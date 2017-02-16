Джаред Лето станет режиссером триллера

Как говорится, нет пределов совершенству: после покорения музыкальной сцены с группой 30 Second to Mars и огромного успеха в актерских работах (вспомнить хотя бы его роль в картине «Далласский клуб покупателей» ), Джаред Лето решил побывать «по ту сторону экрана», и выступить в качестве режиссера. О начале сотрудничества со звездой объявила киностудия Paramount Pictures.

Джаред Лето будет работать над полицейским триллером «77». По сюжету, два защитника правопорядка в Лос-Анджелесе будут расследовать дело о похищении девушки и убийстве своего напарника. В ходе дела им придется бороться не только с отъявленными преступниками, но и столкнуться с коррумпированными органами власти. Кто победит в этой схватке – узнаем после выхода фильма!