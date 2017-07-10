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    10 июля 2017

    Дэниэл Крэйг снимется в новом «Джеймсе Бонде»

    Актер вернется к образу агента 007 в ленте «Бонд 25»

    Среди претендентов на главную роль в новой части бондианы называли Чарли Ханнэма, Майкла Фассбендера, Тома Харди и Тома Хиддлстона. В итоге, как сообщают зарубежные СМИ, в фильме «Бонд 25» вновь снимется Дэниэл Крэйг.

    Хотя сам актер ранее говорил, что вряд ли согласится еще раз играть агента 007, а в прессе писали, что Крэйг запросил баснословный гонорар, теперь продюсер картины Барбара Брокколи заявила, что Дэниэл уже готовится подписать контракт. При этом Дэниэл Крэйг пока от комментариев отказался.


    Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»ФОТОКадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

    Известно также, что певица Адель запишет саундтрек к ленте. Создатели картины уже заключили с ней договор. Напомним, что за песню Skyfall, которая звучала в фильме «007: Координаты «Скайфолл», Адель получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».

    Работа над юбилейным фильмом «Бонд 25» должна начаться в следующем году. Когда лента выйдет в прокат и кто сыграет девушку Бонда, пока неизвестно.

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