Джуд Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора

Поклонники саги о Гарри Поттере были в восторге, когда на большие экраны вышла экранизация новой книги Джоан Роулинг про «фантастических тварей» - в прокате фильм заработал $814 млн. Главную роль в картине, события которой разворачиваются за 70 лет до поступления Гарри в Хогвартс, сыграл оскароносный Эдди Редмэйн. В фильме также сыграли Колин Фаррелл и Эзра Миллер, а еще неуказанный в титрах Джонни Депп, на секунду появившийся в самом конце картины. Именно он станет главным злодеем второй части — Геллером Гриндевальдом, а противостоять ему будет молодой Альбус Дамблдор, роль которого исполнит Джуд Лоу.