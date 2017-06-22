Фильм недели: «Антропоид»

Выбор ELLE — урок истории с Джейми Дорнаном в роли героя Чехословакии, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.



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«Антропоид»

В декабре 1941 года в 30 километрах от столицы оккупированной нацистами Чехословакии приземляются два парашютиста, чех Ян Кубиш (Джейми Дорнан) и словак Йозеф Габчик (Киллиан Мерфи). На родину они вернулись с очень важной и необыкновенно рискованной миссией — ликвидировать обергруппенфюрера СС, архитектора Холокоста и носителя прозвища Пражский Палач Рейнхарда Гейдриха.

Еще один фильм в жанре «популярные артисты говорят на английском с географически релевантным акцентом», «Антропоид» — предельно близкий к тексту учебников пересказ реальной истории. Стоит зрителю устать от фонетической гимнастики (тем более что немцы, как обычно, говорят на немецком) и предположить, что отдельные эпизоды (с отрубленной головой или Дорнаном, поминутно кричащим «Бублик!») являются драматическими натяжками, как энциклопедия настаивает на обратном: именно так все и было.

Несколько тяжелее мириться с качеством диалогов (многие из которых и впрямь убеждают в том, что для произносящих их актеров английский — в лучшем случае второй язык) или Кристианом Греем в роли чеха. Обладая внешностью модели и драматическим диапазоном телефонного оператора, Дорнан ожидаемо быстро завоевывает девушку (Шарлотта Ле Бон, которая улыбнется, заплачет и бесследно исчезнет из кадра), но в тандеме с ревностно разжевывающим каждое слово и всякую паузу Мерфи смотрится странно.

Есть вопросы и к режиссеру (он же — соавтор сценария и оператор) Шону Эллису, предположительно заинтересованному в образах и конфликтах, но преуспевающему в те моменты, когда драма превращается в триллер: по-настоящему запоминаются в «Антропоиде» две самые остросюжетные сцены, покушения на Гейдриха и перестрелки в церкви, тогда как все разговоры о жертвенности и сопротивлении мы уже где-то слышали много, много раз (ну разве что без акцента).

В конечном счете, «Антропоид» подкупает прямым, без явных упущений (решение оставить за кадром ужасы вроде уничтожения целых чехословацких деревень можно понять) и откровенных прикрас, отношением к историческим фактам — даже вялые романтические линии вроде бы не придуманы. Это не всегда увлекательный, но познавательный урок истории — который, вероятно, стоило рассказать на родном для ее героев языке (и как знать — возможно, в этом случае претендовавший на дюжину чешских «Оскаров» фильм выиграл бы хотя бы один из них). 6/10

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