколько-нибудь оригинальная задумка француза оказалась в том, что традиционно играющий злых русских - с именами вроде «доктор Тяпкин» - Сэм Спрюэлл тут более или менее положительный герой).

    Но это, конечно, мелочи. То, что Бессону ничуть не западло начать очередную космическую оперу под Space Oddity Дэвида Боуи или населить свою вселенную фантастическими тварями вроде тех, что пышно похоронили «Джона Картера» или «Восхождение Юпитер», - не столько его беда (хотя, судя по сборам «Валериана», и это тоже), сколько его достоинство. Наравне с вызывающе избыточным, фонтанирующим не идеями, но цветами авторским почерком и неортодоксальным (особенно на контрасте с голливудскими блокбастерами) подходом к кастингу.

    «Валериан и город тысячи планет»

    Актерский ансамбль «Валериана» - его второй, наряду с передозировкой визуальными эффектами, неоспоримый козырь. Президента тут играет Рутгер Хауэр, министра - Херби Хэнкок, веселого сутенера - Итан Хоук, девушку-хамелеона - Рианна, а, например, капитанов космических кораблей - постановщики спродюсированных Бессоном «Перевозчиков» и «Заложниц». Но главная прелесть - это тандем восходящих звезд в главных ролях, сыгранных ими одними голосом (31-летний ДеХан не только выглядит, но и звучит так, как будто ему скоро 13) и бровями (от Делевинь, как обычно, не оторваться). 6/10

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    «Жених на двоих»

    «Жених на двоих»

    Ромком француженки Рем Кериси («Париж любой ценой») - актрисы и телеведущей, подавшейся в режиссуру, но главные роли в собственных фильмах доверяющей только себе. В «Женихе на двоих» она играет организатора свадеб, чей очередной клиент - ее любовник.

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    «Пятый элемент»

    «Пятый элемент»

    Канонический Бессон - карнавальный шедевр, где прекрасно примерно все: от героев (Брюс Уиллис в замешательстве, Милла Йовович на пике привлекательности) до злодеев (Гари Олдман), от картинки в стилистике «чтоб зрачки полопались» до центральной мысли о том, что любовь все победит.

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    «Чудо»

    «Чудо»

    Трейлер душещипательной драмы Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней») - экранизации бестселлера о перенесшем 27 пластических операций мальчике (загримированный до неузнаваемости Джейкоб Трембле из «Комнаты»), впервые идущем в обычную школу. Его родителей играют Джулия Робертс и Оуэн Уилсон.

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