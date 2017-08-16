Это официально: Дэниел Крейг возвращается в «бондиану»

Хотя создатели следующей ленты о знаменитом агенте британской разведки «Бонд 25» рассматривали множество кандидатов на главную роль, в том числе Тома Хиддлстона, Чарли Ханнэма и Тома Харди, в приоритете у них всегда был Дэниел Крейг, звезда последних четырех картин. Продюсеры долго не могли уговорить актера присоединиться к продолжению проекта и даже предлагали ему гонорар в рекордные $100 млн. В последнем эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» Крейг наконец подтвердил, что скоро его снова можно будет увидеть в образе агента 007.