Фильм недели: «Барри»

Выбор ELLE — драма об университетских годах 44-го президента США, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и актуальная рекомендация недели.

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«Барри», (Barry)

Через 27 лет он будет избран 44-м президентом США, но осенью 1981-го Барри (Девон Террелл) — один из многих новичков на кампусе Колумбийского университета. В течение следующих месяцев Барри (чья белая мать живет в Индонезии, а черный отец зовет в гости в Кению) обзаведется несколькими друзьями и девушкой (Аня Тейлор-Джой), произведет впечатление на ее белых родителей и своих профессоров — но так и не перестанет чувствовать себя аутсайдером.

Барак Обама — фигура, осмыслением масштаба которой мир — и кинематограф — будет заниматься много лет. Когда-нибудь о нем будет снят крупнокалиберный байопик с Уиллом Смитом, за который тот, возможно, получит «Оскар», ну а пока тему осваивают начинающие режиссеры и малоизвестные актеры — начиная, как и полагается, с начала: Обамы, который учится, ухаживает за девушками, много курит и еще больше рефлексирует — главным образом, по поводу собственной родословной.

Летом в американский прокат вышел «Саутсайд с тобой» — многословная и бесконечно обаятельная мелодрама в духе линклейтеровского «Перед рассветом», где молодого Барака сыграл страшно на него похожий Паркер Сойерс. Ну а в преддверии Рождества (и за месяц до инаугурации Трампа) порадовал Netflix — не такой лиричной, но тоже располагающей к себе драме о временах, в «Саутсайде» упоминаемых между строк: когда юный Обама еще не похоронил отца и отзывался на прозвище Барри.

Очевидно перекликаясь с главными темами фильма, вопросы «как тебя зовут?» и «откуда ты?» в «Барри» звучат поминутно, и к единственно верным на них ответам главный герой придет неминуемо. Но не менее интересен тут и процесс — и ролями (вторую по величине играет девочка из «Ведьмы», первую после «Отрочества» - Эллар Колтрейн, с важным камео выходит Эшли Джадд), и отвлекающими маневрами (книги, баскетбол), и песнями Боба Дилана в исполнении великих афроамериканцев.

В конечном счете, «Барри» неизбежно оказывается фильмом о самоидентификации — ее поиске, ее кризисе и его преодолении, — герой которого одновременно узнаваем (напоминающий не столько молодого Обаму, сколько молодого О.Дж. Симпсона дебютант Террелл компенсирует это компетентным копированием президентских интонаций) и универсален: примерно все то же самое — плюс-минус поправка на ветер — и сегодня занимает миллионы людей студенческого возраста, вне зависимости от их пола, происхождения и призвания. 7/10

Смотри в кино

«Викинг»

Новогодний блокбастер Андрея Кравчука («Адмиралъ», «Итальянец») — амбициозная средневековая сага о приходе к власти князя Владимира Святославича (Данила Козловский). В других ролях — Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко и Владимир Епифанцев.

Смотри, если еще не

«О. Джей: Сделано в Америке»? (O.J.: Made in America)

Выдающийся — и, несмотря на 450-минутный хронометраж, включенный в шорт-лист соискателей «Оскара» — документальный эпос о другом знаменитом афроамериканце, ставшем в уходящем году героем сразу двух мини-сериалов на века, претендующей на пять «Золотых глобусов» «Американской истории преступлений» и этого.

Смотри скоро

«Чужой: Завет», (Alien: Covenant)