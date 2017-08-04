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    04 августа 2017Степанов Сергей

    Фильм недели: «Темная башня»

    Идрис Эльба стреляет, Дженнифер Лоренс пугает и другие сюжеты уикенда

    Выбор ELLE - долгожданная адаптация главной из историй Стивена Кинга, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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    «Темная башня»

    «Темная башня»

    Джейк Чемберс (Том Тейлор) - 11-летний мальчик, живущий в Нью-Йорке с мамой и вредным отчимом и видящий живописные сны: о красивом и немногословном стрелке по имени Роланд (Идрис Эльба), о его заклятом враге по прозвищу Человек в черном (Мэттью МакКонахи) и о зловещей электростанции, где энергия маленьких детей используется для разрушения таинственной Темной башни. Надо ли говорить, что в один прекрасный день сны Джейка оборачиваются явью.

    Не нужно быть большим поклонником Стивена Кинга, чтобы от экранизации цикла романов, который он сам провозгласил своим magnum opus, ждать чего-то амбициозного и масштабного. В конце концов, это автор, из книг которого получились «Сияние» и «Кэрри», «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка», а созданная им в «Темной башне» хитросплетенная вселенная, если верить знатокам, способна составить конкуренцию хоть «Властелину колец», а хоть и «Игре престолов».

    «Темная башня»

    Хронометраж снятого датчанином Николаем Арселем («Королевский роман») фильма cсоставляет чуть больше полутора часов, и если в большинстве случаев за подобную лаконичность принято хвалить, то здесь она оставляет в недоумении. Во-первых, от заявленной вселенной остались рожки (весь из себя загадочный МакКонахи) да ножки (программный монолог из трейлера, который Эльба повторяет строго раз в полчаса). Во-вторых, возникает ощущение, что краткость тут - не сестра режиссерского таланта, а издержки дрянного монтажа.

    «Темная башня»

    Люди и монстры появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, формально являющийся главным героем Роланд по сути подыгрывает мальчику, а все нюансы и сложности сочиненной Кингом мифологии упрощены до истории, которую можно пересказать в одном абзаце - и которую нам уже рассказывали тысячу раз. Дошагав, наконец, до больших экранов, «Темная башня» оказалась не обещанным sci-fi-вестерном (с Дикого Запада тут все спешат поскорее свалить), а в меру приключенческим и образцово заурядным кино для подростков.

    «Темная башня»

    Подобные фильмы нередко спасает кастинг, и надо сказать, что как минимум Эльба отлично выглядит и выжимает из своей роли все, что можно - но даже для проходного балла этого, пожалуй, мало. Тейлор старается, Эльба неотразимо хмурится и метко стреляет, МакКонахи лениво сыплет скверными афоризмами в духе «хорошего вам апокалипсиса» - и это все? Амбициозным тут вышел разве что план выдать за долгожданную адаптацию горе-сиквел, а масштабным - обман ожиданий целевой аудитории. 5/10

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    «Ветреная река»

    Один из самых уверенных режиссерских дебютов последних лет - написав блестящие сценарии к «Убийце» и «Любой ценой», Тейлор Шеридан завершает трилогию о темных уголках современной Америки (здесь - индийская резервация в заснеженном Вайоминге) в качестве рулевого творческим процессом.

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