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02 февраля 2017Степанов Сергей

Фильм недели: «Идеальные незнакомцы»

В Италии — ужинать, Лиам Нисон — дерево и другие сюжеты уикенда

Выбор ELLE — герметичная трагикомедия о пошедшем наперекосяк дружеском ужине, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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«Идеальные незнакомцы», (Perfetti sconosciuti)

«Идеальные незнакомцы», (Perfetti sconosciuti)

У одной семейной пары готовится к подростковому бунту дочь, другой не хватает секса, у третьей все только начинается и поэтому вроде бы хорошо, а у разведенного Пеппе новая подруга. Все они — старинные приятели, собравшиеся за одним столом приятно провести время, пока хозяйке не приходит в голову безрассудная идея: положить на стол все мобильные телефоны, на звонки отвечать по громкой связи, а входящие сообщения зачитывать вслух. «Наши смартфоны — наши «черные ящики», — замечает кто-то, нечаянно накаркав катастрофу.

Награжденная итальянскими «Оскарами» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», но проигнорированная национальным оскаровским комитетом (который предпочел ей документальную ленту «Море в огне»), трагикомедия Паоло Дженовезе не преподносит крупных сюрпризов. Ее завязка (лишь формально комедийная, а по сути вполне хичкоковская) с ходу настаивает на том, что все скелеты непременно выпадут из шкафов — вопрос лишь в том, кого и за что они ударят больнее.

«Идеальные незнакомцы», (Perfetti sconosciuti)

Пресловутые технологии при этом — довольно условный двигатель сюжета, который выглядит универсальным безо всякой оглядки на эпоху (звонкам и текстовым сообщениям тут приводится подходящая аналогия — известная веками игра truth or dare). Тема «Идеальных незнакомцев» — это, понятно, отношения, а смартфоны в них выполняют функцию дымовой завесы, из-за которой, если присмотреться, покажется суровая правда (но на которую можно убедительно сослаться, если ложь комфортнее).

«Идеальные незнакомцы», (Perfetti sconosciuti)

Разыгранная неизвестными за пределами Италии актерами (исключение — Альба Рорвахер из «Страшных сказок» и «Голодных сердец») и написанная широкими, но четкими мазками драма ничем не уступает предшествующей ей не особенно оригинальной, но остроумной комедии — даром что единственного порядочного человека тут видно за версту, а от упрямой фиксации на лунном затмении и невыносимо сентиментального саундтрека попахивает дешевыми мыльными операми.

«Идеальные незнакомцы», (Perfetti sconosciuti)

Это — как и подозрительное для итальянского фильма, основное действие которого происходит за столом, отсутствие кулинарного акцента — простительные грехи, которые и компетентный актерский ансамбль, и пестрящий интересными мыслями сценарий более чем компенсируют. И чем ближе они подберутся к истине, тем мощнее покажется альтернативная концовка этого фильма — оставшегося без номинации на «Оскар», но на скорый голливудский ремейк, думается, обреченного. 7/10

Смотри также

«Голос монстра», (A Monster Calls)

«Голос монстра», (A Monster Calls)

Мрачное, безжалостное и слегка отмороженное фэнтези о мальчике, чья мать (Фелисити Джонс) смертельно больна, бабушка (Сигурни Уивер) — вредина, а единственный интересный собеседник — оживающее дважды в сутки и заговаривающее голосом Лиама Нисона дерево.

Смотри, если еще не

«Приглашение», (The Invitation)

«Приглашение», (The Invitation)

Если делаемые за столом «Идеальных незнакомцев» открытия страшны по-своему, то использующий похожую завязку фильм Карин Кусамы («Тело Дженнифер») с американским двойником Тома Харди Логаном Маршаллом-Грином («Прометей») — это и вовсе хоррор. Финал тут, к слову, еще эффектнее.

Смотри скоро

«Их звездные полтора часа», (Their Finest)

«Их звездные полтора часа», (Their Finest)

Новая мелодрама датчанки Лоне Шерфиг («Воспитание чувств») обзавелась первым трейлером, в котором поочередно кажется то ромкомом, то военной драмой, то отвлекающим от служебного романа Джеммы Артертон и Сэма Клафлина бенефисом Билла Найи.

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