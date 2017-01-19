Фильм недели: «Ловушка»

Выбор ELLE — притворяющийся хичкоковским триллер с интересными актерами, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Ловушка», (A Kind of Murder)

Неподалеку от автобусной остановки находят тело жестоко убитой женщины. Подозрение неминуемо падает на мужа, букиниста-одиночку (Эдди Марсан), но у того надежное алиби. Это не останавливает Уолтера Стэкхауса (Патрик Уилсон), женатого на красивой, но депрессивной брюнетке (Джессика Бил) архитектора, вымещающего свои сексуальные фрустрации, сочиняя детективные рассказы. Поиск очередного сюжета — а, может, и не только — приводит Уолтера в букинистический.

Фильмы вроде «Ловушки» — невзыскательного триллера, месяц назад вышедшего в американский прокат на трех копиях и заработавшего три тысячи долларов, — смотрят по двум причинам: ради острых ощущений (благо ночной телеэфир в этом смысле ничем не уступает широкому экрану) или заинтересовавшись кастингом. Неонуару телевизионщика Энди Годдарда («Даунтон Эбби», «Сорвиголова») с актерами повезло: тут и вышедший недавно (в «Фарго») на пик формы Уилсон, и не покидающий его Марсан, и пара сертифицированных femmes fatales.

К тому же, литературным первоисточником «Ловушки» является один из ранних романов Патриции Хайсмит, чьи книги успешно адаптируются вот уже седьмую декаду подряд. Увы, Годдард и его сценаристка — не Хичкок или Мингелла, поэтому многообещающий стартовый расклад не материализуется в хоть сколько-нибудь выигрышную комбинацию: непредсказуемость поведения героев продиктована чем угодно, но не детективной интригой, главные детали которой (кто киллер, а кто лопух) считываются сразу.

Понятны и источники режиссерского вдохновения — заданная Хайсмит система координат и так позаимствована из ее же «Незнакомцев в поезде», а в «Ловушке» на дальнейшие аналогии с Хичкоком напрашиваются и хмурые декорации, и тревожный саундтрек, и остросюжетная (для разнообразия) финальная сцена. Но, как уже было сказано, все сравнения будут в итоге не в пользу «Ловушки» — к слову, не первой адаптации этого сюжета, полвека назад пригодившегося «Убийце» с Мариной Влади.

Обиднее всего, впрочем, даже не то, что «Ловушка» — так себе детектив, а то, что даже его интересный кастинг оборачивается парадом стереотипов. Уилсон в который уж раз играет перепуганную озадаченность, Бил — истеричную брюнетку, восходящая звезда Хейли Беннетт — меланхоличную блондинку, Марсан — неприятного типа, внушающего законное подозрение одним своим видом, а Винсент Картайзер снова хочет быть Доном Дрейпером, но оказывается Питом Кэмпбеллом. 5/10

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«Рай»

Одна из девяти картин, угодивших в шорт-лист соискателей «Оскара» лучшему неанглоязычному фильму прошлого года, драма Андрея Кончаловского (венецианский Серебряный лев за лучшую режиссуру) с его женой Юлией Высоцкой в пекле Холокоста дебютирует в российском прокате за пять дней до обнародования номинантов.

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«Просто кровь», (Blood Simple)

Классический неонуар братьев Коэн, пересматривая который, невероятно сложно поверить, что это их дебют. Лишний повод пересмотреть эту где-то увлекательную, местами уморительную историю о муже, его жене (еще одна дебютантка Фрэнсис МакДорманд), ее любовнике и частном детективе — недавнее переиздание фильма в рамках синефильской серии The Criterion Collection.

Смотри скоро

«Уилсон», (Wilson)