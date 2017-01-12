Фильм недели: «Ла-Ла Ленд»

Выбор ELLE — законно претендующая на все призы на свете безотлагательная классика, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

Смотри в кино

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Миа (Эмма Стоун), работающая на голливудской студии бариста и начинающая актриса, и Себастьян (Райан Гослинг), нищий романтик и джазовый пианист, живут, поют и танцуют в амбивалентном к мечтателям современном Лос-Анджелесе, встречаясь то в пробке (она заучивает роль, он ей грубит), то в ночном клубе (она пытается сделать ему комплимент, он ей грубит), то на вечеринке (она его поддразнивает, он ей грубит). Не сразу, но Миа и Себастьян понимают, что созданы друг для друга. Но не созданы ли они еще и для чего-то большего?

Не буду ходить вокруг да около и скажу сразу: третий фильм несостоявшегося джазового барабанщика, выпускника Гарварда и без пяти минут самого молодого обладателя режиссерского «Оскара» Дэмиена Шазелла — абсолютный, бесспорный, безоговорочный шедевр. Как и подобает идеальному мюзиклу, «Ла-Ла Ленд» может похвастаться музыкой и песнями, врезающимися в память с первого просмотра и на всю жизнь. И, как и всякое великое кино, «Ла-Ла Ленд» способен ослепить, достучавшись при этом и до ума, и до сердца.

Делает это фильм Шазелла по старинке, но не совсем так, как рекламировалось: и впрямь напоминая голливудскую классику жанра вроде «Поющих под дождем», на исходе первого часа «Ла-Ла Ленд» резко переключает передачи, начиная черпать вдохновение у Жака Деми, но, строго говоря, переставая быть мюзиклом. И именно непринужденность, с какой Шазеллу удается этот маневр, не оставляет сомнений в законности его притязаний на «Оскар» и, чего уж там, попахивает вечностью — образца даже не олдскульных мюзиклов, а чуть ли не «Касабланки».

Останься «Ла-Ла Ленд» просто мюзиклом, его бы все равно засыпали похвалами и наградами: Джастин Гурвич сочинил музыку на века, а его гарвардский однокурсник Шазелл с хореографом Мэнди Мур проделали грандиозную постановочную работу. Взяв исинбаевскую высоту первой же сценой, танцами в трафике на лос-анджелесской автомагистрали, фильм только прибавляет: взять хоть драматически обомлевшую вечеринку («Someone in the Crowd»), хоть наигрывающую на «Оскар» изумительную Эмму Стоун («Audition»).

Ожидаемо неотразим и персонифицирующий шарм Райан Гослинг, но «Ла-Ла Ленд» не только идеальный мюзикл — это, как уже говорилось выше, еще и великий фильм, в котором что-то значит каждая нота, каждое слово, каждый вид и каждый взгляд. Оправдывая самые нескромные надежды, «Ла-Ла Ленд» блистательно обманывает ожидания, ни на секунду не забывая говорить (а также петь и танцевать) о главном: любви и страсти, мечтах и жертвах, моментах, из которых состоит счастье, и эпизодах, когда в него вмешивается жизнь. 10/10

Смотри также

«Почему он?», (Why Him?)

Попытавшаяся передрать другую классическую формулу — написанного собственным режиссером Джоном Гамбургом «Знакомства с родителями» — усталая комедия о заботливом отце (Брайан Крэнстон) и его потенциальном зяте (живописно срывающийся с цепи Джеймс Франко).

Смотри, если еще не

«Шербурские зонтики», (Les parapluies de Cherbourg)

Самый очевидный из источников вдохновения Шазелла — награжденный Золотой пальмовой ветвью Канн и номинировавшийся на полдюжины «Оскаров» французский мюзикл без хеппи-энда — зато с молодой (и феерически красивой) Катрин Денев и незабываемой музыкой Мишеля Леграна.

Смотри скоро

«Золото», (Gold)