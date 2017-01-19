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19 января 2017

Драма «Рай»: дискуссия с кинокритиком и психологом

Антон Долин и Татьяна Салахиева-Талал посмотрят и обсудят фильм, ставший главным кинособытием прошлого года

«Рай» — новая картина российского режиссера Андрея Кончаловского, которого называют живым классиком отечественного кино. Фильм получил награду 73-го Венецианского международного кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер», а также вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Среди других достижений картины — премия 52-го Международного кинофестиваля в Чикаго, премия им. Назарено Таддеи, которая вручается фильмам высокого духовного содержания, и еще более 10 наград. Кроме того, фильм стал лидером по числу номинаций на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Кадр из фильма «Рай»

Кадр из фильма «Рай»

«Рай» — историческая драма, повествующая о людях, чьи жизни пересеклись во время Второй мировой войны. В центре сюжета — русская эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга, француз-коллаборационист Жюль и высокопоставленный офицер СС Хельмут. Картина снята в черно-белом цвете, передающем жестокую реальность концлагеря. Очень важным элементом фильма являются монологи-исповеди, где герои откровенно рассказывают о своем представлении рая и ада, делятся эмоциями и переживаниями.

«Я не снимал картину о физических страданиях, в ней нет отрезанных голов и груда мертвых тел. Моя картина о самом главном — человеческих отношениях. Меня интересует тема духовного насилия, насилия над душой. Это передать сложнее», — отмечает Андрей Кончаловский. По словам режиссера, «Рай» — вторая картина в его фильмографии, где он по-другому видит свою роль кинематографиста, пытается понять новые законы кино, которые еще не открыты.

Кадр из фильма «Рай»

По мнению кинокритика Антона Долина, новая работа Кончаловского — «неоднозначное и даже провокационное решение важнейшей для современного кино темы». Во время дискуссии кинокритик обоснует свою точку зрения и вместе с психологом обсудит поднятые в фильме темы. Дискуссия рассмотрит вопросы исследования природы зла и всецелого самопожертвования, а также поможет зрителям понять, как герои приходят к тому или иному выбору, что ими движет и какими моральными принципами руководствуется каждый из них.

Дата и время показа: ‪25 января, 19.30‬

Сбор гостей: ‪19.00‬

Место проведения: кинотеатр «КАРО 9 Атриум» (ул. Земляной Вал, д.33)

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