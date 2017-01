Фильм недели: «Молчание»

Выбор ELLE — монументальный религиозный эпос величайшего режиссера современности, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

Смотри в кино

«Молчание», (Silence)

XVII век, Макао. Услышав, что их наставник, отец Феррейра (Лиам Нисон), несколько лет назад без вести пропавший в Японии, публично отрекся от веры, молодые португальские монахи-иезуиты, отец Родригеш (Эндрю Гарфилд) и отец Гарупе (Адам Драйвер), отправляются на его поиски — между делом выслушивая исповеди единоверцев в стране, где за любой намек на католицизм жестоко преследуют.

О том, что «Молчание» — это так называемый passion project Мартина Скорсезе, знают, наверное, все, кому до него есть дело. Идеей адаптации романа Сюсаку Эндо лучший из ныне живущих голливудских режиссеров (и несостоявшийся католический священник) загорелся еще четверть века назад, сняв «Последнее искушение Христа». И если его выход сопровождала серия скандалов, то с «Молчанием» все вышло куда более чинно: премьера фильма состоялась в Ватикане, а все отзывы о нем хоть и сдержанные, но сплошь положительные.

«Молчание» и впрямь очень хочется полюбить. Во-первых, это Скорсезе, у которого даже немилосердный хронометраж (в конкретном случае героически сокращенный до 161 минуты), как правило, оборачивается достоинством. Во-вторых, это красиво: феодальной Японией превосходно прикидывается Тайвань, а некогда штатный оператор Иньярриту Родриго Прието демонстрирует тысячу причин, объясняющих, почему именно он заработал единственную доставшуюся фильму оскаровскую номинацию.

В-третьих, после двух с лишним часов изумительных кадров, изобретательных пыток и изнурительных бесед о том, зачем Японии христианство, в фильм заглядывает, наконец, Лиам Нисон (в роли, на которую в свое время почти согласился Дэниел Дей-Льюис) и со свойственной ему невозмутимостью отвечает на все главные вопросы. Жаль, что ни стоящий над душой «Молчания» Эндрю Гарфилд, ни японская массовка (где самые заметные роли оказываются непреднамеренно комическими) подобной ясности не вносят.

В конечном счете 24-й фильм Скорсезе оказывается старшим братом его же «Кундуна» — формально безупречным, величественным, монументальным кино, которое нельзя не оценить, но сложно принять близко к сердцу (особенно если ответы, которые предлагает герой Нисона, представляются очевидными с самого начала). Вероятно, «Молчание» заслуживает повторного просмотра — но чтобы на него решиться, необходимо оружие из арсенала отца Родригеша: либо редкое упрямство, либо исключительная вера — не в Христа, так в Скорсезе. 6/10

Смотри также

«Притяжение»

Русский ответ «Прибытию» — снятый Федором Бондарчуком и переведенный в формат IMAX научно-фантастический блокбастер о навещающем район Чертаново инопланетном разуме. Среди занятых в фильме актеров — Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Людмила Максакова.

Смотри, если еще не

«Последнее искушение Христа», (The Last Temptation of Christ)

Первая и лучшая часть «религиозной трилогии» Скорсезе — принесший ему вторую из восьми номинаций на режиссерский «Оскар» эпос о нареченном Иисусом плотнике из Иудеи (Уиллем Дефо). Понтия Пилата сыграл Дэвид Боуи, а один из лучших саундтреков всех времен и народов сочинил Питер Гэбриел.

Смотри скоро

«Моя девушка — монстр», (Colossal)