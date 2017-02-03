Дорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1

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Кто победит, кто может победить и кто этого достоин: лучшие роли второго плана и «Ла-Ла Ленд»
26 февраля в Голливуде в 89-й раз раздадут премии «Оскар». Подводя итоги очередного марафонского забега за самыми престижными голливудскими трофеями, кинокритик ELLE делится своими прогнозами, предпочтениями и иными соображениями по поводу каждой из 21 полнометражных категорий грядущей церемонии. В первой части традиционного обзора - все о лучших костюмах, декорациях, музыке, монтаже и второплановых ролях 2016 года.
Виола Дэвис, «Ограды»
Победит: Виола Дэвис, «Ограды». Первая черная актриса, трижды номинированная на «Оскар», Дэвис не соперничает с Мерил Стрип или Пенелопой Крус и триумфально вернулась к роли, уже заработавшей ей премию «Тони». «Оскар» - на очереди.
Может победить: Наоми Харрис, «Лунный свет». Но блестящая роль англичанки, в отличие от бенефиса Дэвис, попадает под определение второплановой.
Достойна победы: Наоми Харрис, «Лунный свет»
Достойна номинации: Эль Фэннинг, «Женщины XX века»
«Ла-Ла Ленд»
Победит: «Ла-Ла Ленд». Нередко являющаяся индикатором оскаровской погоды, монтажная категория напомнит об этой своей репутации и на сей раз - победой уже выигрывавшего здесь (с «Одержимостью» того же Дэмиена Шазелла) Тома Кросса.
Может победить: «Прибытие». Но у номинированного на восемь «Оскаров» умного блокбастера Дени Вильнева не так много реальных шансов на победу, а важнее монтажа в нем разве что Эми Адамс.
Достоин победы: «Лунный свет»
Достоин номинации: «День патриота»
«Ла-Ла Ленд»
Победит: «Ла-Ла Ленд». Декорации в главном фильме года еще эффектнее, чем монтаж - особенно во вдохновленной классическими мюзиклами и разбивающей сердца концовке.
Может победить: «Фантастические твари и где они обитают». Но эта категория традиционно благосклонна к дорогому и пышному фэнтези - особенно когда качество его декораций не уступает их количеству.
Достоин победы: «Ла-Ла Ленд»
Достоин номинации: «Джеки»
«Ла-Ла Ленд»
Победит: «Ла-Ла Ленд». Поскольку вопрос сейчас не в том, выиграет ли «Ла-Ла Ленд» самый главный «Оскар», а в том, станет ли он при этом самым титулованным фильмом в истории, тут все просто: чтобы повторить рекорд «Бен-Гура», «Титаника» и третьего «Властелина колец», эта победа «Ла-Ла Ленду» необходима.
Может победить: «Джеки». Но работа француженки Мадлин Фонтен традиционным критериям конкретной категории соответствует несколько больше.
Достоин победы: «Ла-Ла Ленд»
Достоин номинации: «Любовь и дружба»
«Ла-Ла Ленд»
Победит: «Ла-Ла Ленд». Саундтрек Джастина Гурвица стал каноническим без промедления - причем как в контексте фильма, так и в отрыве от него (пару недель назад он забрался на вторую строчку альбомного чарта Billboard, уступив только The Weeknd).
Может победить: «Лев». Никаких «но» - сочиненному Дастином О'Хэллораном и Hauschka пронзительному саундтреку придется ограничиться званием лучшего из проигравших.
Достоин победы: «Ла-Ла Ленд»
Достоин номинации: «Прибытие»
«Ла-Ла Ленд»
Победит: «City of Stars» из «Ла-Ла Ленда». Эта категория - единственная, где «Ла-Ла Ленд» точно проиграет: на песенный «Оскар» претендуют сразу две написанные Гурвицем песни, одна из которых («Audition») - гарантия победы Эмма Стоун, а вторая должна выиграть здесь.
Может победить: «How Far I'll Go« из «Моаны». Но «Audition» обречена отобрать голоса у «City of Stars», а автор «How Far I'll Go» Лин-Мануэль Миранда находится в шаге от EGOT (призового комплекта из «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони»).
Достойна победы: «City of Stars» из «Ла-Ла Ленда»
Достойна номинации: «Drive It Like You Stole It» из «Синг Стрит»
Махершала Али, «Лунный свет»
Победит: Махершала Али, «Лунный свет». Приз актерской гильдии окончательно узаконил оскаровские притязания Али, запомнившегося одной из лучших речей вечера и готового увенчать свой исключительно успешный год еще более громкой победой.
Может победить: Джефф Бриджес, «Любой ценой». Но номинированного в седьмой раз за 45 лет ветерана не стоит списывать со счетов - особенно когда он в такой форме.
Достоин победы: Джефф Бриджес, «Любой ценой»
Достоин номинации: Джон Гудман, «Кловерфилд, 10»
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