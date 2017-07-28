Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    28 июля 2017Степанов Сергей

    Фильм недели: «Роковое искушение»

    София Коппола берется за чужое, Джордж Клуни - за сценарий Коэнов и другие сюжеты уикенда

    Выбор ELLE - награжденный призом Канн за лучшую режиссуру шестой фильм Софии Копполы, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

    Смотри в кино

    «Роковое искушение»

    «Роковое искушение»

    Гражданская война близится к завершению, а ученицы южной школы-пансиона (старшую играет Эль Фэннинг), преподающая им французский, шитье и хорошие манеры мисс Эдвина (Кирстен Данст) и заведующая всем мисс Марта (Николь Кидман) умирают от тоски. Многое меняется, когда в стенах школы оказывается еле живой капрал армии северян (Колин Фаррелл), а проявленное девушками христианское сострадание сменяется живым любопытством и лютой жаждой соперничества.

    «Роковое искушение»

    Одноименный - в России известный под названием «Обманутый» - фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом в роли капрала был дик и (по меркам 1971 года) довольно смел: начинаясь со сцены, где Иствуд целует в губы 12-летнюю девочку, он жирно намекал на инцест и демонстрировал Клинта - состоявшуюся суперзвезду и более-менее идеального самца - в образе жертвы женской солидарности. Но при всех оговорках это был еще один бенефис Иствуда - и вопрос о том, кто тут обманутый, не стоял.

    «Роковое искушение»

    Отчасти ремейк, где-то экранизация романа Томаса Куллинана, шестой фильм Софии Копполы двусмысленность оригинального названия (которое можно поставить и в единственное, и в множественное число) использует в хвост и в гриву. Обманывают у нее все и всех, а Фарреллу противостоят не типажи сексуальных фрустраций, а интересные и безотносительно их героини (то, что заняты этим актрисы калибра Кидман, Фэннинг и Данст, задачу режиссера, понятно, облегчает).

    12-летних девочек Фаррелл не целует, но эротического напряжения хватает и без этого: возвращаясь к пленительному ритму и туманной цветовой гамме «Девственниц-самоубийц» (оператор «Великого мастера» Филипп Ле Сурд, возможно, наработал на еще одну оскаровскую номинацию), Коппола заливает эстрогеном каждый кадр. Не обделено «Роковое искушение» и чувством юмора: когда уставшие друг от друга девушки начинают оспаривать внимание единственного мужчины, фильм ненадолго напоминает комедию.

    «Роковое искушение»

    Но чем глубже потемки девичьих душ, тем меньше у Фаррелла поводов для ухмылок, а уж когда к могучему триумвирату оператора, художника-постановщика и дизайнера костюмов втихаря присоединяется ведомая мужем Копполы группа Phoenix, здешняя южная готика становится совсем уж гипнотической. В конечном счете, «Роковое искушение» не столько впечатляет, сколько завораживает, но и по существу к Копполе не придраться: все стрелки перевела, все спорное убрала, черепаху оставила - всему бы такие ремейки. 8/10

    Смотри также

    «Взрывная блондинка»

    «Взрывная блондинка»

    Пока Дэниел Крейг раздумывает о том, возвращаться ли ему к роли агента 007, Шарлиз Терон решительно - и, как всегда, ослепительно - осваивает образ Бонда в юбке. От режиссера «Джона Уика» (и грядущего сиквела «Дэдпула») Дэвида Литча, с Джеймсом МакЭвоем и Софией Бутеллой в других интересных ролях.

    Смотри, если еще не

    «Девственницы-самоубийцы»

    «Девственницы-самоубийцы»

    Чтобы понять, откуда растут ноги «Рокового искушения», не нужно ходить дальше дебютного фильма Копполы - экранизации одноименного (и тоже дебютного) романа Джеффри Евгенидеса о других запертых в четырех стенах девушках. Бонус - великий саундтрек авторства французского дуэта Air.

    Смотри скоро

    «Субурбикон»

    «Субурбикон»

    Один из главных фильмов этой осени - юмористический триллер от режиссера Джорджа Клуни, взявшего в соавторы сценария братьев Коэн (написавших «Субурбикон» еще в 1980-х), а на главные роли - Мэтта Деймона, Джулианну Мур и Оскара Айзека.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз