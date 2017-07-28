Фильм недели: «Роковое искушение»

Выбор ELLE - награжденный призом Канн за лучшую режиссуру шестой фильм Софии Копполы, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Роковое искушение»

Гражданская война близится к завершению, а ученицы южной школы-пансиона (старшую играет Эль Фэннинг), преподающая им французский, шитье и хорошие манеры мисс Эдвина (Кирстен Данст) и заведующая всем мисс Марта (Николь Кидман) умирают от тоски. Многое меняется, когда в стенах школы оказывается еле живой капрал армии северян (Колин Фаррелл), а проявленное девушками христианское сострадание сменяется живым любопытством и лютой жаждой соперничества.

Одноименный - в России известный под названием «Обманутый» - фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом в роли капрала был дик и (по меркам 1971 года) довольно смел: начинаясь со сцены, где Иствуд целует в губы 12-летнюю девочку, он жирно намекал на инцест и демонстрировал Клинта - состоявшуюся суперзвезду и более-менее идеального самца - в образе жертвы женской солидарности. Но при всех оговорках это был еще один бенефис Иствуда - и вопрос о том, кто тут обманутый, не стоял.

Отчасти ремейк, где-то экранизация романа Томаса Куллинана, шестой фильм Софии Копполы двусмысленность оригинального названия (которое можно поставить и в единственное, и в множественное число) использует в хвост и в гриву. Обманывают у нее все и всех, а Фарреллу противостоят не типажи сексуальных фрустраций, а интересные и безотносительно их героини (то, что заняты этим актрисы калибра Кидман, Фэннинг и Данст, задачу режиссера, понятно, облегчает).

12-летних девочек Фаррелл не целует, но эротического напряжения хватает и без этого: возвращаясь к пленительному ритму и туманной цветовой гамме «Девственниц-самоубийц» (оператор «Великого мастера» Филипп Ле Сурд, возможно, наработал на еще одну оскаровскую номинацию), Коппола заливает эстрогеном каждый кадр. Не обделено «Роковое искушение» и чувством юмора: когда уставшие друг от друга девушки начинают оспаривать внимание единственного мужчины, фильм ненадолго напоминает комедию.

Но чем глубже потемки девичьих душ, тем меньше у Фаррелла поводов для ухмылок, а уж когда к могучему триумвирату оператора, художника-постановщика и дизайнера костюмов втихаря присоединяется ведомая мужем Копполы группа Phoenix, здешняя южная готика становится совсем уж гипнотической. В конечном счете, «Роковое искушение» не столько впечатляет, сколько завораживает, но и по существу к Копполе не придраться: все стрелки перевела, все спорное убрала, черепаху оставила - всему бы такие ремейки. 8/10

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Пока Дэниел Крейг раздумывает о том, возвращаться ли ему к роли агента 007, Шарлиз Терон решительно - и, как всегда, ослепительно - осваивает образ Бонда в юбке. От режиссера «Джона Уика» (и грядущего сиквела «Дэдпула») Дэвида Литча, с Джеймсом МакЭвоем и Софией Бутеллой в других интересных ролях.

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«Девственницы-самоубийцы»

Чтобы понять, откуда растут ноги «Рокового искушения», не нужно ходить дальше дебютного фильма Копполы - экранизации одноименного (и тоже дебютного) романа Джеффри Евгенидеса о других запертых в четырех стенах девушках. Бонус - великий саундтрек авторства французского дуэта Air.

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