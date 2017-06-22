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22 июня 2017Степанов Сергей

Фильм недели: «Антропоид»

Кристиан Грей против нацистов, Марион Котийяр в роли самой себя и другие сюжеты уикенда

Выбор ELLE — урок истории с Джейми Дорнаном в роли героя Чехословакии, а также еще одна премьера, самый многообещающий трейлер и неслучайная рекомендация недели.


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«Антропоид»

«Антропоид»

В декабре 1941 года в 30 километрах от столицы оккупированной нацистами Чехословакии приземляются два парашютиста, чех Ян Кубиш (Джейми Дорнан) и словак Йозеф Габчик (Киллиан Мерфи). На родину они вернулись с очень важной и необыкновенно рискованной миссией — ликвидировать обергруппенфюрера СС, архитектора Холокоста и носителя прозвища Пражский Палач Рейнхарда Гейдриха.

Еще один фильм в жанре «популярные артисты говорят на английском с географически релевантным акцентом», «Антропоид» — предельно близкий к тексту учебников пересказ реальной истории. Стоит зрителю устать от фонетической гимнастики (тем более что немцы, как обычно, говорят на немецком) и предположить, что отдельные эпизоды (с отрубленной головой или Дорнаном, поминутно кричащим «Бублик!») являются драматическими натяжками, как энциклопедия настаивает на обратном: именно так все и было.

«Антропоид»

Несколько тяжелее мириться с качеством диалогов (многие из которых и впрямь убеждают в том, что для произносящих их актеров английский — в лучшем случае второй язык) или Кристианом Греем в роли чеха. Обладая внешностью модели и драматическим диапазоном телефонного оператора, Дорнан ожидаемо быстро завоевывает девушку (Шарлотта Ле Бон, которая улыбнется, заплачет и бесследно исчезнет из кадра), но в тандеме с ревностно разжевывающим каждое слово и всякую паузу Мерфи смотрится странно.

«Антропоид»

Есть вопросы и к режиссеру (он же — соавтор сценария и оператор) Шону Эллису, предположительно заинтересованному в образах и конфликтах, но преуспевающему в те моменты, когда драма превращается в триллер: по-настоящему запоминаются в «Антропоиде» две самые остросюжетные сцены, покушения на Гейдриха и перестрелки в церкви, тогда как все разговоры о жертвенности и сопротивлении мы уже где-то слышали много, много раз (ну разве что без акцента).

«Антропоид»

В конечном счете, «Антропоид» подкупает прямым, без явных упущений (решение оставить за кадром ужасы вроде уничтожения целых чехословацких деревень можно понять) и откровенных прикрас, отношением к историческим фактам — даже вялые романтические линии вроде бы не придуманы. Это не всегда увлекательный, но познавательный урок истории — который, вероятно, стоило рассказать на родном для ее героев языке (и как знать — возможно, в этом случае претендовавший на дюжину чешских «Оскаров» фильм выиграл бы хотя бы один из них). 6/10

Смотри также

«Вечно молодой»

«Вечно молодой»

Метакомедия Гийома Кане, в котором он и мать его детей Марион Котийяр играют сатирические, но не слишком далекие от действительности версии самих себя: рано прославившегося, но сдавшего былые позиции актера — и живущей с ним международной суперзвезды на пике востребованности.

Смотри, если еще не

«Вызов»

«Вызов»

Если видные подданные ее Величества, говорящие на родном языке со славянским акцентом, — ваша чашка чая, то не проходите мимо этой военной драмы именитого Эдварда Цвика («Последний самурай», «Кровавый алмаз») с действующим агентом 007 Дэниелом Крейгом в роли партизанящего в белорусских лесах польского еврея.

Смотри скоро

«Единственный живой парень в Нью-Йорке»

«Единственный живой парень в Нью-Йорке»

Трейлер второго за полгода фильма Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук») — драмы о не поделивших Кейт Бекинсейл отце (Пирс Броснан) и сыне (Каллум Тернер, «Война и мир»). В других ролях — Синтия Никсон и Джефф Бриджес.

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