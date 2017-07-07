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    07 июля 2017Степанов Сергей

    Фильм недели: «Человек-паук: Возвращение домой»

    Питер Паркер оживляет Marvel, Шайа ЛаБаф играет Джона Макинроя и другие сюжеты уикенда

    Выбор ELLE — «Человек-паук» как школьная комедия, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.

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    «Человек-паук: Возвращение домой»

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    Поучаствовав в разборках Мстителей и получив от Тони Старка (Роберт Дауни-младший) новенький хай-тек-костюм, школьник Питер Паркер (с легкостью сходящий за 15-летнего Том Холланд) мечтает о новых подвигах, но вынужден довольствоваться патрулированием не особенно злых улиц родного Куинса. Все меняется, когда в поле зрения Питера попадают подельники Стервятника (Майкл Китон) — пернатого представителя раздавленного большим капиталом малого бизнеса.

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    Новый (в смысле, совсем новый) «Человек-паук» — это, может, и не лучшая новость летнего проката («Роковое искушение» Софии Копполы и «Малыш на драйве» Эдгара Райта как минимум не хуже), но именно таких новостей мы, право же, заждались. «Возвращение домой» возвращает кинематографическую вселенную Marvel (частью которой Спайди теперь является) на былые позиции не только в коммерческом, но и в творческом смысле — это бодрое и борзое кино, в марвеловской иерархии претендующее на статус не новичка, но хедлайнера.

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    Еще это практически школьная комедия, где фирменная постмодернистская ирония MCU неожиданно находит общий язык с юмором и нежностью Джона Хьюза и Джадда Апатоу: подростковая неуклюжесть и первая влюбленность тут важны ничуть не меньше, чем решающая схватка героя со злодеем (тем более что герой еще не разобрался в том, чем чревата великая сила, а злодей, несмотря на грозную харизму великого Китона, имеет не тупую деструктивную, а вполне внятную мотивацию, отчего вызывает определенную симпатию).

    Еще это упоительный даже по марвеловским меркам хит-парад запоминающихся камео, где нашлось место и вызывающе сексапильной тете Мэй в исполнении Марисы Томей, и сразу двум из ее экс-бойфрендов (Дауни-младшему и Логану Маршаллу-Грину), и внезапным камбэкам (привет, Гвинет), и поводам почесать затылок (Дональд Гловер, Дженнифер Коннелли), и совсем уж буквальным ссылкам на источники режиссерского вдохновения (выросший из ученика в учителя Мартин Старр из «Хулиганов и ботанов»).

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    Всерьез впечатляет во всем этом еще и то, что от режиссера Джона Уоттса (в отличие от Копполы или Райта) никто не ждал ни авторского почерка (который у фильма есть), ни лучшего марвеловского фильма со времен второго «Капитана Америки» (Кэп тут, к слову, тоже появляется, и это очень смешно). Новый «Человек-паук» остроумно стартует и ударно, под раскаты риффов The Ramones, финиширует, а то, что в нем заочно раздражало, не смущает в итоге ничуть: вместо дежурной перезагрузки перед нами — гормональный взрыв из прошлого. 8/10

    Смотри также

    «Во всем виноват енот»

    «Во всем виноват енот»

    Вдохновленная рассказом Э.Л. Доктороу драма об успешном юристе и примерном семьянине (Брайан Крэнстон), однажды погнавшемся за енотом, оказавшемся на чердаке заброшенного гаража и оставшемся на нем жить. От сценаристки «Мемуаров гейши» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

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    «Проделки в колледже»

    «Проделки в колледже»

    Да не обманет вас прокатное название — это тоже школьная комедия с покойным Антоном Ельчиным в титульной роли находчивого тинейджера (одной из лучших в его фильмографии) и Дауни-младшим в роли пьющего директора школы и отца девушки, в которую влюбляется Чарли.

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    «Борг/Макинрой»

    «Борг/Макинрой»

    Трейлер драмы о финале Уимблдона-1980 — легендарном поединке двух величайших теннисистов своего поколения, хладнокровного шведа Бьорна Борга (исландец Сверрир Гуднасон) и непредсказуемого американца Джона Макинроя (рожденный для этой роли Шайа ЛаБаф).

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