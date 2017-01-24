Дорога к «Оскару»: фавориты и обиженные

Итак, многомесячная гонка вооружений, доступных голливудским студиям, пиарщикам и примкнувшим к ним самопровозглашенным экспертам (вроде автора этих строк), вступила в решающую стадию. Объявив всех до единого номинантов «Оскара» в прямом эфире (и обновленном формате), члены американской Киноакадемии официально обозначили старых и новых, ожидаемых и внезапных, заслуженных и не очень фаворитов очередного оскаровского пула - главным из которых неминуемо оказался «Ла-Ла Ленд».

Выйдя в российский прокат и тем самым нарвавшись на первых зрителей, которые от него не в восторге, шедевр Дэмиена Шазелла чихнул и пошел дальше, повторив оскаровский рекорд «Титаника» и «Все о Еве» и заработав 14 номинаций. Законно претендуя на все самые престижные «Оскары» - лучшему фильму, за режиссуру, сценарий и обе главные роли (Эммы Стоун и Райана Гослинга), - «Ла-Ла Ленд» исполнил дубль в категории «Лучшая оригинальная песня» и даже отобрал номинацию за монтаж звука у, страшно сказать, «Звездных войн».

«Ла-Ла Ленд»

На фоне очередного рекорда «Ла-Ла Ленда» достижения остальных фильмов - «Лунного света» и «Прибытия» с восемью номинациями, «Манчестера у моря», «Льва» и «По соображениям совести» с шестью - могут показаться скромными, однако у каждого из них имеются поводы для гордости. Скажем, «Прибытие» победило оскаровские предрассудки против научной фантастики - канадец Дени Вильнев заработал режиссерскую номинацию, которая не далась ни Кристоферу Нолану с «Началом», ни Ридли Скотту с «Марсианином».

«Прибытие»

«Лунный свет» (а также заработавшие семь упоминаний на двоих «Ограды» и «Скрытые фигуры») гарантировали, что хэштег #OscarsSoWhite остался в прошлом: долгожданной diversity могут похвастаться все шесть основных категорий, а Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды») остаются главными претендентами на «Оскары» за лучшие роли второго плана. На счету темнокожей Рут Негги и главный из преподнесенных актерами сюрпризов - звезда «Лавинга» оставила без номинации любимую академиками Эми Адамс («Прибытие»).

Рут Негга

Самая громкая сенсация дня - на счету постановщика военной драмы «По соображениям совести» Мела Гибсона: в год, когда президентом США стал Дональд Трамп, академики сочли невозможным и дальше дуться на Безумного Мела, вознаградив его заслуженной режиссерской номинацией. Еще одним приятным сюрпризом стало внимание, адресованное Майку Миллсу и его изумительной трагикомедии «Женщины XX века», отмеченной в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Мел Гибсон

Неожиданности меньшего калибра приключились в категориях вроде «Лучший грим» (где «Отряд самоубийц» сразится с шведской «Второй жизнью Уве»), «Лучшая песня» (где «Синг Стрит» и вездесущую Сию обидели в пользу Cтинга с песней из документальной «Истории Джеймса Фоули») и «Лучший звук» (где академики вспомнили «13 часов» Майкла Бэя). Ну а обиженных в этот раз всего ничего: из тех, кого в числе номинантов ждали более-менее все, в итоговом списке нет разве что Хью Гранта и документального фильма «Уинер».

«Отряд самоубийц»