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Стиль жизни

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16 февраля 2017

Джаред Лето станет режиссером триллера

Известный музыкант продолжает пробовать себя все в новых творческих областях

Как говорится, нет пределов совершенству: после покорения музыкальной сцены с группой 30 Second to Mars и огромного успеха в актерских работах (вспомнить хотя бы его роль в картине «Далласский клуб покупателей»), Джаред Лето решил побывать «по ту сторону экрана», и выступить в качестве режиссера. О начале сотрудничества со звездой объявила киностудия Paramount Pictures.


Джаред Лето станет режиссером триллера
Джаред Лето станет режиссером триллера

Джаред Лето будет работать над полицейским триллером «77». По сюжету, два защитника правопорядка в Лос-Анджелесе будут расследовать дело о похищении девушки и убийстве своего напарника. В ходе дела им придется бороться не только с отъявленными преступниками, но и столкнуться с коррумпированными органами власти. Кто победит в этой схватке – узнаем после выхода фильма!


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