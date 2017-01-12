Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

12 января 2017Степанов Сергей

Фильм недели: «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун и Райан Гослинг в лучшем фильме года и другие сюжеты уикенда

Выбор ELLE — законно претендующая на все призы на свете безотлагательная классика, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

Смотри в кино

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Миа (Эмма Стоун), работающая на голливудской студии бариста и начинающая актриса, и Себастьян (Райан Гослинг), нищий романтик и джазовый пианист, живут, поют и танцуют в амбивалентном к мечтателям современном Лос-Анджелесе, встречаясь то в пробке (она заучивает роль, он ей грубит), то в ночном клубе (она пытается сделать ему комплимент, он ей грубит), то на вечеринке (она его поддразнивает, он ей грубит). Не сразу, но Миа и Себастьян понимают, что созданы друг для друга. Но не созданы ли они еще и для чего-то большего?

Не буду ходить вокруг да около и скажу сразу: третий фильм несостоявшегося джазового барабанщика, выпускника Гарварда и без пяти минут самого молодого обладателя режиссерского «Оскара» Дэмиена Шазелла — абсолютный, бесспорный, безоговорочный шедевр. Как и подобает идеальному мюзиклу, «Ла-Ла Ленд» может похвастаться музыкой и песнями, врезающимися в память с первого просмотра и на всю жизнь. И, как и всякое великое кино, «Ла-Ла Ленд» способен ослепить, достучавшись при этом и до ума, и до сердца.

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Делает это фильм Шазелла по старинке, но не совсем так, как рекламировалось: и впрямь напоминая голливудскую классику жанра вроде «Поющих под дождем», на исходе первого часа «Ла-Ла Ленд» резко переключает передачи, начиная черпать вдохновение у Жака Деми, но, строго говоря, переставая быть мюзиклом. И именно непринужденность, с какой Шазеллу удается этот маневр, не оставляет сомнений в законности его притязаний на «Оскар» и, чего уж там, попахивает вечностью — образца даже не олдскульных мюзиклов, а чуть ли не «Касабланки».

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Останься «Ла-Ла Ленд» просто мюзиклом, его бы все равно засыпали похвалами и наградами: Джастин Гурвич сочинил музыку на века, а его гарвардский однокурсник Шазелл с хореографом Мэнди Мур проделали грандиозную постановочную работу. Взяв исинбаевскую высоту первой же сценой, танцами в трафике на лос-анджелесской автомагистрали, фильм только прибавляет: взять хоть драматически обомлевшую вечеринку («Someone in the Crowd»), хоть наигрывающую на «Оскар» изумительную Эмму Стоун («Audition»).

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Ожидаемо неотразим и персонифицирующий шарм Райан Гослинг, но «Ла-Ла Ленд» не только идеальный мюзикл — это, как уже говорилось выше, еще и великий фильм, в котором что-то значит каждая нота, каждое слово, каждый вид и каждый взгляд. Оправдывая самые нескромные надежды, «Ла-Ла Ленд» блистательно обманывает ожидания, ни на секунду не забывая говорить (а также петь и танцевать) о главном: любви и страсти, мечтах и жертвах, моментах, из которых состоит счастье, и эпизодах, когда в него вмешивается жизнь. 10/10

Смотри также

«Почему он?», (Why Him?)

«Почему он?», (Why Him?)

Попытавшаяся передрать другую классическую формулу — написанного собственным режиссером Джоном Гамбургом «Знакомства с родителями» — усталая комедия о заботливом отце (Брайан Крэнстон) и его потенциальном зяте (живописно срывающийся с цепи Джеймс Франко).

Смотри, если еще не

«Шербурские зонтики», (Les parapluies de Cherbourg)

«Шербурские зонтики», (Les parapluies de Cherbourg)

Самый очевидный из источников вдохновения Шазелла — награжденный Золотой пальмовой ветвью Канн и номинировавшийся на полдюжины «Оскаров» французский мюзикл без хеппи-энда — зато с молодой (и феерически красивой) Катрин Денев и незабываемой музыкой Мишеля Леграна.

Смотри скоро

«Золото», (Gold)

«Золото», (Gold)

Новый, не стесняющийся в выражениях трейлер основанного на реальной истории фильма, где Мэттью МакКонахи (с потной лысиной и голым задом) превращает свое памятное камео в «Уолке с Уолл-стрит» в сольный бенефис.

Федор Бондарчук выступит с лекцией «Притяжение: Под знаком строгой секретности»Новогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Кино«Золотой глобус – 2017»: главное
КиноЛучшие роли Джоэла Эдгертона
КиноФильм недели: «Кредо убийцы»
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.