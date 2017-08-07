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    07 августа 2017

    Дэниел Крэйг вернулся в «бондиану»

    Актера снимется еще в двух фильма франшизы

    Последний фильм «бондианы», «007: Спектр», вышел в октябре 2015 года. Несмотря на сдержанные отзывы прессы, лента заработала в мировом прокате более $800 млн., показав, что коммерческий потенциал франшизы по-прежнему высок. Однако на пути к дальнейшему процветанию встал Дэниел Крэйг. Он категорически отказался сниматься в продолжениях, заявив, что скорей «порежет себе вены», чем вновь станет агентом 007. В итоге продюсерская команда «бондианы» во главе с Барбарой Брокколи начала поиски нового исполнителя главной роли. Назывались разные имена, дольше других кандидатов в «топе» продержался Том Хиддлстон.

    Кадр из фильма «007: Спектр»

    Кадр из фильма «007: Спектр»

    Месяц назад пресса сообщила, что Брокколи по-прежнему считает оптимальным кандидатом Дэниела Крэйга. Хиддлстону было отказано: его сочли «чересчур самовлюбленным и недостаточно брутальным». О согласии самого Крэйга с позицией Барбары Брокколи тогда ничего не говорилось. И вот теперь пришла новость: актер действительно возвращается в «бондиану». «Было много разговоров о том, кто станет следующим Бондом, но Барбаре удалось уговорить Дэниела еще на два фильма», — сказал источник. «Его любят зрители во всем мире, его участие в «бондиане» привело к настоящему возрождению франшизы, так что продюсеры понимали, что не могут лишиться Крэйга», — приводят СМИ слова инсайдера.

    За участие в «007: Спектр» актер получил в общей сложности $60 млн., каким будет его гонорар за новые два фильма, неизвестно, но The Sun шутит, что речь идет о «грузовике наличных».

    Кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

    Кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

    Дата релиза очередного фильма уже названа — 8 ноября 2019 года. Над сценарием трудится команда авторов всех бондовских лент с участием Крэйга: «007: Спектр», «Координаты «Скайфолл», «Квант милосердия», «Казино «Рояль». По словам инсайдеров, в основу сюжета могут лечь элементы фильма 1969 года «На секретной службе ее Величества», в котором агент 007 женится на своей напарнице.

    Кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

    Кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

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