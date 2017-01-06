Фильм недели: «Кредо убийцы»

Выбор ELLE - необязательное воссоединение лучшего актера и лучшей актрисы их поколения, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Кредо убийцы», (Assassin's Creed)

Казненный за убийство сутенера, Каллум Линч (Майкл Фассбендер) просыпается в комнате с белым потолком в компании таинственной женщины (Марион Котийяр) - поначалу пытающейся объяснить ему, что к чему, но в итоге заковывающей Каллума в интерактивные доспехи и предлагающей увидеть все его собственными глазами. Вернее, глазами его предка Агилара (тоже Фассбендер), элитного убийцы времен Испанской инквизиции.

К видеоиграм и их голливудским адаптациям можно относиться по-разному, но то, что реюнион титанического Фассбендера, великой Котийяр и подающего надежды австралийского режиссера Джастина Курзела, всего год назад отличившихся выразительной адаптацией шекспировского «Макбета», состоялся именно в связи с «Кредом убийцы», сложно не принять за знамение времени. И это только вершки: в самой заметной из ролей второго плана тут красуется Джереми Айронс, а с камео выходят Брендан Глисон и Шарлотта Рэмплинг.

Последняя использует свои полторы минуты экранного времени, чтобы выступить с еще одним неумышленно злободневным заявлением - о том, что уровень жизни современных людей волнует не в пример больше, чем их гражданские свободы. К чести Курзела, его фильм относится к себе серьезнее, чем его целевая аудитория: свобода воли здесь упоминается едва ли не чаще, чем ассасины с тамплиерами, а Фассбендер вновь находит драматическую глубину там, где другие ее не видят с фонарем и лупой.

Обидно в связи с провалившимся в прокате «Кредом убийцы» именно за него - вероятно, лучшего актера своего поколения, не способного при этом гарантировать кассу ни большому кино калибра «Стива Джобса», ни широкоэкранному переводу состоявшегося суперхита вроде этого. (Сиквел, на необходимость которого бессовестно намекает концовка, выглядит крайне маловероятным.) Кроме Фассбендера, фильм может похвастаться разве что хореографией экшн-сцен - они тут действительно на высоте (в лучшие моменты - в буквальном смысле).

Все остальное - шумная и яростная растрата ресурсов (Котийяр, как было замечено уже не раз, физически не умеет быть убедительной, неся ахинею, Айронс такую роль сыграл бы и во сне), не запоминающаяся ничем, кроме нескольких удачных визуальных решений и актера, подозрительно похожего на Хавьера Бардема (он оказывается его старшим братом), и не значащая ровным счетом ничего. Спорадически эффектный квазинаучно-религиозный вздор, по сравнению с которым Дэн Браун - Шекспир. 5/10

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«Монстр-траки», (Monster Trucks)

Еще один мало кому интересный - и тоже 125-миллионный! - блокбастер о юноше (Лукас Тилл, Хавок из «Людей Икс»), его автомобиле и поселившемся в нем осьминогоподобном и сверхскоростном существе. В других ролях - Джейн Леви («Не дыши»), Эми Райан и Дэнни Гловер.

Смотри, если еще не

«Макбет», (Macbeth)

Простите за старомодность, но из двух совместных работ Курзела, Фассбендера и Котийяр под определение «кино» попадает только эта - испытывающая терпение, но врезающаяся в память экранизация «Макбета» с обоими актерами на пике формы, выдающейся операторской работой и отменным саундтреком.

Смотри скоро

«Затерянный город Z», (The Lost City of Z)