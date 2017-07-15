Фильм недели: «Планета обезьян: Война»

Выбор ELLE - мощный финал трилогии о противостоянии людей и приматов, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Планета обезьян: Война»

Через некоторое время после событий предыдущего фильма его покойный антагонист, бонобо Коба (Тоби Кеббелл), доказал свою правоту: обезьянам не чуждо ничто человеческое, включая жажду мести, которая одолевает Цезаря (Энди Серкис), обычно миролюбивого лидера приматов. Утратить самообладание его заставил беспощадный и начитанный Полковник (Вуди Харрельсон) - враг, равного которому у Цезаря еще не было.

Одна из редких голливудских перезагрузок, в которой нашелся не только смысл, но и необходимость, «Планета обезьян» с королем mo-cap Серкисом в главной роли оказалась образцовой ровней своим героям, с каждой новой серией прибавляющим не только в интеллекте, но и в эмоциональной глубине. «Война» - девятый и, похоже, лучший фильм в без малого полувековой истории франшизы - только притворяется очередным летним блокбастером, по сути являясь и военной (а также тюремной) драмой, и олдскульным вестерном, и библейским эпосом.

Все так: пока Серкис и департамент визуальных эффектов неустанно прибавляли в мастерстве, «Планета обезьян» обернулась трилогией совершенно нолановской (образца «Темного рыцаря») мощи и серьезности - до того, что в новую серию ее авторы предусмотрительно вписали героя, придуманного исключительно для комической разрядки (Стив Зан, чей шимпанзе-самоучка дефилирует в модном молодежном жилете, с неповторимой интонацией приговаривая «о, нет!» и неуловимо напоминая домового эльфа Добби из «Гарри Поттера»).

Ожидаемо не уступает приматам и Харрельсон, видящий своего героя чем-то средним между полковником Курцем в «Апокалипсисе сегодня» (на эту тему имеется красноречивое граффити) и Несмертным Джо в последнем «Безумном Максе» - немного пророком, отчасти маньяком, задающим вслух все вопросы, которыми про себя задаются создатели и зрители фильма: где грань между справедливостью и высшим благом, есть ли у человека шанс против взбунтовавшейся природы - и какой из шимпанзе Моисей.

Бесстрашно повышая ставки и пренебрегая стереотипами, новая «Планета обезьян» берет и числом (экшн-сцены снова на высоте), и умением (для фильма, где почти все говорят на языке жестов, он умудряется сказать на удивление много), и антуражем (постапокалиптическая зима - декорации, эффектнее которых не бывает). И если рассчитывать на оскаровскую номинацию для Серкиса было бы, наверное, наивно, то в третий раз не отметить «Оскаром» здешние спецэффекты - преступление лишь немногим простительнее того, что только что совершила по адресу телесериала «Оставленные» премия «Эмми». 8/10

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