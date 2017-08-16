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    16 августа 2017

    Это официально: Дэниел Крейг возвращается в «бондиану»

    Актер подтвердил свое участие в новом фильме про агента 007

    Хотя создатели следующей ленты о знаменитом агенте британской разведки «Бонд 25» рассматривали множество кандидатов на главную роль, в том числе Тома Хиддлстона, Чарли Ханнэма и Тома Харди, в приоритете у них всегда был Дэниел Крейг, звезда последних четырех картин. Продюсеры долго не могли уговорить актера присоединиться к продолжению проекта и даже предлагали ему гонорар в рекордные $100 млн. В последнем эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» Крейг наконец подтвердил, что скоро его снова можно будет увидеть в образе агента 007.


    Это официально: Дэниел Крейг возвращается в «бондиану» фото [1]

    Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

    Дэниел не стал раскрывать подробностей юбилейной, 25-й, картины о Бонде. Съемки фильма должны стартовать в ближайшее время, а премьера ленты намечена на 2019 год. Имя актрисы, которая сыграет девушку Джеймса Бонда, пока неизвестно. СМИ называют главной претенденткой Кару Делевинь.

    Это официально: Дэниел Крейг возвращается в «бондиану» фото [2]

    Кадр из фильма «007: Спектр»

    Сейчас на счету Крейга четыре фильма о Джеймсе Бонде: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр». Лента «007: Координаты «Скайфолл» стала самой успешной за всю историю «бондианы» и собрала в прокате $1,1 млрд.

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