Фильм недели: «Очень плохие девчонки»

Выбор ELLE - слабая, но славная комедия о женской дружбе, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

Смотри в кино

«Очень плохие девчонки»

Десять лет назад пообещав друг другу, что их дети будут играть вместе, институтские подруги Джесс (Скарлетт Йоханссон), Элис (Джиллиан Белл), Фрэнки (Илана Глейзер) и Блэр (Зои Кравиц), разумеется, слукавили. Десять лет спустя ребенок есть только у воюющей с его отцом Блэр, тогда как Джесс строит политическую карьеру и собирается замуж, Фрэнки организует акции гражданского неповиновения, а Элис занята непонятно чем. Не по плану идет и их девичник в Майами, где вместо пенной вечеринки подруг ждет труп.

«Очень плохие девчонки» - образцово легкомысленная комедия, забывающаяся примерно через пять минут после того, как ты ее посмотрел. Но то ли все остальное кино этого лета еще зауряднее, то ли смотреть поверхностный фильм, созданный девушками, почему-то приятнее, чем еще один адресованный мужчинам, то ли всему виной чары Скарлетт Йоханссон - как бы то ни было, этот фильм отчаянно напоминает троечника, который недолго несет вдохновенную чепуху, после чего виновато улыбается и получает четыре с минусом.

Снятые штатной постановщицей «Брод Сити» Люсией Аньелло и написанные ею в соавторстве с бойфрендом Полом Даунсом (которому явно по блату досталась роль жениха Скарлетт), «Очень плохие девчонки» - недорогая и как бы черная комедия, формально напоминающая гибрид «Девичника в Вегасе» (девушки уходят в отрыв) и «Рождества» (трезвенники перебрали с допингами) , но оказывающаяся скромной коллекцией совершенно ситкомовских гэгов (в паузах между которыми белыми нитками шьется мораль о большой женской дружбе).

Спасают ситуацию понятно кто. Одна из самых одаренных (что очевидно), сексуальных (что еще очевиднее) и смелых актрис своего поколения, Йоханссон повторяет уроки ведения Saturday Night Live, в то время как Белл продолжает подниматься в рейтинге самых смешных девушек Америки, а Глейзер (создательница и звезда «Брод Сити») и Кравиц (дочь Ленни и eye candy из мини-сериала «Большая маленькая ложь») трогательно играют в однополую любовь.

Но безоговорочная MVP «Очень плохих девчонок» - это, как и ожидалось, Кейт МакКиннон. Зря расстаравшись в «Охотниках за привидениями» и «Новогоднем корпоративе», она вновь превосходит фильм, в котором играет, но на сей раз хотя бы не на голову. Класс МакКиннон настолько велик, что самой смешной шуткой картины оказывается единственное (и вообще не смешное) произносимое ею слово, а ее дурацкое камео во время финальных титров без труда перевешивает куда более значительную в смысле сюжета сцену по их окончании. 7/10

Смотри также

«Тачки 3»

Родители мальчиков планеты Земля, момент истины настал: третья часть широкоэкранных приключений самовлюбленного, но в целом положительного автогонщика Молнии МакКуина (в оригинале - Оуэн Уилсон), предстающего здесь более или менее нолановским Бэтменом, вышла в прокат.

Смотри, если еще не

«Вики Кристина Барселона»

Еще одна летняя комедия со Скарлетт Йоханссон (тогда - серийной музы Вуди Аллена), она же - античная трагедия о любовном четырехугольнике, где ослепляют и каждый из ее участников (Йоханссон, Ребекка Холл, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем), и титульный город.

Смотри скоро

«Прощай, Кристофер Робин»