Дэниэл Крэйг снимется в новом «Джеймсе Бонде»

Среди претендентов на главную роль в новой части бондианы называли Чарли Ханнэма, Майкла Фассбендера, Тома Харди и Тома Хиддлстона. В итоге, как сообщают зарубежные СМИ, в фильме «Бонд 25» вновь снимется Дэниэл Крэйг.

Хотя сам актер ранее говорил, что вряд ли согласится еще раз играть агента 007, а в прессе писали, что Крэйг запросил баснословный гонорар, теперь продюсер картины Барбара Брокколи заявила, что Дэниэл уже готовится подписать контракт. При этом Дэниэл Крэйг пока от комментариев отказался.