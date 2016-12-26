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26 декабря 2016Степанов Сергей

Дорога к «Оскару»: лучшие актрисы

Стоун, Портман, Стрип и Юппер — в четвертом обзоре предполагаемых фаворитов «Оскара»

Как водится, не отставая от ведущих голливудских синоптиков, кинокритик ELLE продолжает обратный отсчет дней, премьер и премий, оставшихся до запланированной на 26 февраля 89-й церемонии вручения «Оскаров». На очереди — главные из соискательниц пяти мест в категории «Лучшая женская роль».

Эмма Стоун

«Ла-Ла Ленд», (La La Land)

Эмма Стоун

С легкостью шагнув из ромкомов в элиту, в «Ла-Ла Ленде» Стоун выступает во вроде бы привычном амплуа (бойкой и смышленой романтической героини, ухажером которой вновь оказывается Райан Гослинг), но, подобно лучшему фильму года, осваивает и завидный драматический диапазон. Эмма хороша всегда — но не влюбиться в нее после «Ла-Ла Ленда» не смогут даже академики.

Натали Портман

«Джеки», (Jackie)

Натали Портман

Самая серьезная угроза «Оскару» Стоун — это, конечно, Натали Портман с техничной и в целом совершенной ролью самой известной из первых леди США. Есть, однако же, подозрение, что для второго «Оскара» за шесть лет нужно нечто большее, чем идеально снятый акцент, — к тому же, высокохудожественная драма чилийца Пабло Ларраина видится фильмом не для всех.

Мерил Стрип

«Флоренс Фостер Дженкинс», (Florence Foster Jenkins)

Мерил Стрип

Великая Стрип танком едет к 20-й оскаровской номинации — в который уж раз заставляя игнорировать довольно очевидную посредственность своего фильма (здесь — трагикомедии о всамделишной певице, от вокала которой вяли уши). Очень хочется, чтобы академики соригинальничали и дождались иного повода для юбилейной номинации — но ставить против Мерил, как всегда, не рекомендуется.

Эми Адамс

«Прибытие», (Arrival)

Эми Адамс

Вероятно, продолжит свою оскаровскую серию и Адамс, которой всерьез светят шестая номинация и шестое поражение за 11 лет (строго говоря, на поражение обречены все, кто не Портман или Стоун). Как бы то ни было, роль Эми в «Прибытии» — научно-фантастическом пазле года — достойна всех возможных комплиментов, включая дежурное внимание Академии.

Изабель Юппер

«Она», (Elle)

Изабель Юппер

Мягко говоря, назрела и первая номинация в блестящей карьере Юппер — несмотря на ее непредвиденное отсутствие среди соискательниц приза актерской гильдии, оскаровская кампания француженки, похоже, набирает обороты. И правильно делает: что бы мы ни думали о провокационном триллере Пола Верховена, Юппер в нем демонстрирует сенсационную даже по ее меркам форму.

Аннетт Бенинг

«Женщины XX века», (20th Century Women)

Аннетт Бенинг

Еще одна живая легенда актерского цеха, вероятно, наиграла на пятую оскаровскую номинацию (тем более что режиссер Майк Миллс не так давно привел к «Оскару» Кристофера Пламмера), но рискует промахнуться мимо Топ-5 из-за необъяснимо поздней для столь скромной картины — трагикомедии о трех женщинах в Калифорнии конца 1970-х — даты премьеры (28 декабря).

Рут Негга

«Лавинг», (Loving)

Рут Негга

Негга — бесспорная MVP драмы о преступном для американского Юга полувековой давности межрасовом браке, но собравший солидную прессу «Лавинг» остался практически незамеченным в прокате и, кажется, исчез с радаров многих академиков. Не говоря уже о том, что основные конкурентки малоизвестной актрисы — сплошь царственные особы.

Джессика Честейн

«Мисс Слоун», (Miss Sloane)

Джессика Честейн

Еще меньше шансов у превосходной в титульной роли целеустремленной вашингтонской лоббистки Честейн — недооцененный политический триллер Джона Мэддена оказался одним из самых оглушительных провалов зимнего проката, и доставшаяся Джессике номинация на «Золотой глобус» выглядит скорее аномальной.

Эмили Блант

«Девушка в поезде», (The Girl on the Train)

Эмили Блант

Еще менее понятно, как в таком случае расценивать внимание актерской гильдии, которого ко всеобщему удивлению удостоилась Блант — помимо прочего, это единственная номинация «Девушки в поезде» на что-либо. Экранизация пляжного детектива Полы Хокинс и впрямь вышла проходной, но Эмили в ней действительно выше всяких похвал.

Кейт Бекинсейл

«Любовь и дружба», (Love & Friendship)

Кейт Бекинсейл

Поскольку итоговую пятерку с 99%-й вероятностью укомплектуют актрисы, упомянутые в числе первых семи, голос кинокритика ELLE в этот раз разделят сразу две особо отличившиеся англичанки, совместные шансы которых весят не больше оставшегося процента. Первая — Бекинсейл, оказавшаяся рожденной для костюмной комедии по мотивам эпистолярного романа Джейн Остин.

Ребекка Холл

«Кристин», (Christine)

Ребекка Холл

А вторая — Холл, из которой никак не выйдет звезда, но уже получилась могучая драматическая актриса. Основанную на реальной истории драму о журналистке, покончившей с собой в прямом телевизионном эфире, видели единицы, а зря: столь убедительные портреты депрессии в кино так же редки, как проходные роли в резюме Холл.

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