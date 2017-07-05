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    05 июля 2017

    Джуд Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора

    В Лондоне начались съемки второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают»

    Поклонники саги о Гарри Поттере были в восторге, когда на большие экраны вышла экранизация новой книги Джоан Роулинг про «фантастических тварей» - в прокате фильм заработал $814 млн. Главную роль в картине, события которой разворачиваются за 70 лет до поступления Гарри в Хогвартс, сыграл оскароносный Эдди Редмэйн. В фильме также сыграли Колин Фаррелл и Эзра Миллер, а еще неуказанный в титрах Джонни Депп, на секунду появившийся в самом конце картины. Именно он станет главным злодеем второй части — Геллером Гриндевальдом, а противостоять ему будет молодой Альбус Дамблдор, роль которого исполнит Джуд Лоу.

    Фантастические твари и где они обитают
    Фантастические твари и где они обитают

    В картине также появятся Зои Кравиц и Каллум Тернер, известный по роли Анатоля Курагина в сериале BBC «Война и мир», который сыграет брата Ньюта Скамандера (Редмэйн).

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