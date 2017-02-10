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10 февраля 2017

Ева Грин сыграет Вирджинию Вулф

Грин и Джемма Артертон изобразят любовную связь в фильме «Вита и Вирджиния»

Ева Грин в последние годы выбирала роли преимущественно сказочных, загадочных персонажей (сериал «Страшные сказки», «Дом странных детей Мисс Перегрин»), однако теперь решила отойти от волшебных и таинственных сюжетов. Новый проект 36-летней актрисы — драма «Вита и Вирджиния», в которой Грин предстоит воплотить на экране реального персонажа, писательницу Вирджинию Вулф. Фильм является экранизацией одноименной пьесы, написанной Айлин Эткинс, знаменитой актрисой («Волк», «Робин Гуд», «Магия лунного света»), дамой ордена Британской империи, которая состоялась также и как драматург.

Ева Грин

Ева Грин

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В центре сюжета — отношения Вирджинии Вулф и другой писательницы, Виты Сэквилл-Уэст (в этой роли Джемма Артертон). Как недавно стало известно из опубликованных дневников, Вулф и Сэквилл-Уэст были любовницами (причем обе были замужем), их роман длился более десяти лет, после чего, расставшись, женщины сохранили приятельские отношения. Вита Сэквилл, при жизни куда более успешный литератор, чем Вулф, не ограничивала себя в страстях — у нее были многочисленные лесбийские романы, в которые она вступала, не боясь разрушить чужие браки (и в итоге часто их рушила). «Я действительно спала с ней, но отныне все. Теперь ты знаешь, и, надеюсь, я тебя не шокировала», — писала Вита своему мужу, объясняя разрыв с Вирджинией Вулф.

Джемма Артертон

Джемма Артертон

Отношениям этих двух женщин посвящены книги, пьесы и фильмы. В 1992-м на экраны вышла драма-экранизация романа Вулф «Орландо», в котором в образе Орландо автор вывела как раз-таки Сэквилл-Уэст. Что до пьесы, по которой будет сниматься новый проект с участием Евы Грин и Джеммы Артертон, в сценической версии главные роли играли автор пьесы Айлин Эткинс и Ванесса Редгрейв.

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Интервью ELLE: актриса Ева Грин

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