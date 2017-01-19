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19 января 2017Степанов Сергей

Фильм недели: «Ловушка»

Джессика Бил против Хейли Беннетт и другие сюжеты уикенда

Выбор ELLE — притворяющийся хичкоковским триллер с интересными актерами, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Ловушка», (A Kind of Murder)

«Ловушка», (A Kind of Murder)

Неподалеку от автобусной остановки находят тело жестоко убитой женщины. Подозрение неминуемо падает на мужа, букиниста-одиночку (Эдди Марсан), но у того надежное алиби. Это не останавливает Уолтера Стэкхауса (Патрик Уилсон), женатого на красивой, но депрессивной брюнетке (Джессика Бил) архитектора, вымещающего свои сексуальные фрустрации, сочиняя детективные рассказы. Поиск очередного сюжета — а, может, и не только — приводит Уолтера в букинистический.

«Ловушка», (A Kind of Murder)

Фильмы вроде «Ловушки» — невзыскательного триллера, месяц назад вышедшего в американский прокат на трех копиях и заработавшего три тысячи долларов, — смотрят по двум причинам: ради острых ощущений (благо ночной телеэфир в этом смысле ничем не уступает широкому экрану) или заинтересовавшись кастингом. Неонуару телевизионщика Энди Годдарда («Даунтон Эбби», «Сорвиголова») с актерами повезло: тут и вышедший недавно (в «Фарго») на пик формы Уилсон, и не покидающий его Марсан, и пара сертифицированных femmes fatales.

«Ловушка», (A Kind of Murder)

К тому же, литературным первоисточником «Ловушки» является один из ранних романов Патриции Хайсмит, чьи книги успешно адаптируются вот уже седьмую декаду подряд. Увы, Годдард и его сценаристка — не Хичкок или Мингелла, поэтому многообещающий стартовый расклад не материализуется в хоть сколько-нибудь выигрышную комбинацию: непредсказуемость поведения героев продиктована чем угодно, но не детективной интригой, главные детали которой (кто киллер, а кто лопух) считываются сразу.

«Ловушка», (A Kind of Murder)

Понятны и источники режиссерского вдохновения — заданная Хайсмит система координат и так позаимствована из ее же «Незнакомцев в поезде», а в «Ловушке» на дальнейшие аналогии с Хичкоком напрашиваются и хмурые декорации, и тревожный саундтрек, и остросюжетная (для разнообразия) финальная сцена. Но, как уже было сказано, все сравнения будут в итоге не в пользу «Ловушки» — к слову, не первой адаптации этого сюжета, полвека назад пригодившегося «Убийце» с Мариной Влади.

Обиднее всего, впрочем, даже не то, что «Ловушка» — так себе детектив, а то, что даже его интересный кастинг оборачивается парадом стереотипов. Уилсон в который уж раз играет перепуганную озадаченность, Бил — истеричную брюнетку, восходящая звезда Хейли Беннетт — меланхоличную блондинку, Марсан — неприятного типа, внушающего законное подозрение одним своим видом, а Винсент Картайзер снова хочет быть Доном Дрейпером, но оказывается Питом Кэмпбеллом. 5/10

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«Рай»

«Рай»

Одна из девяти картин, угодивших в шорт-лист соискателей «Оскара» лучшему неанглоязычному фильму прошлого года, драма Андрея Кончаловского (венецианский Серебряный лев за лучшую режиссуру) с его женой Юлией Высоцкой в пекле Холокоста дебютирует в российском прокате за пять дней до обнародования номинантов.

Смотри, если еще не

«Просто кровь», (Blood Simple)

«Просто кровь», (Blood Simple)

Классический неонуар братьев Коэн, пересматривая который, невероятно сложно поверить, что это их дебют. Лишний повод пересмотреть эту где-то увлекательную, местами уморительную историю о муже, его жене (еще одна дебютантка Фрэнсис МакДорманд), ее любовнике и частном детективе — недавнее переиздание фильма в рамках синефильской серии The Criterion Collection.

Смотри скоро

«Уилсон», (Wilson)

«Уилсон», (Wilson)

Первый трейлер многообещающей комедии по сценарию оскаровского номинанта Дэниела Клоуза («Призрачный мир»), вновь адаптирующего собственный графический роман. В главной роли назойливого мизантропа, внезапно обнаруживающего, что у него есть взрослая дочь, — великий Вуди Харрельсон.

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