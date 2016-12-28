Дорога к «Оскару»: лучшие фильмы

Как водится, не отставая от ведущих голливудских синоптиков, кинокритик ELLE продолжает обратный отсчет дней, премьер и премий, оставшихся до запланированной на 26 февраля 89-й церемонии вручения «Оскаров». Впереди — детальный обзор всех полнометражных категорий (имена номинантов будут объявлены 24 января), ну а на очереди — главные из соискателей самого престижного «Оскара» лучшему фильму года.

«Ла-Ла Ленд»

(La La Land)

Позиции «Ла-Ла Ленда» — гениального мюзикла о любви и призвании — остаются непоколебимыми, несмотря на отсутствие вроде бы обязательной для фаворита «Оскара» номинации на приз актерской гильдии в категории «Лучший ансамбль». Ничего подозрительного в этом нет: вместо ансамбля тут тандем (Райана Гослинга и Эммы Стоун), и шедевру Дэмиена Шазелла его более чем достаточно.

«Лунный свет»

(Moonlight)

Вышеупомянутый гран-при SAG должен достаться «Лунному свету» — и впрямь грандиозно сыгранной, красивой и нужной драме о взрослении черного гея в современной Америке. Россыпь технических и пара актерских номинаций фильму более-менее гарантированы, так что в статусе главного соперника «Ла-Ла Ленда» «Лунный свет» может задержаться до финишной прямой.

«Манчестер у моря»

(Manchester by the Sea)

Высказывающийся первым «Золотой глобус» ясность в оскаровский расклад не внесет — «Ла-Ла Ленд» на правах мюзикла займет отдельную поляну. А вот выбрать одного из двух явных фаворитов критики, «Лунного света» и «Манчестера у моря», не так уж просто: фильм Барри Дженкинса глубже и важнее, но душераздирающая семейная драма Кеннета Лонергана больнее бьет под дых.

«Любой ценой»

(Hell or High Water)

Неожиданно высокими видятся шансы скромного неовестерна Дэвида Маккензи — выйдя в начале августе и оказавшись первой безупречной драмой уходящего года, фильм аккуратно нащупал повестку дня, задержался в памяти и может заработать Джеффу Бриджесу второй «Оскар», а растущему в цене сценаристу Тейлору Шеридану — первую оскаровскую номинацию.

«Прибытие»

(Arrival)

Философский sci-fi Дени Вильнева, кажется, должен занять нишу одобренного Академией блокбастера. Оскаровскому шорт-листу явно не повредит хотя бы один сертифицированный хит, и поскольку к иствудовскому «Чуду на Гудзоне» все на удивление равнодушны, козыряющее умным сценарием и могучим перформансом Эми Адамс «Прибытие» способно пробить дыру в предрассудках академиков.

«Молчание»

(Silence)

Самая грозная из темных лошадок — во всех смыслах монументальный эпос Мартина Скорсезе, принятый в оскаровский пул одним из последних, благоразумно сокративший свой хронометраж до (всего-то) 161 минуты и показанный сначала в Ватикане и только потом - членам Академии. «Молчание» может ни заработать ни одной номинации на «Оскар», а может — все десять.

«По соображениям совести»

(Hacksaw Ridge)

Если Скорсезе рассчитывает на вес и магию своего резюме, то крепкой военной драме еще одного оскароносного режиссера его имя — Мел Гибсон — рискует навредить. Примерно все критики, включая раздающих «Золотые глобусы» членов Голливудской ассоциации иностранной прессы, Безумного Мела простили — осталось выяснить, что по этому поводу думают академики.

«Лев»

(Lion)

О чем в это время года думает сверхпродюсер Харви Вайнштейн, известно всем: кого из его текущего портфолио назначить соискателем наград. Жаль, что Харви не сделал ставку на школьный мюзикл «Синг Стрит», но когда альтернативой ему является реальная история о потерявшем маму — и нашедшем ее четверть века спустя — Деве Пателе («Миллионер из трущоб»), выбор очевиден.

«Ограды»

(Fences)

На одну из последних строчек шорт-листа (в котором будут упомянуты не менее пяти и не более десяти картин) претендуют, как обычно, многие, но ставить на «Ограды» можно смело — команду-мечту в составе пулитцеровского лауреата Огаста Уилсона, самого себе режиссера Дензела Вашингтона и без пяти минут обладательницы «Оскара» Виолы Дэвис академики, скорее всего, не обидят.

«Скрытые фигуры»

(Hidden Figures)

Десяти номинантов в этой категории при текущем регламенте не было еще ни разу, и нынешний оскаровский пул не настолько силен, чтобы создать прецедент. Самый перспективный из желающих — этот добродушный crowd-pleaser о важном эпизоде американской (а заодно и афроамериканской) истории. «Лавинг», конечно, важнее, но «Скрытые фигуры», в отличие от него, должны преуспеть в прокате.

«О. Джей: Сделано в Америке»

(O.J.: Made in America)