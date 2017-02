Дорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1

Победит: «Ла-Ла Ленд». Саундтрек Джастина Гурвица стал каноническим без промедления - причем как в контексте фильма, так и в отрыве от него (пару недель назад он забрался на вторую строчку альбомного чарта Billboard, уступив только The Weeknd ).

Победит: «City of Stars» из «Ла-Ла Ленда». Эта категория - единственная, где «Ла-Ла Ленд» точно проиграет: на песенный «Оскар» претендуют сразу две написанные Гурвицем песни, одна из которых («Audition») - гарантия победы Эмма Стоун, а вторая должна выиграть здесь.

Может победить: «How Far I'll Go« из «Моаны». Но «Audition» обречена отобрать голоса у «City of Stars», а автор «How Far I'll Go» Лин-Мануэль Миранда находится в шаге от EGOT (призового комплекта из «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони»).

Достойна победы: «City of Stars» из «Ла-Ла Ленда»

Достойна номинации: «Drive It Like You Stole It» из «Синг Стрит»