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24 января 2017

Фильм Кончаловского «Рай» не попал в число номинантов на «Оскар»

Драма российского режиссера не вошла в список претендентов на главную кинопремию

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар – 2017». Вопреки ожиданиям, лента Андрея Кончаловского «Рай» не получила номинацию на самую престижную кинопремию как лучший фильм на иностранном языке.

Кадр из фильма «Рай»

Кадр из фильма «Рай»

Фильм российского режиссера обошли картины «Моя земля» (Дания), «Коммивояжер» (Иран), «Тони Эрдманн» (Германия), «Вторая жизнь Уве» (Швеция) и «Танна» (Австралия). Победителей объявят ‪26 февраля‬.

Кадр из фильма «Рай»

Кадр из фильма «Рай»

Драма «Рай» повествует о судьбах трех разных людей на фоне Второй мировой войны: русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста и офицера СС. Главную женскую роль исполнила супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. В сентябре 2016 года на Венецианском кинофестивале лента «Рай» получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, а в декабре попала в шорт-лист «Оскара».

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