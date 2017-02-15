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15 февраля 2017Степанов Сергей

Дорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 2

Кто победит, кто может победить и кто этого достоин: операторы, гримеры, спецэффекты и Эмма Стоун

26 февраля в Голливуде в 89-й раз раздадут премии «Оскар». Подводя итоги очередного марафонского забега за самыми престижными голливудскими трофеями, кинокритик ELLE делится своими прогнозами, предпочтениями и иными соображениями по поводу каждой из 21 полнометражных категорий грядущей церемонии. Во второй части традиционного обзора - все о лучших актрисах, адаптированных сценариях, операторах, визуальных эффектах, гриме и звуке 2016 года.

Лучший адаптированный сценарий

«Лунный свет»

«Лунный свет»

Победит: «Лунный свет». Избежав конкуренции с «Ла-Ла Лендом» и «Манчестером у моря» благодаря соответствующему решению Академии, третий фаворит оскаровского пула выглядит здесь более или менее непобедимым.

Может победить: «Ограды». Но эта категория - уникальная возможность наградить посмертным «Оскаром» дважды лауреата Пулитцера (в том числе, за одноименную пьесу) Огаста Уилсона.

Достоин победы: «Прибытие»

Достоин номинации: «Возмущение»


Лучшая операторская работа

«Ла-Ла Ленд»

Победит: «Ла-Ла Ленд». В шорт-листе, где как никогда много новых лиц (четверо из пяти операторов номинированы на «Оскар» впервые), фаворитом слывет швед Линус Сандгрен, по-новому взглянувший на современный Лос-Анджелес.

Может победить: «Лев». Но сверхпродюсер Харви Вайнштейн взялся, наконец, за оскаровскую кампанию «Льва», и в этой категории у него едва ли не самые реальные шансы на победу.

Достоин победы: «Лунный свет»

Достоин номинации: «Под покровом ночи»

Лучший звук

«Ла-Ла Ленд»

«Ла-Ла Ленд»

Победит: «Ла-Ла Ленд». Мюзиклы в этой категории побеждают практически всегда, когда их номинируют, и то, что удалось «Отверженным» и «Девушкам мечты», разумеется, по плечу и лучшему фильму года.

Может победить: «По соображениям совести». Но пацифистский эпос Мела Гибсона претендует на голоса тех, кто против совсем уж тотального доминирования «Ла-Ла Ленда».

Достоин победы: «Прибытие»

Достоин номинации: «Молчание»

Лучший монтаж звука

«По соображениям совести»

«По соображениям совести»

Победит: «По соображениям совести». Здесь в свою очередь традиционно высоки шансы военных драм - фильмов, где работа звукового департамента обращает на себя внимание.

Может победить: «Ла-Ла Ленд». Но именно в этой категории будет решаться, превзойдет ли фильм Дэмиена Шазелла рекорд «Бен-Гура», «Титаника» и третьего «Властелина колец», у которых по 11 «Оскаров».

Достоин победы: «Прибытие»

Достоин номинации: «Дэдпул»

Лучшие визуальные эффекты

«Книга джунглей»

«Книга джунглей»

Победит: «Книга джунглей». От диснеевского суперхита многие ждали гораздо большего, чего одна-единственная номинация, но уж здесь компьютерный зоопарк «Книги джунглей» должен оказаться вне конкуренции.

Может победить: «Доктор Стрэндж». Но номинирован на «Оскар» и едва ли не самый изобретательный по части спецэффектов блокбастер ни разу не побеждавшей в этой категории студии Marvel.

Достоин победы: «Книга джунглей»

Достоин номинации: «Фантастические твари и где они обитают»

Лучший грим и прически

«Стартрек: Бесконечность»

«Стартрек: Бесконечность»

Победит: «Стартрек: Бесконечность». Как водится, наименее предсказуемая из оскаровских категорий может озолотить решительно кого угодно - но хочется думать, что самовлюбленному уродству «Отряда самоубийц» академики предпочтут грим Идриса Эльбы из очередного «Стартрека».

Может победить: «Отряд самоубийц». Но над символической сборной злодеев DC Comics гримеры поработали не меньше.

Достоин победы: «Стартрек: Бесконечность»

Достоин номинации: «Синг Стрит»

Лучшая женская роль

Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»

Победит: Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд». Роль бегающей по кинопробам и очаровывающей Райана Гослинга актрисы окончательно доказала, что драматического дара у Стоун не меньше, чем природного обаяния, и обязана принести ей первый «Оскар»

Может победить: Изабель Юппер, «Она». Награжденная «Золотым глобусом», но даже не номинированная на премию актерской гильдии титаническая француженка - хрестоматийная wild card категории, в которой все вроде бы давно решено.

Достойна победы: Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»

Достойна номинации: Аннетт Бенинг, «Женщины XX века»

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