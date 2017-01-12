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12 января 2017

Федор Бондарчук выступит с лекцией «Притяжение: Под знаком строгой секретности»

Режиссер поделится опытом работы в кинематографе

17 января в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» известный режиссер, актер и продюсер российских фильмов Федор Бондарчук поделится опытом работы в кинематографе и раскроет некоторые секреты своего нового фильма «Притяжение». Модератором лекции выступит кинокритик Антон Долин.

«Притяжение: Под знаком строгой секретности»

«Притяжение»

Федор Бондарчук — знаковая фигура в российском кинобизнесе. Он сыграл более 60 ролей в кино, а его дебютная режиссерская работа «9-ая рота» была отмечена главными наградами национальных киноакадемий. Еще один фильм режиссера, военная драма «Сталинград», установила кассовый рекорд среди российских фильмов, побить который до сих пор не удалось ни одному кинопроекту. Кроме того, «Сталинград» стал первым отечественным проектом, вышедшим в формате IMAX.

Новая картина Федора Бондарчука «Притяжение» станет уже четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX. Фильм рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом. Сюжет картины выдержан в духе научно-фантастической антиутопии — очень редкого для российского кинематографа жанра.

Федор Бондарчук на съемках фильма «Притяжение»

Федор Бондарчук на съемках фильма «Притяжение»

Любая картина режиссера вызывает массу отзывов, как положительных, так и отрицательных. Фантастический экшен «Притяжение» не стала исключением. Несмотря на атмосферу строжайшей секретности вокруг создания фильма, он уже стал предметом жарких споров в социальных сетях. Ответы на самые популярные и противоречивые комментарии будущих зрителей режиссер даст во время лекции. Гости лекции смогут составить свое мнение о картине, посмотрев кадры из фильма и видеоматериалы со съемочной площадки, а также задав интересующие их вопросы во время живой дискуссии.

В своем выступлении режиссер также расскажет об особенностях создания масштабного кино, работе над графикой и визуальными эффектами, трудностях, с которыми приходится сталкиваться съемочной группе.

Дата и время проведения: 17 января, 19.30

Сбор гостей: 19.00

Место проведения: киноцентр «Октябрь», зал №1 (ул. Новый Арбат, д. 24)

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