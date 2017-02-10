Ева Грин сыграет Вирджинию Вулф

В центре сюжета — отношения Вирджинии Вулф и другой писательницы, Виты Сэквилл-Уэст (в этой роли Джемма Артертон). Как недавно стало известно из опубликованных дневников, Вулф и Сэквилл-Уэст были любовницами (причем обе были замужем), их роман длился более десяти лет, после чего, расставшись, женщины сохранили приятельские отношения. Вита Сэквилл, при жизни куда более успешный литератор, чем Вулф, не ограничивала себя в страстях — у нее были многочисленные лесбийские романы, в которые она вступала, не боясь разрушить чужие браки (и в итоге часто их рушила). «Я действительно спала с ней, но отныне все. Теперь ты знаешь, и, надеюсь, я тебя не шокировала», — писала Вита своему мужу, объясняя разрыв с Вирджинией Вулф.