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    22 июля 2017Степанов Сергей

    Фильм недели: «Дюнкерк»

    Кристофер Нолан идет на войну и другие сюжеты уикенда

    Выбор ELLE - небезгрешная, но могучая военная драма лучшего коммерческого режиссера наших дней, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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    «Дюнкерк»

    «Дюнкерк»

    Операция «Динамо» (она же - эвакуация сотен тысяч британских, французских, бельгийских и канадских солдат, запертых нацистами на севере Франции) вступила в решающую фазу. Пока юноши вроде рядового Томми (Финн Уайтхед) пытаются прорваться в первые ряды ждущих эвакуации, владельцы гражданских судов вроде мистера Доусона (Марк Райлэнс), откликнувшись на призыв властей, спешат в Дюнкерк, надеясь, что пилоты истребителей Spitfire вроде хладнокровного Фэрриера (Том Харди) успеют очистить небо от летчиков люфтваффе.

    «Дюнкерк»

    То, что Кристофер Нолан («Начало», «Интерстеллар», трилогия о Темном рыцаре) - большой мастер крупных форм, знают все: за тем, как виртуозно англичанин распиливает вверенные ему бюджеты, с интересом наблюдают даже те, кто считают его занудой. Главная победа «Дюнкерка» - фильма, где всегда сидевший в Нолане математик вступил в продуктивный диалог с художником, которым он традиционно успешно притворяется, - в том, что, восхищенно наблюдая за происходящим, в кои-то веки понимаешь, о чем он говорит.

    «Дюнкерк»

    Не в буквальном смысле: имея крайне специфические представления о саунд-дизайне, Нолан не только написал свой самый короткий сценарий (единственный драматический монолог тут звучит в предпоследней сцене и зачитывается из газеты), но и сделал все для того, чтобы его открывающих рот героев не было понятно без субтитров. Тех, кого не глушит рев моторов, добивает громогласный саундтрек Ганса Циммера (справедливости ради, довольно изобретательный), а на красавца Харди режиссер - для верности, не иначе - снова надел намордник.

    Иными словами, вопросы к «Дюнкерку» есть: широко разрекламированная структура триптиха и соответствующий монтаж (становящийся все более истеричным по мере приближения развязки) - эффектный, но не всегда оправданный трюк, а некоторым из актеров (тому же Харди или, например, Кеннету Бране) практически нечего играть. (Вероятно, поэтому многие главные роли в фильме сыграны дебютантами - даже если один из них, Гарри Стайлс, является экс-солистом самого популярного на планете бойз-бенда.)

    «Дюнкерк»

    Акценты в «Дюнкерке» расставлены сразу и безошибочно. Убрав из кадра Черчилля, немцев и весь (ну или почти весь) героический пафос, Нолан показывает детали, делающие войну войной: чье-то спокойствие, чью-то дрожь, чью-то спасительную ложь. Свои миллионы он вновь потратил с размахом (сцены в воздухе впечатывают в кресло, пули свистят так, что хочется увернуться, - IMAX-формат создан для нолановских фильмов), но ничуть не менее важно в «Дюнкерке» другое: как мальчики становятся мужчинами, а люди сражаются с монстрами - как номинальными, так и внутренними. 9/10

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    «Берлинский синдром»

    «Берлинский синдром»

    Дебютировавший на «Сандэнсе» компактный психологический триллер об австралийской туристке (Тереза Палмер, «По соображениям совести»), решающей переспать с симпатичным берлинцем (Макс Римельт, «Восьмое чувство»), не подозревая, во что она при этом ввязывается.

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    «Искупление»

    «Искупление»

    Дюнкеркской эвакуации была посвящена и самая нашумевшая сцена лучшего фильма Джо Райта (возвращающегося к теме Второй мировой этой осенью, с Гари Олдманом в роли Черчилля) - пронзительной мелодрамы, где что ни звезда (Кира Найтли, Джеймс МакЭвой), то на пике формы и что ни открытие (Сирша Ронан, Бенедикт Камбербэтч), то будущая звезда.

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    «Мир, полный чудес»

    «Мир, полный чудес»

    Трейлер новой драмы Тодда Хейнса («Вдали от рая», «Кэрол») - экранизация одноименного подросткового романа Брайана Селзника («Хранитель времени»), успевшая удостоиться овации в Каннах и быть записанной в соискатели очередных «Оскаров». В главных из взрослых ролей - Джулианна Мур и Мишель Уильямс.

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