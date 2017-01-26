Неделя Высокой моды сезон весна-лето 2017
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

26 января 2017Степанов Сергей

Фильм недели: «Молчание»

Мартин Скорсезе общается с богом, Энн Хэтэуэй — с монстром и другие сюжеты уикенда

Выбор ELLE — монументальный религиозный эпос величайшего режиссера современности, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

Смотри в кино

«Молчание», (Silence)

«Молчание», (Silence)

XVII век, Макао. Услышав, что их наставник, отец Феррейра (Лиам Нисон), несколько лет назад без вести пропавший в Японии, публично отрекся от веры, молодые португальские монахи-иезуиты, отец Родригеш (Эндрю Гарфилд) и отец Гарупе (Адам Драйвер), отправляются на его поиски — между делом выслушивая исповеди единоверцев в стране, где за любой намек на католицизм жестоко преследуют.

О том, что «Молчание» — это так называемый passion project Мартина Скорсезе, знают, наверное, все, кому до него есть дело. Идеей адаптации романа Сюсаку Эндо лучший из ныне живущих голливудских режиссеров (и несостоявшийся католический священник) загорелся еще четверть века назад, сняв «Последнее искушение Христа». И если его выход сопровождала серия скандалов, то с «Молчанием» все вышло куда более чинно: премьера фильма состоялась в Ватикане, а все отзывы о нем хоть и сдержанные, но сплошь положительные.

«Молчание», (Silence)

«Молчание» и впрямь очень хочется полюбить. Во-первых, это Скорсезе, у которого даже немилосердный хронометраж (в конкретном случае героически сокращенный до 161 минуты), как правило, оборачивается достоинством. Во-вторых, это красиво: феодальной Японией превосходно прикидывается Тайвань, а некогда штатный оператор Иньярриту Родриго Прието демонстрирует тысячу причин, объясняющих, почему именно он заработал единственную доставшуюся фильму оскаровскую номинацию.

«Молчание», (Silence)

В-третьих, после двух с лишним часов изумительных кадров, изобретательных пыток и изнурительных бесед о том, зачем Японии христианство, в фильм заглядывает, наконец, Лиам Нисон (в роли, на которую в свое время почти согласился Дэниел Дей-Льюис) и со свойственной ему невозмутимостью отвечает на все главные вопросы. Жаль, что ни стоящий над душой «Молчания» Эндрю Гарфилд, ни японская массовка (где самые заметные роли оказываются непреднамеренно комическими) подобной ясности не вносят.

«Молчание», (Silence)

В конечном счете 24-й фильм Скорсезе оказывается старшим братом его же «Кундуна» — формально безупречным, величественным, монументальным кино, которое нельзя не оценить, но сложно принять близко к сердцу (особенно если ответы, которые предлагает герой Нисона, представляются очевидными с самого начала). Вероятно, «Молчание» заслуживает повторного просмотра — но чтобы на него решиться, необходимо оружие из арсенала отца Родригеша: либо редкое упрямство, либо исключительная вера — не в Христа, так в Скорсезе. 6/10

Смотри также

«Притяжение»

«Притяжение»

Русский ответ «Прибытию» — снятый Федором Бондарчуком и переведенный в формат IMAX научно-фантастический блокбастер о навещающем район Чертаново инопланетном разуме. Среди занятых в фильме актеров — Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Людмила Максакова.

Смотри, если еще не

«Последнее искушение Христа», (The Last Temptation of Christ)

«Последнее искушение Христа», (The Last Temptation of Christ)

Первая и лучшая часть «религиозной трилогии» Скорсезе — принесший ему вторую из восьми номинаций на режиссерский «Оскар» эпос о нареченном Иисусом плотнике из Иудеи (Уиллем Дефо). Понтия Пилата сыграл Дэвид Боуи, а один из лучших саундтреков всех времен и народов сочинил Питер Гэбриел.

Смотри скоро

«Моя девушка — монстр», (Colossal)

«Моя девушка — монстр», (Colossal)

Тизер комедийного триллера (в российском прокате с 20 апреля), в котором потерявшая работу и бойфренда американка (Энн Хэтэуэй) управляет атакующим Сеул монстром. В других ролях — Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон») и Джейсон Судейкис.

Материалы по темам

Мерил Стрип получила рекордную 20-ю номинацию на «Оскар»Золотая десятка: лучшие песни The Beatles

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Кино10 фактов о Джиме Джармуше
КиноФильм недели: «Ловушка»
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»

ELLE рекомендует

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Скоро в кино: 10 премьер января

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.