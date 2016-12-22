Фильм недели: «Пассажиры»

Выбор ELLE — отталкивающий блокбастер с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и актуальная рекомендация недели.

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«Пассажиры», (Passengers)

Нечаянно проснувшись в разгар 120-летнего путешествия на далекую планету и осознав, что из пяти тысяч человек, находящихся на борту космического корабля, бодрствует он один, инженер Джим (Крис Пратт) пытается связаться с родиной или снова заснуть, но вскоре понимает, что все бесполезно. Следующий год Джим проводит, общаясь с роботом (Майкл Шин) и теряя всякую надежду на то, чтобы не умереть в одиночестве, но однажды, споткнувшись о пустую бутылку, видит спящую красавицу по имени, вы не поверите, Аврора (Дженнифер Лоуренс).

Рождественская премьера, один из наиболее востребованных сценариев последней декады, талантливый норвежский режиссер Мортен Тильдум, чей предыдущий фильм («Игра в имитацию») принес ему заслуженную номинацию на «Оскар», лучшая девушка Голливуда и самый обаятельный из героев боевика моложе сорока — еще одна коллекция козырей, проиграть с которыми сложнее, чем выиграть. Еще один безоговорочный, оглушительный, а местами и довольно отвратительный провал.

Начинается фильм вполне многообещающе: всеми любимый Пратт ревностно изображает что-то среднее между всеми любимым Томом Хэнксом из «Изгоя» и всеми любимым Мэттом Деймоном из «Марсианина» (в ход идут и толстовская борода, и апокалиптический юмор, и отчаянный гедонизм), пока сценарий радостно расстреливает аршинные цели вроде института поддержки клиентов или мирового капитализма. Но, устав паясничать, Пратт (внимание, спойлер!) будит Лоуренс — и тут-то все и разваливается.

Можно долго рассуждать, что было бы, сними Тильдум безупречное в исполнительском смысле кино с парой великих ролей, выдающимися спецэффектами и катарсической концовкой. А можно не тратить время зря и сразу сойтись на том, что такую аморальную и сексистскую историю в 2016 году не оправдать и не спасти ничем, включая — и в особенности — Лоуренс. Которая старается, но не может возвыситься над материалом вроде вердикта, выносимого ей — на ухо Пратту — дружелюбным андроидом: «Она чудесна — отличный выбор».

Те, кому плевать на мораль, сексизм и скверные диалоги, могут получить от «Пассажиров» удовольствие, но неизбежно споткнутся о сюжетную логику: когда Лоуренс справляется с неразрешимой проблемой по заветам космонавта Андропова из «Армагеддона», хочется, чтобы фильм поскорее закончился. Но и финал у этой мелодрамы XXI века настолько скомкан, что его, похоже, то ли оттяпали при монтаже (интересуетесь ролью оскаровского номинанта Энди Гарсии? посмотрите трейлер — она вся там), то ли попросту забыли придумать. 5/10

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«Елки 5»

На фоне опозорившихся «Пассажиров» выигрышным вариантом предновогоднего проката внезапно выглядят пятые «Елки», где к Ивану Урганту, Сергею Светлакову и другим героям живучего киноальманаха Тимура Бекмамбетова присоединяется пингвин.

Смотри, если еще не

«Марсианин», (The Martian)

Награжденный двумя «Золотыми глобусами» (в категориях «Лучшая комедия или мюзикл» и «Лучший комедийный актер») блокбастер сэра Ридли Скотта — с играющим застрявшего на Марсе остряка Мэттом Деймоном и еще примерно дюжиной голливудских звезд.

Смотри скоро

«Бегущий по лезвию 2049», (Blade Runner 2049)